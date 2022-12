Vor Bürgerentscheid: Minister Holetschek äußert sich zu Zentralkrankenhaus-Plänen

Von: Elke Robert

Teilen

Prominente Unterstützung für die Pläne eines Zentralkrankenhauses hat der Landkreis mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Er sprach in Schongau mit Mitarbeitern. Und musste sich der Kritik von Bürgern stellen. Dem Aktionsbündnis und Initiator des Bürgerentscheids hatte er bisher Gespräche verwehrt.

Schongau – „Zentralkrankenhaus = zukünftig ein Schuldenberg“, „Zwei Krankenhäuser sind näher am Bürger“ oder „Lieber keins als eins“ – vor den Türen des Schongauer Klinikums hatten sich am Mittwoch Demonstranten einen Platz gesichert, um Klaus Holetschek zu empfangen. Starkem Gegenwind bei ohnehin eisiger Kälte war der Gesundheitsminister ausgesetzt. „Man hat das Gefühl, als Bürger steht man in der Hierarchie ganz weit unten“, fasste es Irmgard Schreiber-Buhl für das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ zusammen. Sie kritisierte, dass Holetschek so kurz vor der Abstimmung für den Bürgerentscheid zwar zu den Beschäftigten der Krankenhaus GmbH komme, aber nicht zu den Bürgern, „wir haben keinen Termin bekommen“.

Schongaus Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio und Stadträtin Regina Haugg überreichten dem Minister im Namen des Aktionsbündnisses eine Resolution. Gefordert wird u.a., bei den Planungen auf die besondere Situation im Landkreis mit der langen West-Ost-Achse Rücksicht zu nehmen, um eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. „Wir machen uns Sorgen, dass die Wege zu lang werden“, so Puzzovio. In der Resolution wird weiter gefordert, den Willen der Landkreisbürger ernst zu nehmen und beide Krankenhausstandorte als Grund- und Regelversorger inklusive Notaufnahme als langfristige Lösung zu betrachten. Auch wünscht man sich die Unterstützung Holetscheks bei der Spezialisierung der Kliniken.

Harscher Kritik seitens der Demonstranten sahen sich auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß und GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann ausgesetzt. „In Schongau bleibt etwas bestehen, aber wenn Sie mit Ja abstimmen, kann ich es Ihnen nicht versprechen“, wandte sich Jochner-Weiß direkt an die Bürger. Lippmann warb eingehend dafür, bei der Diskussion wieder auf eine sachliche Ebene zurückzukehren.

„Ich finde, dass der Weg, der da beschritten wurde, in die Zukunft weist“, formulierte es der Gesundheitsminister beim anschließenden Pressetermin. Gerade bei den Mitarbeitern nehme er einen sehr positiven gemeinsamen Geist wahr. Es sei wichtig, vorausschauend Weichen zu stellen. „Ich unterstütze ein Zentralkrankenhaus“, machte er unmissverständlich klar. Und jede Initiative seitens der Kommunen. Das Entscheidende sei, jetzt zu gestalten und nicht den Strukturwandel der Bundesregierung zu dulden. Berlin gehe eher Richtung Planwirtschaft als Richtung Flächenversorgung im ländlichen Raum.

„Ihnen fehlt der Blick in die Zukunft“, warf Landrätin den Kritikern der Zentralkrankenhaus-Pläne vor. „Wir müssen schauen, dass wir auch in 15 Jahren noch eine gute Versorgung haben.“ Lippmann betonte, dass Landkreis und Aktionsbündnis gar nicht so weit auseinanderlägen: „Die Bürger, die Patienten und die Zukunft im Blick zu haben, das eint uns, was uns trennt, ist die Antwort darauf.“ Wenn nun via Bürgerentscheid der Stopp-Knopf gedrückt würde, dürfe man ein Jahr nicht weiter an den Plänen für ein zentrales Haus arbeiten, wiederholte Jochner-Weiß. „Aber wir werden nicht die Hände in den Schoß legen und alles durchleuchten – dann fangen wir halt wieder von vorne an.“

