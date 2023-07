Weil Schüler unsere Zukunft mittragen: Schongauer Welfen-Gymnasium wird Klima-Schule

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Startschuss Klima-Schule: Schüler des Welfen-Gymnasiums Schongau präsentieren ihre neuen umweltfreundlichen Trinkflaschen mit Logo – das Wasser wird am Automaten gezapft. © Schlotterer-Fuchs

Das Welfen-Gymnasium Schongau hat mit dem Sommerfest den letzten Schritt in Richtung „Umweltschule“ getan: Mit einem Festakt – und ersten Maßnahmen in Sachen Energiewende – hat die Schule den Bronze-Status quasi in der Tasche.

Schongau – Es hätte ein ganz normales Sommerfest sein können. Eines, das es jedes Jahr gibt: Brot und Spiele für die Besucher, ein bisschen Kultur, viel Schul-Familie und der Countdown für den Start in die heiß ersehnten Sommerferien.

Tatsächlich war das Sommerfest am Schongauer Welfen-Gymnasium in diesem Jahr mehr: Mit der Abendveranstaltung – Klimawandel als Motto – hat die Schule den Status „Klima-Schule“ erlangt. Der offizielle Auftakt in eine neue Ära mit einem neuen Titel.

Um die hehren Ziele erreichen zu können, waren einige Hürden zu nehmen. Schließlich gibt es den Titel „Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule“ als Teil des offiziell weltweiten „Eco-Schools-Netzwerkes“ nicht geschenkt.

„Die Generation, die jetzt in der Schule ist, wird die Entscheidungen über die Zukunft mittragen“

In die Hände gelegt wurde die Herzensangelegenheit des Welfen-Gymnasiums Florian Linke. Er unterrichtet Mathematik und Physik – und ist damit der Mann, der naturwissenschaftlich dafür prädestiniert ist, herauszufinden, wie man am Gymnasium etwas dazu beitragen kann, diese Welt für alle durch Einsparungen länger lebenswerter zu machen.

„Die Generation, die jetzt in der Schule ist, wird die Entscheidungen über die Zukunft mittragen“, betonte Linke bei seiner Präsentation. Die heutigen Schüler würden die Zukunft mittragen. „Wir verändern das Klima auf unserem Planeten auf nie dagewesene Weise.“

Tatsächlich gibt es da etliche Punkte, die eine offizielle „Klimaschule“ erfüllen muss, der Weg, um diesen Status zu erlangen, sei lang, so Linke. Der erste große Schritt seien immense Datenerhebungen gewesen. Das Ergebnis: Vor allem in Sachen Strom- und Wärmeverbrauch gibt es am Gymnasium Einsparpotenzial.

Immer mehr Whiteboards sorgen für erhöhten Strom-Verbrauch

Unter anderem finden die ohnehin rasant steigenden Kosten beim Stromverbrauch ihre Ursache in der Aufrüstung der technischen Ausstattung. So gibt es unter anderem immer mehr „Whiteboards“, sprich digitale Tafeln, die Strom verbrauchen. Die Zahl dieser digitalen Tafeln am Gymnasium hat sich jüngst auf 70 verdoppelt.

Die Datenerhebung hat noch andere Fakten auf den Tisch gebracht: „Wir müssen vor allem an die Wärme und an den Strom ran“, so Linke. Und: Das klimaschutzfreundliche Verhalten müsse in den Alltag integriert werden.

Damit das klappt, gibt’s jetzt ganz neu Edelstahl-Trinkflaschen mit dem Logo des Welfen-Gymnasiums, die die Schüler erwerben können. Passend dazu hat das Landratsamt einen Automat spendiert, aus dem jeder Schüler Wasser oder Sprudelwasser in seine ökoneutrale Trinkflasche zapfen kann. Finanzielle Unterstützung für den Erwerb der Logo-Trinkflaschen gab’s von den Schongauer Rotariern.

Stadtradeln: Schüler strampelten tausende Kilometer

Damit das Gymnasium sich weiter energetisch für die Zukunft aufstellen kann, soll neben der bestehenden PV-Anlage eine weitere große PV-Anlage auf dem Dach des Neubau-Würfels vom Landkreis finanziert werden. So richtig ins Zeug gelegt in Sachen Umweltschutz haben sich die Schüler auch beim Stadtradeln: Tausende Kilometer haben sie dabei weggestrampelt. Manch einer mehr als 1000 alleine, innerhalb von drei Wochen.

Neu ist, dass jede Klasse ihren eigenen „Ressourcen-Manager“ hat: Derjenige überprüft nach Unterrichtsschluss, ob die Tafel ausgesteckt ist und alle Lichter heruntergefahren sind. Hinzu kommen „Klimakoffer“, mit denen Schüler aller Jahrgangsstufen experimentieren können.

Das Bronze-Zertifikat für die „Klima-Schule“ hat das Welfen-Gymnasium also mit der Auftaktveranstaltung beim Sommerfest am Donnerstagabend also quasi in der Tasche. Gibt’s irgendwann auch den Gold-Status? Da ist sicher noch einiges drin.

