Wer übernimmt den Gewerbeverband? Harald Dinter bleibt Ansprechpartner

Der Bund der Selbständigen (BDS) in Schongau steht auf der Kippe: Auch nach der Berichterstattung in der Heimatzeitung hat sich niemand gefunden, der den Vorsitz übernehmen würde. Nun hat Harald Dinter entschieden: In der Sache steckt einfach zu viel Herzblut, er selbst macht vorläufig weiter.

Schongau – „Ich führe den BDS kommissarisch weiter.“ Hinter diesem einen Satz von Harald Dinter steckt noch viel mehr, wie der Schongauer erklärt: Er möchte den Bund der Selbständigen nicht einfach aufgeben. „Wir haben zu viel Arbeit reingesteckt, und der BDS hat eine zu lange Historie.“ Vier Wochen hatte man nach der traurigen Versammlung im April, zu der nur das abtretende Vorstandsteam, ein Abgesandter des BDS-Landesverbandes und die Presse erschienen war (wir berichteten), verstreichen lassen in der Hoffnung, dass sich nun doch noch Interessenten für die Vorstandschaft melden. Dem war allerdings nicht so.

Gewerbeverband wurde im Mai 1960 gegründet - das würde man ungern aufgeben

Was also tun? Den im Mai 1960 gegründeten Ortsverband auflösen? Aus den unterschiedlichsten, aber nachvollziehbaren Gründen, waren die Vorstandsmitglieder Mario Lindauer, Andrea Becher und Richard Beinhofer nach vielen Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten. Auch Dinter selbst wollte sich eigentlich zurückziehen, da er mittlerweile als festangestellter kaufmännischer Geschäftsführer im Bereich Erneuerbare Energien in Niederbayern tätig ist. Nun hat er entschieden: „Die mir verbleibenden 20 Prozent Arbeitszeit stelle ich auch gerne dem Gewerbeverband zur Verfügung.“

Harald Dinter übernimmt beim BDS Schongau den kommissarischen Vorsitz.

Als Gründe, sich weiter zu engagieren, nennt er die Wichtigkeit, als Ansprechpartner zwischen Rathaus und Gewerbetreibenden zur Verfügung zu stehen, „da gibt es immer das ein oder andere Thema, bei dem man unterstützend zur Seite stehen kann“. Nach dem Kontakt mit einem Ortsverband der Region wisse er, dass man sich auch anderswo schwertue, Posten neu zu besetzen.

Viele einzelne Streiter: „Wir verzetteln uns mit den verschiedenen Organisationen“

In Schongau gebe es aber noch ein spezielles Problem: „Wir verzetteln uns mit den verschiedenen Organisationen“, so Dinter. Er zählt die Werbegemeinschaft Altstadt (43 Mitglieder) und den Ortsverein des Handelsverbandes (knapp 40 Mitglieder) auf. Und dann ist da noch der Informationskreis der Wirtschaft (derzeit 47 ortsansässige Betriebe und Organisationen aus dem Altlandkreis). Dieser sei „teilweise sehr elitär unterwegs“, wie es Dinter ausdrückt, und habe kein Interesse daran, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.

Auch die Aufteilung der Gewerbebetriebe bei der Stadt Schongau hält Dinter für „nicht gut“: Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio fungiere als Ansprechpartnerin für das Klein- und Mittelgewerbe, Bürgermeister Falk Sluyterman kümmere sich um das Großgewerbe. „Es ist ein bisschen schwierig, da Position zu beziehen“, findet Dinter.

Dinter könnte eine Zusammenarbeit aller gut gebrauchen

Dabei könnte Dinter eine Zusammenarbeit aller gut gebrauchen: „Ich bin über die bisherigen Kommunikationskanäle nicht an die jungen Gewerbetreibenden herangekommen, aber es hilft nichts, man braucht die persönliche Ansprache.“ Die Schwierigkeit liege darin, den Mehrwert eines Verbandes rüberzubringen. Das Einsehen, dass man gemeinsam mehr erreichen könne, sei den Leuten in der zunehmenden Ellenbogengesellschaft offenbar abhanden gekommen: „Sicherlich muss man Zeit investieren, aber man bekommt auch gleich ein ganz anderes Gewicht.“ Insbesondere jüngere Gewerbetreibende könnten profitieren, wirbt Dinter.

Vorstandschaft könnte verkleinert werden, das verkleinert auch bürokratische Hürden

Sein Vorschlag, damit es für den BDS Schongau weitergehen kann: Die Vorstandschaft zu verkleinern, diesen auf einen Vorsitzenden, einen Kassier und einen Prüfer zu reduzieren – „das reicht völlig aus“. Er persönlich werde erst einmal unbefristet weiter als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wünsche sich aber, dass er den BDS zeitnah in neue Hände geben kann.

Rund 60 Mitglieder hat der BDS in Schongau derzeit, der Mitgliederstand sei seit Jahren stabil. Synergien auch mit benachbarten Gewerbeverbänden könne sich Dinter gut vorstellen, auch dies sei aber nicht einfach, denn außerhalb Schongaus passiere nicht viel. In Altenstadt würde man sich einmal im Jahr zum Essen treffen. In Peiting gebe es den „Marktplatz“, das Pendant zur Schongauer Werbegemeinschaft, der nur im Ort tätig sei. Der eigentliche Peitinger Gewerbeverband indes sei in sich zerstritten und ohne Vorstand. „Das Kopflose wollte ich für Schongau vermeiden“, so Dinter.

Info: Wer sich beim BDS engagieren möchte, kann sich mit Harald Dinter in Verbindung setzen. Er ist via Mail erreichbar unter harald.dinter@hodconsult.de oder unter 08861/909751 und mobil unter 0152/08852080.

