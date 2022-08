Gegen Zentralkrankenhaus: Bürgerbegehren im Landkreis Weilheim-Schongau gestartet

Von: Sebastian Tauchnitz, Elena Siegl

Teilen

Bürger sollen an der Entscheidung beteiligt werden, findet auch Altlandrat Luitpold Braun, der seine Unterschrift am Freitagvormittag auf die Liste setzte. © Hans-Helmut Herold

Das Bürgerbegehren zum Erhalt der Krankenhäuser Schongau und Weilheim ist gestartet. Zahlreiche Bürger nutzten am Freitag bereits die Möglichkeit, zu unterschreiben.

Schongau – Auf dem Weg ins Café schaut Peter Oskar Gagel am Stand des Aktionsbündnisses vorbei. Mit einer Demonstration am Freitagvormittag auf dem Schongauer Marienplatz, so hatte es die Initiative angekündigt, sollte das Bürgerbegehren gegen den Bau eines Zentralkrankenhauses starten. Das Sammeln der benötigten Unterschriften steht im Vordergrund, Banner und Plakate dienen eher dazu, die Menschen auf die Aktion aufmerksam zu machen. An zwei Tischen liegen Listen aus. Gagel hatte schon die Petition unterstützt, wie er im Gespräch mit der Heimatzeitung erzählt. Nun setzt er erneut seine Unterschrift für den Erhalt des Schongauer Krankenhauses. Dort sei er „1951 schon auf die Welt gekommen“. Zwar sei er noch mobil, trotzdem liege es ihm am Herzen, ein Krankenhaus in der Nähe zu haben.

Eine große Menschentraube bildet sich zwar nicht, trotzdem wird fleißig unterschrieben. Für jede Gemeinde des Landkreises gibt es eine eigene Liste, so ist es vorgegeben, erklärt Regina Haugg. Insgesamt 5500 Unterschriften werden benötigt. Sind diese zusammen, werden die Listen an die jeweilige Gemeinde gegeben und geprüft. Passt alles, kann es zum Bürgerentscheid kommen. Dann muss jede Gemeinde ihr Wahlbüro öffnen, so Haugg.

Bürgerbegehren gegen Zentralkrankenhaus: So kann man teilnehmen

Bis zum 8. September will das Aktionsbündnis die Unterschriften fürs Bürgerbegehren sammeln. Die Frage lautet: „Sind Sie dafür, dass kein Zentralkrankenhaus gebaut wird, sondern dass die beiden Krankenhäuser in Schongau und Weilheim langfristig betrieben werden mit Gewährleistung einer Grund- und Regelversorgung mindestens der Stufe 1 sowie einer Notfallversorgung an sieben Tagen pro Woche und 24 Stunden am Tag, und dass am Standort Schongau die Geburtenstation weiterbetrieben wird?“ Aus Zeitgründen werde man es leider nicht schaffen, in jedem Ort einen Stand aufzubauen, so Daniela Puzzovio. In Orten, die man nicht besucht, will man allen Bürgern Unterschriftenlisten zuschicken. Weil das freilich Kosten verursacht, hat man eine Spendenmöglichkeit eingerichtet (Schongau belebt e.V., Zweck: Pro Krankenhaus, IBAN: DE03 7209 0000 0001 2565 56, VR-Bank).

Außerdem kann die Liste, die über www.pro-krankenhaus-sog.de zu finden ist, ausgedruckt und dem Aktionsbündnis geschickt werden. Teilnehmen können alle Landkreisbürger ab 18 Jahren mit deutschem oder EU-Pass.

Bürgerbegehren gegen Zentralkrankenhaus: Viele kommen gezielt zum Unterschreiben

Während manche den Stand des Aktionsbündnisses beim Einkaufen auf dem Wochenmarkt zufällig entdecken, kommen andere ganz gezielt. So auch zwei recht bekannte Schongauer: Altlandrat Luitpold Braun etwa. „Weil ich die Bevölkerung beteiligen will“, sagt Braun. Alle Landkreisbürger sollen mitentscheiden können.

Schongaus Ehrenbürger Fritz Holzhey und seine Ehefrau Uschi unterzeichnen ebenfalls für das Bürgerbegehren. Er beobachte mit Sorge, wie es bisher gelaufen sei mit beauftragten Gutachten, die alle in eine Richtung gingen, sagt Holzhey. „Es darf in Schongau mit dem Krankenhaus in keiner Weise abwärts gehen.“ Nach seiner Einschätzung sei ein Bau auf der grünen Wiese auch nicht finanzierbar. Nur mit Zuweisungen, die der Bürger letztendlich auch zahlen müsse. „Ob für den Landkreisbürger mit dem Zentralkrankenhaus weniger Kosten entstehen, bezweifle ich.“

Kleine Demo(v.l.): Irmgard Schreiber-Buhl, Jürgen Wolf, Daniela Puzzovio, Monika Wunder, Walter Popp und Regina Haugg vom Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau. Zwei Bürger, die gleich unterschrieben haben, halten das Banner der Initiative. © Hans-Helmut Herold

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter und unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH: Gynäkologische- und Geburtenstation sollen in Schongau erhalten bleiben

Derweil hat der stellvertretende Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Claus Rauschmeier, noch einmal klargestellt, dass sowohl die gynäkologische als auch die Geburtenstation am Schongauer Krankenhaus erhalten bleiben sollen.

Im Kreistag hatte es Berichte gegeben, wonach im Rahmen einer Betriebsversammlung den Pflegekräften von der Gyn ein Ultimatum gestellt worden sei, um sie zu zwingen, nach Weilheim zu wechseln. Dort soll Anfang Oktober eine gynäkologische Station mit 24 Betten eröffnet werden.

Rauschmeier bezeichnete diese Berichte auf Anfrage der Heimatzeitung als „Unsinn“: „Wir unternehmen immense Anstrengungen, Pflegepersonal für die Arbeit in unseren Häusern zu begeistern – mit großem Erfolg. Da wäre ein solches Handeln absolut kontraproduktiv.“

Er bestätigte, dass es Gespräche mit den Mitarbeitern gegeben habe. Ganz einfach, um nachzufragen, ob bei einzelnen Kollegen Interesse besteht, in die neue Abteilung nach Weilheim zu wechseln. Das Interesse sei durchaus da gewesen, weil es sich um attraktive Jobs handele, so Rauschmeier. Von Zwang könne keine Rede sein. Und auch nicht davon, dass die Abteilung samt Geburtenstation ganz nach Weilheim verlagert werde. „Nach dem derzeitigen Stand der Planungen bleibt in Schongau alles, wie es ist“, so Rauschmeier.

Hier gibt es noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau und Weilheim.