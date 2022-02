Weiter warten auf Novavax auch im Landkreis Weilheim-Schongau

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Lieferung des neuen „Novavax“-Impfstoffs verzögert sich um mehrere Wochen. © Justin Tallis/AFP

Lange ging man im Impfzentrum in Peißenberg davon aus, dass der neue Novavax-Impfstoff, auf den viele Menschen, die sich nicht mit den mRNA-Impfstoffen impfen lassen wollen, warten, Ende Januar geliefert wird. Die Frist verstrich mittlerweile und Impfzentrums-Chef Christian Achmüller meint: „Die Lieferanten haben gesagt, dass es jetzt bis Mitte oder gar Ende Februar dauern kann, bis die ersten Dosen geliefert werden.“

Bis der Impfstoff auch wirklich vorliegt, werde man auch keine Termine für Novavax-Impfungen vergeben: „Sonst müssten wir immer wieder stornieren und neu vergeben – das hilft niemandem weiter.“

Insbesondere für zahlreiche ungeimpfte Mitarbeiter im Gesundheitssektor könnte die Lieferverzögerung dramatische Folgen haben. Sie müssen ab dem 15. März aufgrund der Impfpflicht in diesem Bereich nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind. Ansonsten droht ein Betretungsverbot und eine unbezahlte Freistellung (wir berichteten).

Es geht sehr sehr, sehr ruhig zu im Impfzentrum

Hätten die Novavax-Impfungen wie geplant Ende Januar stattfinden können, wäre ein vollständiger Impfschutz rechtzeitig erreicht worden. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil zwischen Erst- und Zweitimpfung drei Wochen liegen müssen und nach der Zweitimpfung 14 Tage vergehen müssen, bis der vollständige Impfschutz vorliegt.

Ansonsten ist es derzeit im Impfzentrum sehr, sehr ruhig, sagt Achmüller. Am Dienstag waren nur rund 100 Impftermine vergeben. Auch bei der langen Impfnacht am vergangenen Freitag blieb die erhoffte Resonanz aus: „Wir hatten bis Mitternacht gerade einmal 23 Impfungen“, so Achmüller.

Frage nach der Zukunft

Noch niederschwelliger könne man die Impfangebote kaum noch gestalten: „Der nächste Schritt wäre, an den Türen zu klingeln – und das werden wir nicht machen.“ Damit droht jetzt auch wieder eine Debatte über die Zukunft der Impfzentren. Die ersten Vorzeichen seien bereits erkennbar, so Achmüller.

„Eigentlich hätten wir bis Ende Januar erfahren sollen, ob die Verträge, die derzeit bis Ende April laufen, verlängert werden. Bis jetzt haben wir noch gar nichts gehört.“ Und da zunächst der Bund die Linie vorgeben, anschließend der Freistaat seine Position finden müsse, bevor der Landkreis dann über den Vertrag mit den Johannitern, die das Impfzentrum betreiben, verhandeln könne, würden sicher auch noch einige Wochen ins Land gehen, bevor man genaueres wisse.

Für die Mitarbeiter sei das extrem belastend, Achmüller befürchtet, dass sich etliche angesichts der ungewissen Zukunft einen anderen Job suchen: „Das kann sich rächen, wenn der Bedarf wieder steigen sollte.“