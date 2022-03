Weiter großer Andrang bei Corona-Testzentren in Weilheim-Schongau - aber nicht alle Stationen bleiben geöffnet

Von: Theresa Kuchler

Unveränderte Lage: Angesichts der Infektionszahlen ist der Andrang beim Testzentrum auf dem Weilheimer Volksfestplatz nicht verwunderlich. In der kommenden Woche zieht es allerdings an den Trifthof um. © Ralf Ruder

Ab Sonntag ist ein negativer Corona-Test nicht mehr überall Pflicht. Der Staat bezahlt die Tests vorerst weiter - trotzdem bleiben nicht alle Teststationen im Landkreis geöffnet.

Landkreis – Es ist die letzte Chance für einen Corona-Schnelltest: In Iffeldorf endet heute die Möglichkeit, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Die freiwillige Feuerwehr, die ihren Schulungsraum monatelang als Testzentrum zur Verfügung gestellt hat, wird den Betrieb ab morgen erst einmal einstellen. „Es lohnt sich nicht mehr“, sagt der Iffeldorfer Feuerwehrkommandant Matthias Ott im Gespräch mit unserer Zeitung.

„In der Regel sind es am Tag keine 20 Tests, die wir durchführen.“ Kaum mehr Probanden als Ehrenamtliche, die die Abstriche nehmen: „Das ist nicht sinnvoll.“ Auch wenn der Staat die Kosten für die Schnelltests noch bis Ende Mai weiter übernimmt – rein personell und organisatorisch sei die Teststation schlichtweg nicht mehr rentabel.

Für die Teststation in Iffeldorf ist Schluss - aber nicht endgültig

Doch der Entschluss, die Iffeldorfer Teststation zu schließen, ist nicht endgültig. „Wir haben nach wie vor Tests und die Erlaubnis dafür“, sagt Ott. So könne man den Betrieb jederzeit wieder aufnehmen, wenn der Bedarf erneut steigt. Auch Schulen und Kindergärten, in denen die Testpflicht nach dem 3. April bestehen bleibt, können die Iffeldorfer Feuerwehr weiterhin für Corona-Schnelltests anfragen. „Für Kinder haben wir extra Lolli-Tests.“

Die Betreiber des SAV-Testzentrums an der Schongauer Kiem-Pauli-Straße denken derweil noch lange nicht an ein Ende des Testbetriebs. Dort ist der Andrang ungebrochen hoch. „Viele kommen auch nur für sich zum Testen, für ihre eigene Sicherheit“, sagt Stefani Rizanovic. „Es lohnt sich noch extrem. Wir werden einen Teufel tun und aufhören.“

In Schongau ist die Nachfrage nach Tests ungebrochen hoch

Auch die Schongauer Marien-Apotheke wird ihre Teststation am Marienplatz weiterhin offen lassen. „Wir haben nicht vor, zu schließen“, sagt Apotheker Klaus Flitsch. „Immerhin bleiben die Bürgertests bis 31. Mai für alle kostenlos.“ Solange ziehe man eine Schließung der Teststation nicht in Betracht. Sollte sich ab kommender Woche allerdings zeigen, dass die Nachfrage nach Schnelltests deutlich sinkt, will die Apotheke ihr Angebot entsprechend anpassen. „Wir werden das über die Öffnungszeiten regeln“, sagt Flitsch.

Enya Culum von der Karwendel-Teststation in Weilheim hat ebenfalls nach wie vor alle Hände voll zu tun. „Momentan sinkt die Nachfrage noch nicht“, sagt sie. Daher werden die Teststationen, die die Karwendel-Apotheke in der Weilheimer Altstadt und in Oderding betreibt, weiterhin geöffnet bleiben. „Wir sind den ganzen April über da“, versichert Culum.

Der Landkreis testet weiter - ab Montag am Trifthof

Auch der Landkreis bietet weiterhin PCR- und Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus an. Ab dem kommenden Montag allerdings an einem neuen Standort: Das Testzentrum, das fast zwei Jahre lang auf dem Weilheimer Volksfestplatz beheimatet war, zieht am Wochenende in die Dr. Karl-Slevogt-Straße 6 am Trifthof. Bis auf die Adresse ändert sich aber nichts. „Auch am neuen Standort ist das Testzentrum grundsätzlich als Drive-Through organisiert“, heißt es vom Landratsamt.

Bei der Penzberger Corona-Teststelle Im Thal ist man sich hingegen noch ein wenig im Unklaren darüber, wie es ab nächster Woche weitergeht. „Wir hatten eigentlich überlegt, die Öffnungszeiten zu reduzieren“, sagt Mitarbeiterin Martina Gundhardt. „Aber jetzt stellen wir fest, dass nach wie vor extrem viele Menschen zum Testen kommen.“ Ein Ende der Teststation steht also vorerst außer Frage. „Uns gibt’s weiterhin. Wie und in welchem Ausmaß, wird sich aber noch zeigen.“ Wenn die Nachfrage sinkt, könne das Team recht flexibel reagieren und das Angebot kurzfristig anpassen, sagt Gundhardt. „Wir lassen’s auf uns zukommen.“

