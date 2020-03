U18-Wahl: Kinder und Jugendliche wählen am Freitag

Rund eine Woche vor der Kommunalwahl geben Kinder und Jugendliche im Landkreis Weilheim-Schongau ihre Stimme ab, wen sie als Bürgermeister und Landrat wollen.

Landkreis – Bevor die Erwachsenen bei der Kommunalwahl ihre Stimmen abgeben, dürfen Kinder und Jugendliche entscheiden, wen sie sich als Bürgermeister und Landrat wünschen. Am Freitag, 6. März findet in vielen Orten des Landkreises Weilheim-Schongau die U18-Wahl statt.

Zwar werden die Ergebnisse bei der regulären Wahl natürlich nicht berücksichtigt, dennoch erfahren die Belange und Themen, die junge Menschen bewegen, so Öffentlichkeit, sagt Herbert Haseitl, Geschäftsführer des Kreisjugendrings, der die U18-Wahl organisiert.

U18-Wahl im Landkreis Weilheim-Schongau: So wählen Kinder und Jugendliche

„Kinder und Jugendliche setzen sich intensiv mit Kandidaten auseinander und treffen ihre Wahlentscheidungen ganz bewusst“, so Haseitl. Diese Erfahrung hat er in den vergangenen Jahren gemacht, als der Kreisjugendring im Vorfeld der Landtags- und Europawahlen Kinder und Jugendliche abstimmen ließ.

Für die U18-Kommunalwahl wurden Wahlunterlagen der einzelnen Kandidaten gesammelt. Sie werden in den Wahllokalen ausgelegt. Außerdem haben zum Beispiel die „Jungen Menschen Weilheim“ Interviews mit den Kandidaten geführt, die den Wählern bereitgestellt werden. „Die Kinder und Jugendlichen sollen sich ein eigenes Bild machen“, so Haseitl. Eines der Ziele der U18- Wahl ist es, junge Menschen an den Wahlakt heranzuführen und das Interesse an der Politik zu wecken.

Außerdem erhoffen sich die Organisatoren, dass die Jugendlichen auch mit ihren Familien über die Kommunalwahl diskutieren – und so vielleicht ältere Geschwister und Eltern dazu bringen, ihre Stimme wahrzunehmen, erzählt Haseitl.

So funktioniert die U18-Wahl im Landkreis Weilheim-Schongau

Die U18-Wahl funktioniert fast so wie die reguläre Kommunalwahl. Es gibt Stimmzettel, Wahlkabinen und -urnen. Die einzelnen Wahllokale werden allerdings von Vereinen, Jugendgruppen, Schulen und Jugendzentren organisiert. Die Verwaltungen der Rathäuser unterstützen die U18-Wahl unter anderem mit Wahlurnen und Vorlagen für Stimmzettel.

Zwar werden bei der U18-Wahl keine Stadt- und Kreisräte gewählt, das Wahlsystem und eigentliche Abstimmungsprozedere wird den Kindern und Jugendlichen aber zum Beispiel bei Workshops erklärt, die das Schongauer Jugendzentrum speziell für Schulklassen anbietet. Tatsächlich beteiligen sich einige Schulen im Landkreis an der Wahl. Von Grundschulen über Gymnasien bis hin zu Berufsschulen. Falls Schulen noch spontan an der U18-Wahl teilnehmen wollen, können sie sich bei den Jugendzentren in Weilheim, Peiting, Schongau und Peißenberg melden. Oder die Schüler gehen eben nachmittags auf eigene Faust zum Wählen in einem der öffentlichen Wahllokale.

U18-Wahl: Ergebnisse werden in der Heimatzeitung veröffentlicht

Haseitl ist gespannt, wie die U18-Kommunalwahl ausgehen wird. In der Vergangenheit hätten die Ergebnisse meist mit denen der Erst- und Jungwähler übereingestimmt. „Aber die Kommunalwahl ist eine Personenwahl. Vielleicht wählen die Kinder eher Kandidaten, die sie persönlich kennen, als ihre Entscheidung von Parteien abhängig zu machen“, mutmaßt Haseitl.

Um 18 Uhr werden die Wahllokale geschlossen und es geht ans Stimmenauszählen. Die Ergebnisse werden in der Heimatzeitung veröffentlicht. Dass schon vor der eigentlichen Wahl feststeht, wie die Jugend abgestimmt hat, ist bei einigen Kandidaten in Nachbarlandkreisen auf Unmut gestoßen, erzählt Haseitl. Bei ihm seien allerdings noch keine Beschwerden eingegangen. Im Gegenteil: „Viele Bürgermeisterkandidaten heißen die U18-Wahl gut und haben anscheinend keine Angst vor der Stimme der Jugend.“

Weitere Infos zur U18-Wahl gibt es im Internet.

U18-Wahl im Landkreis Weilheim-Schongau: Hier wird gewählt

Bernried: Rathaus (14-18 Uhr); Peißenberg: Jugendzentrum (10-18 Uhr); Peiting: Mittelschule (nichtöffentlich), Royal-Rangers Jugendgruppe „One“ (15-18 Uhr), Jugendzentrum (15-18 Uhr); Penzberg: Realschule (nichtöffentlich), Gymnasium (nichtöffentlich); Bücherei Rathauspassage (12-17 Uhr); Schongau: Jugendzentrum (14-18 Uhr), Berufliches Schulzentrum (nichtöffentlich); Mittelschule (nichtöffentlich); Weilheim: Jugendhaus Come-In (14-18 Uhr), Berufsschule (nichtöffentlich); Wielenbach: Grundschule (14-18 Uhr)

