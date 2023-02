Schneefall und Glätte: Zahlreiche Unfälle in der Region Weilheim-Schongau

Von: Elena Siegl

Teilen

Der Schnee sorgte für rutschige Straßen und Gehwege. (Symbolbild) © ArcheoPix/imago

Der Winter ist zurück im Landkreis Weilheim-Schongau. Die Schneefälle haben am Sonntag zu mehreren Unfällen in der Region geführt.

Weilheim-Schongau - Am Sonntag gegen 16.25 Uhr, fuhr ein Peißenberger (62) Richtung Bernrieder Weiher. Aufgrund der Winterglätte kam das Auto in einer Kurve ins Rutschen. Ein entgegenkommender Bernrieder (66) versuchte mit seinem Fahrzeug auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern, berichtet die Polizei. Der Bernrieder kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb anschließend stecken. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ein weiterer Unfall ereignete sich ebenfalls am Sonntag gegen 16.50 Uhr auf der St 2063 zwischen Iffeldorf und Seeshaupt. Eine Münchnerin (21) kam mit ihrem Pkw kurz hinter der sog. „Lichtbrücke“ Richtung Seeshaupt auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und kam an einem Baum zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden. Die junge Frau wurde laut Polizei glücklicherweise nicht verletzt.

Gegen Leitplanke und Verkehrsschild geprallt

Ebenfalls am Sonntag gegen 16.50 Uhr fuhr eine Münchnerin (41) mit ihrem Pkw auf der B 472 von Habach Richtung Sindelsdorf. Auf Höhe Habach kam die Frau aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Auch hier gab es keine Verletzten.

Gegen 17.10 Uhr fuhr am Sonntag ein Andechser (18) mit seinem Pkw auf der St 2064 von Weilheim kommend in Richtung Seeshaupt gegen das auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs aufgestellte Verkehrszeichen (Rechts vorbei). Grund hierfür war auch eine rutschige Fahrbahn durch Schneefall, so die Polizei. Der Pkw wurde dabei nicht beschädigt. Am Verkehrszeichen und an einem Leitpfosten entstand Schaden von ca. 300 Euro.

Ins Schleudern geraten und gegen Baum geprallt

Auch in Weilheim ereignete sich am 26. Februar ein Unfall: Kurz nach 9 Uhr geriet ein 18-Jähriger aus Huglfing mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße WM 1 mutmaßlich witterungsbedingt ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Unfall ereignete sich kurz nach Marnbach in südlicher Fahrtrichtung. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Weilheim. Am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Marnbach war mit 18 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Gegen Leitplanke gerutscht

Und gegen 17.50 Uhr am Sonntag ereignete sich auch auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schongau und Hohenfurch (Verlängerung Augsburgerstraße) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Eine 52-jährige Frau aus Marching kam mit ihrem Pkw Opel auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schongau und Hohenfurch aufgrund der Glätte ins Rutschen. Dabei rutschte sie in die rechte Leitplanke und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch die Kollision mit der Leitplanke wurde die 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Schongau. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Alle Polizeimeldungen aus der Region Weilheim-Schongau gibt es in unserem Blaulichtticker.