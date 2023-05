Wenn die grauen Herren kommen . . . : Junge Schongauer Gymnasiasten begeisterten mit „Momo“-Aufführung

Eindringliche Szenen wie im linken Bild Momo (Ida Bader) mit einem grauen Herrn (Jette Geisenmeyer) sowie mit der Stundenblume und einem anderen grauen Herrn (Josefine Lehmann) haben die Schüler der 5. und 6. Klassen auf die Bühne gebracht. © Welfen-Gymnasium

21 Fünft- und Sechstklässler des Schongauer Welfen-Gymnasiums haben mit „Momo“ ihr Publikum verzaubert

Schongau – Wer kennt sie nicht, die Geschichte der kleinen Momo, die allein im Amphitheater am Rande der Stadt lebt und das einzigartige Talent des Zuhörens besitzt? 21 Schüler der 5. und 6. Klassen des Schongauer Welfen-Gymnasiums unter der Leitung ihrer Lehrerin Corinna Konstas haben dieses Meisterwerk von Michael Ende kürzlich auf die Bühne des Gymnasiums gebracht und ihr Publikum verzaubert.

Die Bühnenfassung von Vita Huber hält sich genau an die gut 50 Jahre alte Romanvorlage und stellt ein Kind in den Mittelpunkt, das zwar nicht den bürgerlichen Vorstellungen von einem ordentlichen Leben entspricht, aber durch seine bloße Anwesenheit Streithähne zur Versöhnung führt und die Phantasie seiner Freunde so anregen kann, dass die schönsten Geschichten und Spiele entstehen.

Graue Herren mit Zigarren rauben die Zeit

Doch dieses Idyll ist bedroht: Plötzlich tauchen graue Herren mit Zigarren auf, die den Erwachsenen vorrechnen, wieviel Zeit sie täglich einsparen könnten, wenn sie sich nicht mehr mit ihren Freunden und Verwandten treffen, nicht mehr einfach den Anblick der Natur genießen oder sich mit unprofitablen Hobbies beschäftigen. Die gewonnene Zeit könnte man doch auf einer Zeitsparkasse gut anlegen.

Natürlich sagen diese Herren nicht, dass sie selbst diese eingesparte Zeit zum Leben brauchen und nicht zerfallen müssen, wenn man sie ihnen überlässt. Und tatsächlich, bald ist das Leben der Menschen nur noch von Eile und Effektivität bestimmt. Die Eltern haben keine Zeit mehr für ihre Kinder und speisen sie mit teuren, aber fantasielosen Geschenken ab. Viele von ihnen landen im „Kinderdepot“, wo sie ihrer früheren Freiheit hilflos nachtrauern.

Doch Momo macht sich mit der Schildkröte Kassiopeia auf den Weg zu Meister Hora, dem Hüter der Zeit, und mit seiner Hilfe gelingt es ihr, die grauen Herren zu überlisten und ihre Freunde vom Diktat der Eile und Nützlichkeit zu befreien.

Lob an Schüler und Lehrer

„Dieser ebenso poetische wie aktuelle Stoff wurde von Frau Konstas und ihren Schülern hervorragend in Szene gesetzt“, heißt es in einer Mitteilung des Gymnasiums. Das Bühnenbild, eine Andeutung des Amphitheaters aus grauen Würfeln vor schwarzem Hintergrund, ließ Raum für viele Gedanken und bot einen zauberhaften Rahmen für das beeindruckende Spiel der jungen Akteure, allen voran Ida Bader und Madita Fabel als Momo.

„Die Abläufe und Dialoge klappten wie am Schnürchen, ohne dass der Charme kindlicher Spielfreude in irgendeiner Weise Schaden nahm“, berichtet Elisabeth Priewich weiter. Viele tolle Inszenierungsideen ließen die 70 Minuten Spielzeit wie im Flug vergehen. „So trugen die Kinder im Kinderdepot T-Shirts mit Strichcode, die grauen Herren zogen ihre Opfer pantomimisch an einem unsichtbaren Seil heran, und die automatenhafte Abfertigung in einem Restaurant wurde in einem Rundlauf mit Tabletts und nervigem Klingelton eindrucksvoll demonstriert.“

Unbesorgte Zukunftsaussichten

Der Höhepunkt war jedoch der „Tanz der Stundenblume“, bei dem sich die Kinder mit fluoreszierenden Blütenblättern im Schwarzlicht zum Klang einer sphärischen Musik bewegten. „Hier gab es zurecht begeisterten Szenenapplaus“, so Priewich weiter. „Frau Konstas hat es geschafft, aus 21 Schülern ein Ensemble zu machen, das zusammen eine poetische Geschichte mit sehr viel Tiefgang präsentierte. Wieviel Arbeit und Engagement in diesem Projekt steckt, konnte man in jeder Minute erkennen, und die Spielleiterin hat sich den ,Oskar’, den ihr ihre Schüler bei der letzten Aufführung überreichten, wahrlich verdient.“

Und: „Mit so vielen jungen Talenten muss man sich um die Zukunft des Theaters am Welfen-Gymnasium wirklich keine Sorgen machen.“