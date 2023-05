Erster „Gartenwinkel-Tag“ im Landkreis Weilheim-Schongau: Inspirationen und Tipps zum Garteln

Von: Elena Siegl

Im „Irmengarden“ in Urspring, gibt es Gartentipps, die kostengünstig umgesetzt werden können. Wie zum Beispiel Flaschen zur Schneckenabwehr. © Gartenwinkel Pfaffenwinkel

Sich beim Besuch verschiedener Gärten im Landkreis inspirieren lassen und Tipps zu Setzlingen und Pflanzen bekommen – das ist möglich beim ersten Gartenwinkel-Tag.

Landkreis – Acht Gärten und Gärtnereien – verteilt im Landkreis Weilheim-Schongau – öffnen am Samstag, 20. Mai, zwischen 13 und 18 Uhr ihre Pforten zum ersten Gartenwinkel-Tag. Zwei Routen, um die teilnehmenden Stätten zu besuchen, hat das Netzwerk „Gartenwinkel Pfaffenwinkel“, ein Arbeitskreis innerhalb des Kreisverbands für Gartenkultur und Heimatpflege, ausgearbeitet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Gartenwinkel-Tag“: Route im Schongauer Land

Der Start in Urspring (Steingaden) steht laut Heike Grosser, Geschäftsführerin des Kreisverbands, unter dem Motto „Garteln – kostengünstig mit einfachen Dingen“. Irmengard Jakob zeigt im „Irmengarden“ (Dorfstraße 7), wie sie es schafft, die frischen Setzlinge vor Schnecken zu schützen, Unkraut als Basis für Hügelbeete zu verwenden und Saatgut selbst zu gewinnen.

Anschließend kann beispielsweise das „Gartenglück und Apfelreich“ von Barbara Landerer in Rottenbuch besucht werden (Haldenberger Str. 15). „Sie bepflanzt Balkonkästen, Kisten und Töpfe vielfältig mit Wildpflanzen, Stauden und Gemüse“, heißt es in der Ankündigung.

Von dort aus kann es zu zwei Gärtnereien gehen: In Herzogsägmühle gibt es ein vielfältiges Angebot an Gemüse und Zierpflanzen. In der Staudengärtnerei Spatz am Kreilhof bei Oberhausen bietet die Betriebsleiterin Susanne Spatz um 14 Uhr eine Führung durch das Mutterpflanzenquartier an. Hier stehen Stauden, die Ausgangsmaterial für die Vermehrung bieten. Als Schwerpunktthema wird zu Astern informiert, die den Garten bei einer Frühjahrspflanzung im Herbst prächtig schmücken, so Heike Grosser.

„Gartenwinkel-Tag“: zweite Route startet in Unterhausen

Die zweite Route startet in Unterhausen (Weilheim) im Garten „Das Schräge Haus“ (Raistinger Straße 15). Die Slowfood-Anhänger Inge und Heiner Putzier erzählen, welche Erfahrungen sie in ihrem Naturgarten gesammelt haben.

Um 14 Uhr kann man an einer Führung im „Feenbaumgarten“ (Prälatenweg 11) in Weilheim teilnehmen, der zur Meditation einlädt – oder zur selben Zeit einer Führung in der Jaudenmühle bei Schaufel & Gabel sowie in den benachbarten Kapellgärten in Habach beiwohnen. Gemüsevielfalt und Humusaufbau stehen im Fokus.

Abschließend kann der Privatgarten „Freskenhof“ in Ober-Eglfing (Hauptstr. 12) besucht werden, schlägt Grosser vor. Nachdem die Region 2021 von besonders schwerem Hagel und Sturm getroffen wurde, zeigt die Restauratorenfamilie Mack, „wie sich ein Garten wieder erholt, wie er sich verändert, wie man mit einer solchen Katastrophe umgehen kann und welche Chancen und Projekte sich daraus ergeben.“

Auch wenn „Gartenwinkel Pfaffenwinkel“ die beiden Touren empfiehlt, müssen die teilnehmenden Gärten und Gärtnereien nicht in dieser Reihenfolge besucht werden. Einzelne Abstecher sind ebenfalls möglich.