Bürgerentscheid zur Krankenhaus-Zukunft in Schongau und Weilheim am Sonntag

Geht es nach dem Willen des Landkreises, könnte das angestrebte Zentralkrankenhaus mehr als 300 vollstationäre Betten mit zusätzlichen teilstationären Plätzen und weiteren Betten für die geriatrische Rehabilitation bekommen. Was die Finanzierungs-Unterstützung seitens der Regierung anbelangt, sieht Jochner-Weiß „bei 75 Prozent die Messlatte, wenn es weniger ist, wird des der Landkreis nicht stemmen können.“ Die Standortfrage ist bisher nicht geklärt. Als Plan B, falls nicht beide Häuser erhalten werden können, hatte sich auch die Stadt Schongau beworben.

Alles rund um den Bürgerentscheid

Wie werden die Bürger am Sonntag, 4. Dezember, abstimmen? Mit Ja zum Erhalt beider Kliniken in Schongau und Weilheim? Oder mit Nein und damit für ein Zentralklinikum? Erfolg hat das Bürgerbegehren, wenn mindestens zehn Prozent der laut Landratsamt rund 110 000 Stimmberechtigten für Ja stimmen und gleichzeitig mehr Ja-Stimmen vorliegen als Nein-Stimmen. Werden weniger als 11 000 Ja-Stimmen abgegeben, ist das Bürgerbegehren gescheitert.

Spannend ist die Frage, wie viele Bürger sich an der Abstimmung beteiligen. In Schongau war man am Mittwoch „noch nicht bei 50 Prozent der Briefwahlunterlagen“, so Bettina Schade, Geschäftsleitende Beamtin der Stadt Schongau. Bei Kommunalwahlen gebe es erfahrungsgemäß eine Beteiligung von 60 Prozent, in etwa mit dieser Beteiligung würde sie auch beim Bürgerentscheid rechnen. „Und ich denke, dass wir eine der höchsten Wahlbeteiligungen haben werden im Landkreis.“

In Peiting waren bis Mittwoch rund 3800 der versandten gut 9600 Wahlunterlagen zurückgekommen. „Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Wochenende die 4000er-Marke reißen werden“, sagt Geschäftsleiter Stefan Kort. Damit käme man auf eine Quote von rund 41 Prozent. „Für einen Bürgerentscheid auf Landkreisebene wäre das eine gute Beteiligung“, so Kort. In Peißenberg lasse sich der Rücklauf nur ganz grob schätzen, „eine genaue Zählung erfolgt erst am Abstimmungstag“, erklärt Michael Schnitzer. Er schätzt, dass momentan zwischen 35 und 50 Prozent der Abstimmungsbriefe zurückgekommen sind.

12 855 Briefwahlunterlagen waren in Penzberg für den Bürgerentscheid verschickt worden. Wie viele bislang zurückkamen, wollte der Penzberger Ordnungsamtsleiter Joachim Bodendieck am Mittwoch nicht sagen, da es sich um Wählerbeeinflussung handeln könnte – dies deshalb, weil beim Bürgerentscheid das Quorum eine wichtige Rolle spielt. In dieser Rechtsauffassung sei er vom Landratsamt bestätigt worden, so Bodendieck. Er könne nur so viel sagen: Es haben bisher mehr abgestimmt, als er für Penzberg erwartet habe. Auch in Weilheim hat man die bisher eingegangenen Abstimmungsbriefe bisher noch nicht zahlenmäßig erfasst. „Wir können daher keine Aussage über die bisherige Beteiligung treffen“, so Andreas Bayerlein. Abstimmungsberechtigt sind 18 015 Bürger.

Die Briefwahlunterlagen müssen am Sonntag bis spätestens 18 Uhr im Rathaus sein. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Neben dem Personalausweis muss man den Wahlbenachrichtigungsschein mitbringen und optimalerweise auch den Stimmzettel der Briefwahlunterlagen. In Schongau rechnet man um 19 Uhr mit Ergebnissen, in kleinen Gemeinden könnte es auch schneller gehen, so Erika Breu vom Landratsamt. (re/chpe/mr/wos)