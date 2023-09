Weltladen in Schongau wird 20 Jahre alt: Fairer Handel, saubere Lieferkette

Von: Christine Wölfle

Im Weltladen an der Lechtorstraße herrscht immer gute Stimmung. So auch beim Fotoshooting mit Hildegard Lutz und Johanna Hentschke (rechts). © Christine Wölfle

Seit 20 Jahren gibt es ihn schon: Den Weltladen in Schongau. Seit dieser Zeit setzt sich ein ehrenamtliches Team dafür ein, die Welt ein kleines bisschen besser und gerechter zu machen. Durch den Handel mit fair produzierten Waren.

Schongau – Der Grundstein für den Weltladen wurde bereits im Jahr 1988 gelegt. Damals beschloss der „Missionskreis“ der Pfarrei Verklärung Christi, faire Produkte beim beliebten Adventsbasar anzubieten. „Das kam im Laufe der Jahre so gut an, dass die Initiatoren beschlossen, das Ganze auszuweiten“, erzählt Johanna Hentschke.

Im Mai 2003 gründeten sie den Verein „Fair handeln – Eine-Weltladen Schongau e.V.“. „Die Voraussetzung dafür, überhaupt einen Laden führen zu dürfen“, verrät Hentschke, die derzeit Schriftführerin und Kassier des Vereins ist. Dann ging es ganz schnell: Bereits im Sep-tember desselben Jahres öffnete der Weltladen erstmals seine Tore. Damals noch in der Christophstraße 31.

2011 erfolgte der Umzug in die Lechtorstraße

2011 erfolgte der Umzug in die Lechtorstraße, in die Räume der ehemaligen „Sophien-Buchhandlung“. Doch was genau steckt hinter der Idee eines Weltladens? Was sind eigentlich fair gehandelte Waren? „Der Dachverband Weltladen sieht die Produzenten, die überall auf der Welt verteilt sind, als Partner an“, erklärt Johanna Hentschke. Das heißt, dass nicht nur das endgültige Produkt im Vordergrund steht, sondern es wird vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe geleistet.

„Beispielsweise unterbreiten die Weltladen-Mitarbeiter einem Kaffee-Bauern Vorschläge, wie er noch besser und umweltschonender arbeiten kann, indem er gleichzeitig Bananenstauden anbaut.“ Und die Produzenten werden untereinander vernetzt, denn „ein Einzelner hat eigentlich keine Chance“.

Die Erzeuger werden fair bezahlt

Doch damit nicht genug. Natürlich werden die Erzeuger fair bezahlt, ebenso wie die Zwischenhändler, die die Waren letztendlich bis in unsere Ladenregale bringen. Eine hundertprozentig saubere Lieferkette also, die regelmäßig vom Dachverband überprüft wird.

Das Team des Weltladens versteht sich auch abseits der Arbeit prächtig, wie beim diesjährigen Betriebsausflug nach Kempten. © Christine Wölfle

947 Weltläden gibt es in Deutschland. Und Produzenten rund um die Welt. (Die genau Zahl darf an dieser Stelle nicht verraten werden, denn sie ist Teil eines Gewinnspiels. Aber dazu später mehr.) Und das Beste: Es werden immer mehr!

Davon profitieren auch die Kunden, denn das Sortiment des Schongauer Weltladens wächst und gedeiht ständig. „Anfangs gab es bei uns fast nur Kaffee, Schokolade und Gewürze“, erinnert sich Hentschke, die seit Anfang an Mitglied des Vereins ist. Jetzt reicht ein Blick in die bunten Regale des Ladens, um zu sehen, was sich seitdem getan hat: Hängematten, Kinderspielzeug, eine riesige Auswahl an Tees, Reis, hochwertige Kosmetik und Lederwaren, und Olivenöle, die zu hundert Prozent „Mafia-frei“ produziert wurden.

Lieferkette wird genau unter die Lupe genommen

Alleine das beweist schon, dass wirklich jedes Glied der Lieferkette genaustens unter die Lupe genommen wird. Dass diese Arbeit im Hintergrund viel Geld kostet, dürfte jedem klar sein. Das ist auch ein Grund, warum die derzeit 17 Mitarbeiter des Schongauer Weltladens alle ehrenamtlich arbeiten.

Ziemlich beengt war es noch im alten Weltladen in der Christophstraße. Kein Vergleich zu der heutigen, licht-durchfluteten Ladenfläche. © Christine Wölfle

Das hält sie aber nicht davon ab, mit ganzem Herzen bei der Sache zu sein, und „ihren“ kleinen Laden immer noch attraktiver zu machen. „Wir haben ein ganz tolles Team“, erzählt Hentschke.

Nicht zu vergessen, dass man mit diesem Ehrenamt wirklich Gutes tut. Doch wie es bei ehrenamtlichen Tätigkeiten immer so ist: Man kann nie genügend Mitstreiter haben. „Wir freuen uns über Jeden und Jede, die Lust hat, in unser Team zu kommen. Sprecht uns einfach an“, wirbt Hentschke.

Pro Mitarbeiter sind es etwa zwei Dienste pro Monat

Momentan übernimmt ein Mitarbeiter circa zwei Dienste im Monat, jeweils für einen halben Tag. „Aber das Ganze ist total flexibel gestaltet, sodass sich keiner gezwungen sehen muss!“

Die Festwoche: Wer sich vorstellen kann, dort mitzuarbeiten, oder einfach Lust hat, mit dem Team dessen Jubiläum zu feiern, der hat von 25. bis 30. September dazu Gelegenheit. In dieser „Festwo-che“ werden jeden Tag ver-schiedene Verkostungen angeboten und Gewinnspiele gibt es auch.

Die offizielle Jubiläumsfeier findet am Samstag, 14. Oktober, im Sparkassenforum statt. Ab 17.30 Uhr sind alle zu einem Steh-Empfang mit kleinen Köstlichkeiten eingeladen, den die Singgruppe Regenbogen musikalisch umrahmt. Um 19 Uhr wird die Multivisionsshow „Weltreise zu Fair-Trade-Produzenten, Naturwundern & Heiligtümern“ gezeigt und verschiedene Referenten werden zu Gast sein.