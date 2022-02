Wildverbiss: Immer noch hohe Schäden im Wald - Auch Drückjagd soll man ins Auge fassen

Von: Boris Forstner

Drei Rehe beim Äsen am Hohen Peißenberg – im Wald lassen sie sich gern Triebe von jungen Bäumen schmecken. © Hochenauer

Die Situation beim Thema Wildverbiss sorgt im Landkreis Weilheim-Schongau bei den Verantwortlichen für Frustration. Denn obwohl die Lage in vielen Revieren seit Jahren schlecht ist, hat das jüngst vorgestellte Gutachten zum Status der Waldverjüngung keine Besserung gebracht – wieder einmal.

Landkreis – Die Bäume in den Wäldern müssen natürlich nachwachsen können. Das steht auch so im Gesetz. Deshalb wird alle drei Jahre das „Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung“ in ganz Bayern erstellt. Dabei schauen sich Förster die Situation der kleinen Bäumchen genau an und notieren, wenn die Triebe vom Wild abgefressen sind. Das hemmt nämlich das Wachstum des Baumes erheblich.

Deshalb sind Bereiche mit hohem Wildverbiss ein Indiz für eine zu hohe Wilddichte, die sich meist direkt bei den Abschussplänen fürs Rehwild widerspiegelt. „Wir haben vergangenes Jahr für das Gutachten 27 500 Bäumchen im Landkreis angeschaut“, sagt Martin Kainz, Abteilungsleiter Wald beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die Resultate, die jetzt für die elf Hegegemeinschaften (Zusammenschluss mehrerer Jagdreviere) vorliegen, sind aber erneut ernüchternd: „Wir treten auf der Stelle“, sagt Helmut Stork, Leiter der Unteren Jagdbehörde am Landratsamt. „Es ist nicht alles schlecht, aber das sagen wir alle drei Jahre.“

So sah die Rehabschuss-Planung 2020 aus.

Viele Ausflügler, aber Rehe können unterschieden zwischen Privatmann und Jäger

Dass die Beunruhigung durch Ausflügler und Freizeitsuchende während Corona enorm zugenommen hat, bestreiten weder Stork noch Kainz. „Selbst Ecken, wo ich bisher nur einige Einheimische getroffen habe, waren oft dank Tipps in den sozialen Medien völlig überlaufen“, sagt Kainz. Doch das treffe vor allem im Gebirge zu, nicht unbedingt in unserem Landkreis. Kainz weiß, dass der „Freizeitdruck“ bei Jägern ein gern verwendetes Argument ist, um zu begründen, warum der Abschussplan nicht erfüllt wurde. Doch habe er schon oft erlebt, dass Rehe genau wissen, ob ihnen Gefahr droht: „Sie können gut unterscheiden zwischen Jogger und Jäger – und wer durchs Unterholz schleicht, ist eben eher ein Jäger“, so Kainz.

Für Stork müsse sich mancher Jäger bei seiner Jagdstrategie auch selbst hinterfragen. „Ich kann nicht immer nur sagen, ich kann nicht mehr Wild schießen. Da muss man auch mal eine Drückjagd ins Auge fassen, mit allen organisatorischen Schwierigkeiten, die es bei so einer revierübergreifenden Jagd gibt.“ Das sei viel Arbeit, bestätigt Kainz, aber wenn sie fachlich gut organisiert ist, kann sie sehr erfolgreich sein. „Und das ist für das Wild oft besser als eine ständige Ansitzjagd auf dem Hochsitz, bei dem es nie zur Ruhe kommt“, so Kainz.

Auch eine Drückjagd müsste Thema sein

Stork sagt, er habe schon öfter gehört, dass mancher Jäger nicht sauber auf flüchtendes Wild schießen könne, wie es bei einer Drückjagd der Fall sei. Doch das könne kein Argument sein: „Letztlich geht es darum, den Abschuss zu erfüllen.“

Basis und wichtigstes Element für die dreijährigen Abschusspläne ist das Forstliche Gutachten. In sechs von zehn Hegegemeinschaften ist der Verbiss demnach zu hoch, fünfmal lautet die Empfehlung, den Abschuss zu erhöhen, einmal sogar deutlich. Es ist quasi das selbe Ergebnis wie vor drei Jahren, in Nuancen verändert (siehe Kasten).

Dabei betont Kainz, dass die reinen Zahlen nicht alles sind. „Wir schauen uns wirklich jedes Revier vor Ort an.“ Das Gutachten wird auch runtergebrochen auf die Jagdreviere, weil es auch in einer Hegegemeinschaft mit hohem Verbiss durchaus einzelne Reviere gibt, wo es gut läuft. Diese Fein-Auswertung läuft noch. „Aber wenn in einem Wald ohne Zaun nichts natürlich nachwächst oder sogar die Fichte angepflanzt werden muss, was kein Waldbesitzer freiwillig macht, sollte es einem zu denken geben“, sagt Kainz.

Die Hoffnung liegt auf den jungen Jägern

Gerade die Waldbesitzer, die in der Jagdgenossenschaft zusammengeschlossen sind und letztlich entscheiden können, wem sie ihr Jagdrevier verpachten, sind die Hoffnung der Verantwortlichen. „Selbst Ältere, die traditionell immer auf die schnell wachsende und ertragreiche Fichte gesetzt haben, denken aufgrund des Klimawandels um“, sagt Kainz. Sie würden nicht mehr nur auf den schnellen Gewinn durch eine möglichst hohe Jagdpacht schauen, sondern dafür sorgen, dass die Wälder mit artenreichen Mischwald zukunftsfähig bleiben.

Das sind die Ergebnisse des Gutachtens: Links im Bild die Verbissbelastung, die in allen Hegegemeinschaften im Vergleich zu vor drei Jahren gleich geblieben ist, rechts die Abschussempfehlung, bei der es einige Veränderungen zum Positiven, aber auch zum Negativen gegeben hat. © PMS

„Aber es wird nicht klappen, wenn es nicht Hand in Hand mit der Jagd geht“, sagt Kainz. Vielleicht setzen deshalb immer mehr Jagdgenossen auf die Eigenjagd, kümmern sich also selbst um den Abschuss, auch wenn es aufwändig ist, so Kainz. Es könne in drei Jahren „mit Engagement und einfachen Mitteln“ einiges passieren, um die Situation zu verbessern, weiß auch Stork. „Das ist kein Hexenwerk.“

Dafür müssen aber endlich Bäumchen nachwachsen können, die für den Klimawandel wichtig sind, wie etwa die Eiche und die Tanne. „Bei der Tanne, die eigentlich bei uns heimisch ist, haben wir nur 387 Bäumchen aufgenommen, knapp ein Prozent, bei den Eichen waren es nur 191. Das ist natürlich enttäuschend“, sagt Kainz.

