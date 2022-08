Weizen fürs Brot statt für die Kuh: Immer mehr Landwirte verkaufen Getreide an Lebensmittel-Industrie

Von: Boris Forstner

Dieser Mähdrescher erntet ein Weizenfeld nahe Schwabsoien ab. © Hans-Helmut Herold

Der Aufruf, mehr Getreide für die Lebensmittelverarbeitung zur Verfügung zu stellen, ist in Weilheim-Schongau auf fruchtbaren Boden gestoßen: Zahlreiche Landwirte haben Weizen und anderes Getreide, das eigentlich als Kraftfutter gedacht war, anderweitig vermarktet .

Landkreis – Vor einigen Tagen hat Bernhard Schleich das letzte Weizenfeld nahe Schwabsoien abgeerntet, der 44-jährige Landwirt aus Altenstadt ist auch als Lohnunternehmer unterwegs. Seit kurzem baut er selbst zehn bis 15 Hektar Weizen an, und zwar nicht als Kraftfutter für seine Kühe, sondern zur Lebensmittel-Produktion. Noch vor einigen Jahren wäre das dort undenkbar gewesen, „aber wir haben noch sicheren Niederschlag – deshalb kann man die Qualität zusammenbringen“, sagt Schleich.

Er kennt einige Landwirte, die eigentlich Futterweizen angebaut haben, ihn nun aber als Brotweizen verkaufen konnten. Da spielt auch die globale Situation mit dem Ukraine-Krieg und dem daraus resultierenden Mangel an Weizen eine Rolle, „das ist durchaus Thema gewesen“, sagt Schleich. Weil Landwirte natürlich auch Geschäftsleute sind, kommt ihnen der hohe Preis, der für Brotweizen gezahlt wird, zusätzlich entgegen. Und was verfüttern die Bauern an ihre Kühe, wenn der Weizen als Kraftfutter wegfällt? „Da kann man Maiskleber kaufen, das fällt bei der Verarbeitung an und ist entsprechend günstiger“, sagt Schleich.

Viele Landwirte können Futterweizen als Brot-Weizen verkaufen

Während Schleich noch recht frisch ist im Weizen-Anbau, ist Dominik Pentenrieder aus Fischen da schon ein alter Hase. Er baut den sogenannten A-Weizen an, also die höherwertigste Kategorie, und hat ebenfalls von mehreren Landwirten gehört, dass sie ihren Futterweizen als für Brot tauglichen B-Weizen verkaufen konnten.

Flächenstilllegung ausgesetzt: „Ist sinnvoll“ Eigentlich sollten Landwirte schon ab nächstem Jahr stets vier Prozent ihrer Ackerflächen aus ökologischen Gründen stilllegen müssen, das wurde jetzt auf 2024 verschoben. „Auf jeden Fall sinnvoll“, sagt Landwirt Bernhard Schleich aus Altenstadt, und Dominik Pentenrieder aus Fischen pflichtet ihm angesichts der Versorgungslage bei Lebensmitteln bei: „Wenn man sich die gegenwärtige Situation anschaut, wäre es ein Schmarrn gewesen, das durchzuziehen. Man sollte sich da nicht zwingend abhängig machen vom Ausland.“

Das sieht auch BBV-Kreisobmann Wolfgang Scholz so. „Wir leisten uns Brachflächen und importieren dafür mehr Lebensmittel, die weit weniger nachhaltig angebaut werden wie bei uns.“ Denn Deutschland sei nur in einigen landwirtschaftlichen Produkten Exporteur, vieles müsse auch importiert werden. Für Scholz ist die Verschiebung um ein Jahr noch ein viel zu kleiner Schritt, er kritisiert da auch seinen eigenen Verband: „Die Verbandsspitze sagt, mehr sei nicht vermittelbar, weil es nicht in die Zeit der Nachhaltigkeit passe. Aber ich finde, da muss noch mehr kommen.“

Auch Pentenrieder lobt die gute Ernte in diesem Jahr – „wir sind eine der wenigen Regionen in Deutschland, wo es noch ausreichend geregnet hat“, sagt er. Weil der Fischener auch noch Raps anbaut, aus dem Öl gemacht wird, und Qualitätshafer, der in Haferflocken landet, hat er einiges zur Lebensmittelversorgung beigetragen. Auch Schleich hat mehrere Hektar Braugerste angebaut und an Brauereien vermarktet – Bier ist ja quasi Grundnahrungsmittel in Bayern.

Wolfgang Scholz, Kreisobmann des Bayerischen Bauerverbands, begrüßt die Entwicklung, dass auch bei uns vermehrt Lebens- und nicht Futtermittel produziert werden. „Auch ich kenne einige Bauern, die das jetzt machen“, sagt er. Früher habe es geheißen, dass große Teile der Region nicht für den Ackerbau geeignet sind, „das hat sich mittlerweile geändert“, so Scholz. „Es gelingt besser, die geforderte Qualität zu erbringen.“

Landwirt Bernhard Schleich aus Altenstadt mit Weizen. Er verkauft seine Ernte an die Lebensmittelindustrie. © Hans-Helmut Herold

Das Problem: Damals seien viele Ackerbauern komplett auf Grünlandwirtschaft umgestiegen. Weil mittlerweile ein Umbruchverbot gilt, als Weideland nicht mehr in Ackerland umgewandelt werden darf, räche sich das jetzt: „Mittlerweile würde sich Ackerbau auch in höheren Lagen lohnen, aber es geht nicht. Dabei heißt es doch immer, wir sollen weniger Fleisch essen – das wird mit solchen Regeln konterkariert“, findet Scholz. „Man muss Konsequenzen aus der derzeitigen Lage ziehen und erlauben, dass der Boden-Status verändert wird.“

Wenn es um die Vermarktung von Getreide geht, ist die Sindelsdorfer Off-Mühle für viele der erste Ansprechpartner. Inhaberin Veronika Sonner bestätigt, dass die Ernte in der Region wirklich gut war: „Noch ausreichend Regen, kein Hagel wie im Vorjahr, auch die Qualität ist super“, sagt sie. Tatsächlich gebe es derzeit viele Anfragen von Landwirten, die eher selten Brotgetreide geerntet haben und es der Off-Mühle anbieten – und sie muss meistens allen Nicht-Stammkunden absagen.

„Das Problem: Wir haben nicht genug Lagermöglichkeiten, alles ist ausgeschöpft“, sagt Sonner. Vor allem direkt nach der Ernte geht gar nichts. Wenn Landwirte selbst Lagermöglichkeiten am Hof haben und ihren Weizen in einigen Monaten anbieten, könne es anders ausschauen, doch dafür sind Brotweizen-Novizen natürlich nicht vorbereitet.

Doch laut Scholz bleibe kein Bauer auf seiner Ernte sitzen, „da gibt es genug Abnehmer zum Beispiel im raum Fürstenfeldbruck. Regionalität ist natürlich ideal, aber wenn es nicht geht, fährt man eben etwas weiter.“

