Flugträumer bieten spektakuläre Feuershow auf historischem Markt in Schongau

Von: Boris Forstner

Teilen

Im Feuersturm: Ein Highlight des Auftritts der Flugträumer beim Schongauer Sommer. © Hans-Helmut Herold

Spektakuläre Showprogramme bietet die Feuer-Akrobatentruppe Flugträumer auf dem Historischen Markt an. Zum ersten Mal ist das Berliner Gaukler-Trio in Schongau.

Schongau – „Leuteleuteleute“ und „Schongauschongauschongau“: Schon fünf Minuten vor dem Auftritt der Flugträumer am Dienstagabend um 18 Uhr rennt Sebastian du Baguette, wie sich der –dank Schminke deutlich älter aussehende – 43-jährige Frontmann der Akrobatengruppe nennt, mit einer brennenden Fackel vor der Bühne herum, um die Besucher neugierig zu machen. In seinen wilden Klamotten inklusive halber Clownschuhe, dazu die Kalauer im falschen französische Akzent, der zwischendurch durch Sächsisch ersetzt wird – vom ersten Moment ist klar: Der Mann ist eine echte Rampensau. Manchmal schlüpfrig, aber nie über der Grenze, also absolut kindertauglich.

Dass er aber nicht nur mit dem Mundwerk ein Profi ist, zeigt er mit seinen beiden Kollegen, die auf die Künstlernamen Ruben Montpellier (41) und Gorgoj Hernandez Bosch (30) hören, kurz darauf, als sie neben Handstand-Vorführungen mit bis zu fünf Fackeln gleichzeitig hantieren, sich die brennenden Teile zuwerfen oder flammende Stäbe über den ganzen Körper balancieren, wo sich der Zuschauer fragt: Warum verbrennen die sich nicht? (Tun sie durchaus, wie Gorgoj später an einer großen Brandwunde in der Armbeuge zeigt). Nach einer halben Stunde ist die Show vorbei, die rund 130 Besucher applaudieren fleißig, machen Selfies und lassen den einen oder anderen Euro im Hut liegen, der zuvor gebrannt hat.

Die Flugträumer sind ein wildes Trio: (v.l.) Gorgoj Hernandez Bosch, Ruben Montpellier und Sebastian du Baguette. © Hans-Helmut Herold

Teuerste Verpflichtung in der Geschichte des historischen Markts in Schongau

20 Jahre lang gibt es die Flugträumer schon, erzählt Ruben anschließend in dem kleinen Zelt hinter der Bühne. Überraschend: Er ist der inoffizielle Chef, nicht Sebastian. „Er hat viele Qualitäten, aber Organisation gehört nicht dazu“, sagt Ruben über Sebastian und lacht. Beide kommen aus einem sächsischen Dorf, sind zusammen aufs selbe Gymnasium gegangen und seit Anfang an bei den Flugträumern dabei, die zeitweise rund zehn Akrobaten umfassten und große Shows boten. Bei den Kaltenberger Ritterspielen sind sie ebenfalls einer der Höhepunkte, wurden schon zwei Mal zum Gauklerkönig gewählt und haben dort das Interesse des umtriebigen Schongauer Markt-Veranstalters Manfred Wodarczyk geweckt. Doch finanziell kam man nicht zusammen.

Das hat sich jetzt geändert, auch wenn die Gruppe laut Wodarczyk immer noch die teuerste Verpflichtung in der Geschichte des Markts ist. Der Grund, warum sie zu finanzieren sind, ist – wie sollte es auch anders sein – Corona. Viele Akrobaten hatten den Flugträumern in der auftrittslosen Zeit den Rücken gekehrt, um in anderen Jobs ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. „Da ist viel kaputtgegangen. Der Kontakt bleibt natürlich, aber wir sind jetzt viel weniger“, sagt Ruben.

Feuershow vom Feinsten beim Schongauer Sommer - Wie die „Drillinge“ zu Pyromanen wurden

Doch es gibt sie noch, und deshalb ist es auch möglich, die außergewöhnliche Show in Schongau zu bewundern. Die Musiker von Sandsacks, ebenfalls aus Berlin und gute Freunde der Flugträumer, sind seit Jahren Stammgast am Lech und haben offenbar viele gute Dinge erzählt. Denn für die Flugträumer ist es „ein Versuch“, wie Ruben sagt: „Wir sind natürlich oft auf großen Stadtfesten oder ähnlichen Feiern, aber höchstens ein Wochenende.“ Zwölf Tage am Stück in einer Kleinstadt wie Schongau – untergebracht sind sie in der Blauen Traube – haben sie noch nie gehabt.

Eine faszinierende Feuershow zeigen die Flugträumer auf dem Historischen Markt in Schongau. © Hans-Helmut Herold

Klar sei es anders als etwa in Kaltenberg, wo es viel mehr Besucher sind und sie nicht extra animiert werden müssen. Allerdings hat das Wetter bisher in Schongau auch nicht unbedingt mitgespielt – einmal sind sie sogar bei Regen unterm Zeltdach aufgetreten. Aber es soll ja besser werden.

Zum Abend-Finale um 22 Uhr sind an diesem Tag nahezu alle geschätzt 200 Besucher, die noch am Markt sind, vor der Bühne versammelt. Das Trio bietet erneut eine Feuershow vom Feinsten, sie sind allein das Eintrittsgeld wert, inklusive des Feuersturms als Höhepunkt. Sebastian erzählt noch einmal ihre Geschichte der angeblichen Drillinge, die von der Mutter im Bordell mit Streichölzern zum Spielen ruhiggestellt wurden, weshalb sie zu Pyromanen wurden, dann ist es vorbei. Bis Dienstag kann das Trio noch bewundert werden – und vielleicht gibt es eine Rückkehr im nächsten Jahr.

Auch mittelalterliches Handwerk gibt es beim historischen Markt in Schongau. Zum Beispiel einem Lirenmacher kann man über die Schulter schauen. Noch bis einschließlich Dienstag, 15. August, findet der Markt statt.