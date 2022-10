Trauer um Weilheim-Schongaus Ex-Landrat Friedrich Zeller

Von: Boris Forstner

Friedrich Zeller ist gestorben. © Gronau (Archiv)

Friedrich Zeller ist tot. Der langjährige Schongauer SPD-Bürgermeister und Landrat starb am Freitag im Alter von nur 56 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit.

Schongau – „Deutsch als Zweitsprache A1 (mit leichten Vorkenntnissen)“: So hieß der VHS-Kurs, der am 19. September in Schongau beginnen sollte. Als Kursleiter war eingetragen: Friedrich Zeller. Nachdem diese unscheinbare Nachricht vor einigen Wochen in der Redaktion bemerkt wurde, machte sich Erleichterung breit: Offenbar ging es Zeller, der im Juni aus gesundheitlichen Gründen seine Mandate als Schongauer Stadtrat und im Kreistag niedergelegt hatte, wieder besser. Doch es sollte leider nur ein Strohfeuer sein: Bereits am Freitag ist Zeller, wie jetzt bekannt wurde, im Alter von nur 56 Jahren viel zu früh verstorben.

„Furchtbar“, sagt auch sein langjähriger Weggefährte Michael Asam. Der ehemalige Peitinger Bürgermeister (SPD) hatte vor einigen Wochen noch eine Mail von Zeller bekommen, dass die Behandlung anschlage und man sich hoffentlich bald wieder auf ein Bier treffen könne. „Die E-Mail war voller Hoffnung. Deshalb ist es umso schlimmer, dass es jetzt so schnell zu Ende gegangen ist“, sagt Asam.

Ähnlich ging es Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman (SPD). Er weiß noch genau, wann er Zeller zum letzten Mal gesehen hat, nämlich im späten Frühjahr. „Wir hatten einen Termin zum Thema Zentralkrankenhaus, den er kurzfristig absagen musste wegen eines Kontrolltermins beim Arzt.“ Da müsse Zeller die niederschmetternde Diagnose erhalten haben, denn seitdem wurde er nicht mehr gesehen – er hatte sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um gegen die heimtückische Krankheit anzukämpfen.

Friedrich Zeller war ein Meister der freien Rede

Quasi aus dem Nichts war Zeller 1995 im Landkreis aufgetaucht. Der gebürtige Memminger hatte zuvor in Leipzig gearbeitet, saß dort auch im Stadtrat, als ihn die Genossen als Schongauer Bürgermeisterkandidaten präsentierten. Er setzt sich als damals 29-Jähriger gegen den damaligen Vize-Bürgermeister Helmut Schmidbauer (CSU) durch, der lange an dieser Niederlage zu knabbern hatte. Zeller war ein Meister der freien Rede, sehr eloquent – „das war wirklich atemberaubend“, sagt auch Sluyterman. „Wir haben immer gesagt: Wer nach ihm reden musste, hatte es schwer.“ Dass Zeller dabei manchmal übers Ziel hinausschoss, war auch keine Seltenheit – dazu später mehr.

Sluyterman erinnert daran, dass die Stadt Friedrich Zeller „viel zu verdanken hat“. Er musste schwere Krisen wie im Jahr 2003 meistern, als die Stadt sich aus finanziellen Gründen unter anderem von Bücherei und Museum trennen musste.

Nach seiner Wiederwahl als Schongauer Bürgermeister 2002 überraschte Zeller erneut, als er 2008 für den Posten des Landrats kandidierte und Amtsinhaber Luitpold Braun (CSU) herausforderte, seinen Vorgänger als Schongauer Bürgermeister. Bei der Wahl war er im ersten Durchgang mit 29 Prozent gegenüber Brauns 47 Prozent noch weit abgeschlagen, drehte das Ergebnis jedoch in der Stichwahl und holte sich sensationell den Landrats-Posten – das Bild, wie er bei der Wahlparty auf dem Tisch tanzt, ist ikonisch und darf auch bei diesem Nachruf nicht fehlen.

