Welfen-Gymnasium Schongau: Konzert der Schüler sorgt für Begeisterung

Der elfköpfige Unterstufenchor sorgte für einen starken Auftakt des Konzerts. Geisterhaftes Kurzmusical © MANFRED ELLENBERGER

Schüler der Unterstufe haben heuer ein Konzert am Welfen-Gymnasium Schongau gestaltet, das das Publikum begeisterte.

Schongau – Für gewöhnlich kommen im Welfen-Gymnasium Sommerkonzerte zur Aufführung, die von zahlreichen Mitwirkenden aus allen Jahrgängen an zwei Abenden identisch aufgeführt werden. So sollte es heuer am 27. und 28. Juni eigentlich auch sein. Aufgrund aktueller Gegebenheiten musste der zweite Konzerttag aber kurzerhand auf den 3. Juli verlegt werden.

Die Angehörigen des Unterstufenchors wiederum konnten nur am 27. Juni auftreten, da mehrere fünfte Klassen ab dem heutigen Montag auf Klassenfahrt sind. Somit gibt es heuer zwei unterschiedliche Konzerte.

Das erste davon war das Unterstufenkonzert. Christiane Treib war als Fachschaftsleiterin Musik gemeinsam mit Matthias Utz und Corinna Konstas einmal mehr für die Vorbereitung und Aufführung der Veranstaltung verantwortlich. Die zahlreichen Konzertbesucher bekamen ein gut einstündiges buntes und kurzweiliges Sommerprogramm bei freiem Eintritt geboten.

Unterstufenchor sorgt für gelungenen Auftakt

Zu Beginn sorgte der elfköpfige Unterstufenchor unter Leitung von Matthias Utz am Klavier mit „We have a dream“ und „Bad Habits“ für einen klasse Auftakt des Konzerts. Danach folgten die acht „Jungen Streicher“ des Welfen-Gymnasiums und der Musikschule Pfaffenwinkel, die zunächst „God Save the King“ und danach „Memory“ aus dem Musical ‚Cats’ von Andrew Lloyd Webber spielten.

Nachfolgend stand erneut der Unterstufenchor mit „Sailing“ auf der Bühne. Bei dem nachfolgenden „Always Look on the Bright Side of Live“ wurde der Chor nach der Aufforderung von Matthias Utz zum mitsingen des Refrains von den amüsierten Besuchern unterstützt.

„Boogie“ hieß es bei der „Musik mit Freunden“. Den Rhythmus erzeugten sie mit Boomwhackern, leichten, hohlen und farbcodierten Kunststoffrohren, deren Län-ge auf eine musikalische Tonhöhe abgestimmt ist. Klavierbegleitung gab es dazu auch.

Das nachfolgende Ensemble der Klasse 6a hatte als einzige erst vor circa einem Monat begonnen, selbstständig ein Stück einzuüben. Von den vier Mädchen spielen drei auch bei den „Jungen Streichern“. Mit dem Klassiker „Danny Boy“ boten sie trotz der kurzen gemeinsamen Vorbereitung schöne musikalische Unterhaltung.

Geisterhaftes Kurzmusical

Mit „Alla Hornpipe“ und „Bourée“ aus der „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel beendeten die „Jungen Streicher“ den ersten Teil der Aufführung, die danach flugs mit dem geisterhaften Kurzmusical „Villa Spooky“ fortgesetzt wurde. Darin geht es um den vegetarisch lebenden Vampir Bissgurius, das schwarze Schaf der Familie, der weit entfernt von seinen transsylvanischen Verwandten in der Villa Nebelstein wohnt. Als sein Onkel das Anwesen verkaufen will, verwandelt er mit seinen Freunden die Villa in ein gruseliges Spukhaus, womit sie die anrückenden Käufer vertreiben können.

Die Darsteller nutzten sowohl beim Sprechen als auch beim Singen bei guter instrumentaler Begleitung die Gelegenheit, ihre Talente unter Beweis zu stellen. Dafür gab es viel kräftigen Applaus.

Da die meisten Schüler bereits seit Januar nahezu wöchentlich geprobt haben und an gleich drei Probentagen im Februar in der Landvolkshochschule Wies waren, konnten sie in dieser Zeit einen wichtigen Grundstock für diesen sowie sicher weitere musikalische Erfolge legen. „Am Ausgang werden Sie nun gebeten um eine kleine Spende“, bat Matthias Utz die Besucher am Ende des tollen und abwechslungsreichen Konzerts. Der Erlös wird zur Deckung entstandener Kosten sowie neue Noten und Instrumente verwendet. Utz verriet auch, dass es ab dem kommenden Schuljahr eine Streicherklasse bei den neuen Fünftklässlern geben wird .

MANFRED ELLENBERGER

