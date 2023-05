„Man muss flexibel sein“: Verregneter Start in die Biergarten-Saison

Von: Elena Siegl

Nasse Tische und Stühle – der Biergarten wurde wegen des vielen Regens heuer noch nicht oft besucht. Lamprecht-Wirt Helmut Hedderich hofft, dass sich das bald ändert. © HEROLD

Bislang hat sich der Frühling nicht von seiner schönsten Seite gezeigt. Der Dauerregen stellt die Wirte im Landkreis Weilheim-Schongau vor Herausforderungen.

Landkreis – „Natürlich wäre es schöner, wenn’s schöner wär“, sagt Gabriele Nordmann vom Hofbiergarten Stillern in Raisting lachend und bringt es damit auf den Punkt: Der Biergartenstart ist heuer ziemlich verregnet, die Gastronomen bedauern das freilich – Anlass zum Verzweifeln ist es aber noch nicht. „Wir haben einige private Veranstaltungen, deswegen fällt es noch nicht so ins Gewicht“, erklärt Nordmann.

Herausfordernd sei die Wetterlage aber allemal. Vor allem, weil sich Planungen schwierig gestalten. „Zum Beispiel letzten Sonntag“, sagt Nordmann, „da waren wir alle, auch das Personal, darauf eingestellt: Es wird schlecht“ – schließlich hatte der Wetterbericht das so angekündigt. Beim Blick aus dem Fenster an besagtem Tag sah die Situation allerdings ganz anders aus: Die Sonne schien. „Entsprechend groß war der Andrang.“ Zwar seien die sonnigen Tage heuer noch rar – sobald das Wetter aber passt, ziehe es viele in den Biergarten, freut sich Nordmann.

Auf Wetterbericht ist kein Verlass

Ähnliche Beobachtungen hat auch Helmut Hedderich vom Lamprecht in Peiting gemacht. „Viele Tage waren es noch nicht, aber wenn die Terrasse offen ist, wird sie gut angenommen.“ Auf den Wetterbericht sei allerdings kein Verlass, musste auch er feststellen. Stattdessen helfe nur: „Beim Fenster rausschauen.“

Das Standardgeschäft habe man immer – ist der Biergarten geöffnet, bringe man aber mindestens ein Drittel mehr Gäste unter, wenn nicht sogar die doppelte Menge, so Hedderich. Das heißt: Es brauche eigentlich auch gleich eine Küchenhilfe und Bedienung mehr. Gerade in der ohnehin noch angespannten Personallage, mit der viele Gastronomien zu kämpfen haben, seien die Dienstplanungen mit der ungewissen Witterungslage gleich noch einmal herausfordernder.

Sobald die Sonne scheint, zieht es die Menschen nach draußen - und in den Biergarten

„Man muss flexibel sein, dann geht’s“, sagt auch Michaela Höck vom Märznhof in Penzberg. Den Dienstplan gestalte sie deshalb, mit Blick auf die Wettervorhersagen, Woche für Woche. Die vielen Regentage sieht sie entspannt – „für die Natur ist es gut“. Trotzdem: Der Sommer dürfe gerne besser und beständiger werden. „Wir hoffen natürlich auf noch viele Biergartentage.“ Sobald ein paar Sonnenstrahlen zu spüren sind, zieht es die Menschen auch jetzt schon raus, so ihre Beobachtung. „Das genießt dann jeder.“ Und umso schöner ist es dann natürlich, wenn man den Biergarten besuchen kann.

Zahlreiche Veranstaltungen im Biergarten geplant - bei Regen werden sie kurzfristig abgesagt

Mit dem Kreuzmarkt in Polling hatte am 3. Mai der örtliche Klosterwirt seinen Biergarten geöffnet. „Es war wahnsinnig viel los“, erzählt Veronika Süß. „Die Menschen sind heiß drauf“ – und einige auch nicht empfindlich. Obwohl es mal kurzzeitig zuzog oder gar regnete, blieben die Leute schon sitzen, schildert Süß. Trotzdem hofft natürlich auch sie, dass das Wetter stabiler wird. Zahlreiche Veranstaltungen sind im Klosterwirt-Biergarten geplant. Zum Beispiel jetzt zum Muttertag am Sonntag oder die Woche drauf zum Vatertag. „Die Musiker wissen aber, dass es draußen ist und nur bei gutem Wetter stattfindet“, so Süß. Oft würden sie schon Ersatztermine vorschlagen, sodass es auch kein Problem sei, Konzerte kurzfristig abzusagen bzw. zu verschieben, wenn es regnet. Auch wenn die Prognose für die kommenden Tage nicht gut aussieht. Die Biergartensaison ist ja gerade erst gestartet.

