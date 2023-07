Sturmnacht im Landkreis Weilheim-Schongau hält Feuerwehren auf Trab

Von: Elena Siegl

In Böbing knickte der Maibaum um. © Hans-Helmut Herold

Die Sturmnacht hat Spuren im Landkreis Weilheim-Schongau hinterlassen. Zahlreiche Bäume fielen um. Die Feuerwehren haben auch am Mittwoch noch viel zu tun.

Ein Unwetter fegte in der Nacht auf Mittwoch über den Landkreis Weilheim-Schongau und hinterließ eine Spur der Verwüstung. In Böbing wurde die Feuerwehr alarmiert, weil der Maibaum umgeknickt war. Auch in Rottenbuch waren Einsatzkräfte gefragt. Mehrere Bäume waren umgeknickt.

In Altenstadt gingen die Aufräumarbeiten der Feuerwehr bei Helligkeit weiter. © Hans-Helmut Herold

Bei Helligkeit gingen die Aufräumarbeiten am Mittwoch weiter. In Altenstadt waren in der Alpenstraße mehrere Bäume auf die Straße gefallen. Sie wurden durch die Feuerwehr entfernt. In Peiting sind Äste einer weit über 100-jährigen Linde auf einen Stadl und den Eingang eines Wohnhauses gestürzt. Dabei wurde die Stromleitung durchtrennt. Die Feuerwehr hat die Äste Stück für Stück abgesägt, um den Eingang zum Haus freizumachen und das daneben stehende Auto nicht zu beschädigen.

Weitere Infos folgen.