Unvergessen: Friedrich Zeller tanzte nach seiner erfolgreichen Wahl zum Landrat 2008 auf den Tischen. © Gronau

„Er wird uns als Gesprächspartner, aber auch als Mensch fehlen“

Dieser Triumph war gleichzeitig Höhepunkt seiner politischen Laufbahn, denn als politischer Macher, der er war, konnte er als Landrat nicht so viel bewegen, wie er es gerne gewollt hätte. Immer wieder sorgten unbedachte Äußerungen für Schlagzeilen, wie seine Kritik an einer „dahergelaufenen Krankenschwester“, die sich kritisch geäußert hatte, und über Penzberger Ärzte als „Deppen und Ärsche“ wegen des Streits um den Verkauf des örtlichen Krankenhauses. Weil seine Stellvertreterin Andrea Jochner-Weiß geschickt ausnützte, dass Zeller eher ungern etwa auf Trachtenfeste ging, war sie im folgenden Wahlkampf als Zellers Gegenkandidat omnipräsent und fügte Zeller 2014 bei der Landratswahl die erste Wahlniederlage seiner Karriere zu.

Die größte Niederlage: Friedrich Zeller 2014, nachdem er die Landrats-Stichwahl deutlich gegen Andrea Jochner-Weiß verloren hatte. © GRONAU (Archiv)

Niemanden hätte es gewundert, wenn Zeller danach seine Posten abgelehnt hätte. Doch dafür hatte er zu viel Lust auf Politik – Zeller setzte sich ebenso als einfacher Stadtrat in den Schongauer Rathaussaal wie als normaler Kreisrat in den Weilheimer Kreistag. An beiden Stationen blitzte sein bewährtes Redetalent immer wieder auf, weil er sich gerne und oft zu Wort meldete. Auch bei der SPD war er weiterhin ein wichtiger Ansprechpartner und Ideengeber, wie auch SPD-Kreischef Dominik Streit sagt: „Er wird uns als Gesprächspartner, aber auch als Mensch fehlen, weil er für die Politik gelebt und sich bestens ausgekannt hat. Es ist schrecklich, dass er so früh aus dem Leben gerissen wurde.“

Nach 2014 machte sich Zeller als politischer Berater und Dozent selbstständig, immer wieder wurden ihm auch Interessen in der größeren Politik nachgesagt – mit seiner kommunalpolitischen Erfahrung und dem vergleichsweise jungen Alter wäre Zeller für die SPD sowohl Landtag als auch im Berliner Reichstag auf jeden Fall eine Bereicherung gewesen. Doch er dementierte stets beharrlich. Sein Argument war, dort noch weniger politisch bewegen zu können.

Nur einmal wurde Zellers politischer Instinkt nochmal geweckt: 2017 trat er für die SPD in seinem Geburtsort Memmingen als Oberbürgermeister-Kandidat an, verlor aber knapp mit 48,5 zu 51,5 Prozent gegen seinen CSU-Kontrahenten. Nach diesem Ausflug machte er in der heimischen Kommunalpolitik weiter wie vorher, trat auch bei der Kommunalwahl 2020 als Zugpferd wieder für die SPD an und wurde in Stadt- und Kreistag gewählt – bis zur für viele überraschenden Aufgabe seiner Ämter im Juni.

Öffentlicher Gedenkgottesdienst für Friedrich Zeller

Nur wenige wussten, wie schlimm es gesundheitlich um Zeller bestellt ist. Eine ist Schongaus SPD-Fraktionschefin Ilona Böse, die das Gerücht über Zellers Tod auf Anfrage bestätigte. „Die Beerdigung wird im engsten Familienkreis stattfinden“, teilte sie mit – Zeller hinterlässt Ehefrau und drei erwachsene Kinder. Einen öffentlichen Gedenkgottesdienst soll es am Freitag, 14. Oktober, um 17 Uhr in Verklärung Christi in Schongau geben.

Es bleiben nur Erinnerungen. Wie von Asam, der gleichzeitig mit Zeller 1996 das Bürgermeisteramt übernommen hatte und Zeller einen engen Freund nannte. „Kurz nach unserer Wahl sind wir in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Füssen gefahren, um uns vom damaligen Bürgermeister Paul Wengert erst einmal erklären zu lassen, wie das in dem Amt überhaupt läuft“, sagt Asam. An solche Begebenheiten werden sich viele Weggefährten erinnern. Friedrich Zeller wird nicht vergessen werden.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß: „ich bin tief erschüttert“ „Ich bin tief erschüttert über den plötzlichen und frühen Tod von Herrn Zeller“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß. Schon seine Nachricht im Sommer, dass er seine politischen Mandate aus gesundheitlichen Gründen niederlege, „hatte mich sehr schockiert und betroffen gemacht. Mit ihm verliert die Kreispolitik eine Persönlichkeit, die sich als Kreisrat und ganz besonders als Landrat stets mit großem Engagement und Herzblut zum Wohle unseres Landkreises eingesetzt hat.“ Zeller hinterlasse eine große Lücke in der politischen Landschaft des Landkreises.

