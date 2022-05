„Hell erleuchtet“ wie ein „Rangierbahnhof“: Stadträte fordern weniger Lichtverschmutzung in Schongau

Von: Elena Siegl

Teilen

Für Insekten kann Lichtverschmutzung zur Gefahr werden. © Archiv

Unnötiges Licht in der Nacht stellt für die ALS ein Problem in Schongau dar. Sowohl aus Umweltschutz-, als auch finanziellen Gründen. Der Stadtrat hat nun einen Grundsatzbeschluss gefasst.

Schongau – „Man hätte meinen können, da unten ist ein Rangierbahnhof, so hell erleuchtet war alles“, schilderte Gregor Schuppe (ALS) in der jüngsten Sitzung ein Erlebnis, als er im Dunklen den Hohen Graben entlang spazierte und vom Waldfriedhof auf das Schulzentrum blickte. Obwohl zu dieser Uhrzeit wohl eher keine Schüler in den Räumen zu finden seien, brannten sämtliche Lampen. „Bei weiteren Spaziergängen kann man an vielen Stellen in Schongau ähnlich überdimensioniertes Nachtlicht finden. Unserer Meinung nach ist das ein Problem“, so Schuppe. Die ALS forderte deshalb vom Stadtrat einen Grundsatzbeschluss zur Reduzierung von Lichtemissionen.

Zum einen wegen des finanziellen Aspekts, zum anderen aus Umweltschutzgründen. Auch wenn LEDs nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen, verursache doch jede Beleuchtung Kosten. Und die stromsparende Technik führe „zu noch verschwenderischem Einsatz von nächtlichen Lichtquellen und damit zu noch schädlicheren Auswirkungen für Mensch und Tier“.

Klimamanager könnte sich um Umsetzung kümmern

Fünf Punkte formulierte die ALS in ihrem Antrag: Die Stadt soll die Außenbeleuchtung aller städtischen Gebäude, Wege und Straßen auf deren Notwendigkeit, Passgenauigkeit und Insektenfreundlichkeit hin überprüfen. Außerdem soll die Möglichkeit der Nachinstallation intelligenter Beleuchtungssysteme an bestehenden Anlagen überprüft werden. Bei Neuinstallationen sollen künftig ausschließlich intelligente Beleuchtungssysteme verbaut werden. Diese passen ihre Lichtemission an den tatsächlichen Bedarf an, beispielsweise durch Bewegungsmelder.

Außerdem will die ALS, dass Mitarbeiter der Stadt, etwa die Wirtschaftsförderin oder der noch einzustellende Klimamanager, in den Dialog mit Gewerbetreibenden treten, um die Beleuchtung von Schaufenstern und Werbeanlagen auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Idealerweise werde eine „Lichtsperrstunde“ eingeführt.

Die Stadt sollte sich schließlich auch zu ihrer Vorbildrolle gegenüber der Bevölkerung bekennen. „Der Kampf gegen Lichtverschmutzung bindet kaum finanzielle Mittel, er kann im Gegenteil sogar Geld und Energie einsparen. Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist ein Umdenken und guter Wille“, so Schuppe.

Appell an die Bevölkerung

Ein Appell an die Bevölkerung, ebenfalls Licht zu sparen, fehlte Marianne Porsche-Rohrer (CSU) noch in der Auflistung. Sie dachte vor allem an Gartenbeleuchtungen, gerade zu Weihnachtszeiten, über die „so viel Energie vergeudet“ werde. Noch dazu sei es recht ärgerlich, wenn man die Lichter des Nachbarn direkt vorm Schlafzimmerfenster hat. „Wir können es nicht verbieten, aber vielleicht den ein oder anderen zum Umdenken bringen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Auch an der Stadtmauer gebe es dringenden Handlungsbedarf, meinte Bettina Buresch (Grüne), die sich über den Antrag der ALS freute. Das Insektensterben sei die übelste Auswirkung der Lichtverschmutzung, so Buresch. Die Beleuchtung sei die nächste Baustelle, die man in Sachen Stadtmauerumfeld angehen will, erklärte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. In Sachen Schulzentrum, das von Gregor Schuppe angesprochen worden war, gebe es eine Sonderregelung. Solange jemand im Gebäude ist, abends zum Beispiel Vereinssportler oder VHS-Kurs-Teilnehmer, müsse die Schule beleuchtet werden. Die Hausmeister seien angehalten, die Lichter entsprechend zu steuern, erklärte Dietrich. Bei der Grundschule verliefen Rettungswege außen, auch diese müssten beleuchtet werden.

„Dunkle Löcher“ in der Stadt beheben

Stefan Konrad hielt den Antrag ebenfalls für Richtig. Er wies aber darauf hin, dass es nicht nur Lichtverschmutzung in Schongau gebe, sondern teilweise auch „dunkle Löcher“. Etwa an der östlichen Stadtmauer, oberhalb des Lidls. Einige würden dort ohne Beleuchtung mit einem unguten Gefühl unterwegs sein. Lampen, die sich bei Bedarf einschalten, schlug er als Lösung vor.

Da man sich der hohen Belastung des Bauamtes bewusst sei, könne man die Umsetzung der beantragten Maßnahmen gerne auf den künftigen Klimamanager übertragen, schlug Schuppe im Namen der ALS vor. Der Stadtrat stimmte dem und der Grundsatzentscheidung an sich schließlich einhellig zu.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.