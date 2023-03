Sparen und in erneuerbare Energien investieren - Unternehmen trotzen der Energiekrise

Im Landkreis Weilheim-Schongau

Von Jennifer Battaglia schließen

Wie meistern Unternehmen die Energiekrise? Bei einem Online-Gespräch tauschten sich nun mehrere Unternehmensvertreter aus - auch aus dem Landkreis Weilheim-Schongau.

Landkreis – Corona-Pandemie, Inflation, Krieg in Europa und Energiekrise. Das Jahr 2022 war „ein Jahr der Multikrisen“, wie Dietmar Czaia von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) es beim Online-Pressegespräch am vergangenen Dienstag auf den Punkt brachte. Die Bezirksgruppe München-Oberbayern der vbw hatte zum Austausch geladen. Verschiedene Unternehmensvertreter aus dem Raum Südost-Bayern und dem Oberland berichteten über ihre Erfahrungen angesichts der derzeit schwierigen Lage auf dem Energiesektor – darunter auch drei aus dem Landkreis Weilheim-Schongau.

Bauer-Unternehmensgruppe spart und will autark werden

„Wir standen im letzten Sommer davor, dass unsere Energiekosten nicht mehr bei einer, sondern bei zwei Millionen lagen“, sagte Barbara Christ, Geschäftsführerin der Bauer-Unternehmensgruppe mit Sitz in Weilheim. Das, obwohl alle Gebäude bis auf eine Halle des Unternehmens bereits im Vorfeld der Energiekrise energetisch saniert worden waren. „Wir haben damit schon 2008 begonnen“, so Christ. Durch relativ einfache Maßnahmen konnte die Unternehmensgruppe dann den Stromverbrauch im vergangenen Winter um bis zu 20 Prozent senken. „Es gab die Maßnahme: Jede Kilowattstunde zählt, wir sparen an allen Ecken und Enden.“ Kurzfristig wurde ein eingasbetriebenes Blockheizkraftwerk installiert, das laut Christ 50 kW Storm erzeugt, um die Grundlast zu sichern und 100 kW Wärme, die aktiv genutzt werden kann. „Und damit ist das ganze politisch gesehen förderfähig.“ Die Geschäftsführerin sprach hier von einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Unternehmensgruppe habe außerdem „sehr große“ Investitionen in PV-Anlagen geplant. „Wir machen uns weiterhin autark“, so Christ.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Roche ist auf drohende Gasmangellage vorbereitet

Jürgen Klemmer, Leiter Service Ver- und Entsorgung bei Roche in Penzberg, führte aus, dass das Pharmaunternehmen auf eine drohende Gasmangellage gut vorbereitet ist. „Erdgas kann durch Heizöl im Notfall ersetzt werden, eine Notstromversorgung ist vorhanden und wird auch weiter ausgebaut.“ Zur Abstimmung der Maßnahmen ist ein Krisenstab etabliert worden.

Laut Klemmer treibt der Konzern die Energiewende seit Jahren aktiv voran. Als Beispiel nennt er den Einsatz von hocheffizienten Energieerzeugungsanlagen, Kraft-Wärme-Kopplungen und Wärmerückgewinnungssysteme sowie den Einkauf von grünem Strom. Ziel des Unternehmens sei es, „weg von fossilen Energien, Erdgas und Erdöl hin zu grünem Strom“ zu kommen. Roche möchte außerdem die Treibhausemissionen bis 2050 auf Null reduzieren. „Und das ohne dabei auf den Kauf von CO2-Zertifikaten zurückzugreifen.“

UPM ist „natürlich Teil der energieintensiven Industrie“

Winfried Schaur, Mitglied des Konzernvorstandes von UPM, schaltete sich ebenfalls zum Pressegespräch. „Insgesamt haben wir einen Strombedarf von 2,3 Terawattstunden pro Jahr. Damit sind wir natürlich Teil der energieintensiven Industrie“, sagte er. Der Papierproduzent hat eigene Kraftwerke, unter anderem Gaskraftwerke, Festbrennstoffkraftwerke und Biogasanlagen. „Ein relatives breites Portfolio“, so Schaur. Man arbeite seit Jahren daran, „grüner zu werden“, aber auch breit aufgestellt zu sein.

Schaur betonte mehrfach, dass UPM wettbewerbsfähige Energiekosten benötige. Die Anlagen von UPM seien ortsfest und könnten nicht einfach versetzt werden. „Entweder schafft man das vor Ort oder man muss dann eher an eine Schließung denken, sollte das nicht mehr wettbewerbsfähig möglich sein.“ Die strukturellen Nachteile, in Deutschland zu produzieren, würden immer größer werden. „Weil wir einfach zu wenig Grundlast haben.“ Das sehe UPM vor allem in Vergleich zu seinen anderen Standorten weltweit. In Bayern betreibt UPM vier Standorte: Neben Schongau auch Augsburg, Ettringen und Plattling.

Wasserstoff spielt noch keine Rolle

Für die kommenden Jahre plädierte Schaur plädierte für einen Transformationsstrompreis. Ähnliche Modelle gebe es bereits in Frankreich. „Das ist vor allem für die energieintensive Industrie, die einen Bedarf von circa 70 Terawattstunden hat, wichtig.“

In der an die Beiträge anschließende Fragerunde äußerten sich Schaur und Klemmer (Roche) zur Frage, ob die Unternehmen bereits auf Wasserstoff als zukünftigen Energielieferanten setzen. „Da muss man einfach realistisch sein“, sagte Schaur. Dass Wasserstoff in größeren Mengen und wettbewerbsfähigen Preisen in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen wird, sieht der UPM-Vorstand nicht. Ähnlicher Meinung ist Klemmer. Aktuell sei das nicht der Fall. „Wasserstoff spielt in fünf bis zehn Jahren vielleicht eine Rolle.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.