Nach Corona in Schongau wieder möglich: Führungen mit Biergeschichte(n)

Von: Elke Robert

Die zwei Schongauer Stadtführerinnen Susanne Siegl (links) und Kornelia Funke sitzen im Klosterhof am Brunnen. Dort wurde einst ein wohl sehr schmackhaftes Bier gebraut. Ein Ausflug in die Schongauer Biergeschichte. Vom Bierrecht der „Barfüßer-Karmeliter“ bis zu den bürgerlichen Bierbrauereien © H.-H. Herold

Die Stadtführung „Schongauer Biergeschichten“ wird nach Corona neu aufgelegt. Kornelia Funke und Susanne Siegl wandern mit den Teilnehmern nicht nur entlang historischer Stätten. Neben einem Blick in alte Zeiten haben sie auch viel Wissenswertes im Gepäck. Und nicht alle Geschichten sind bierernst zu nehmen.

Schongau – Auch wenn es heute nur noch eine einzige Schongauer Brauerei gibt und diese in ihrer Geschichte noch jung ist: das Bier gehörte einst zu Schongau. In „Schongauer Biergeschichten“ lassen die zwei Schongauer Stadtführerinnen Kornelia Funke und Susanne Siegl nun im wahrsten Sinne des Wortes die Geschichte wieder aufleben.

Viel Hintergrundwissen, aber nicht alles ist bierernst

Sie stützen sich dabei inhaltlich unter anderem auf einen Aufsatz von Helmut Schmidbauer, dem ehemaligen Kreisheimatpfleger im Landkreis. Auch „Der Bayerische Bierbrauer – Ein amtliches Organ der Wirtschaftsgruppe Brauerei“ liefert allerlei Wissenswertes in der Ausgabe vom 6. November 1936, nachgedruckt zur Eröffnung des Schongauer Brauhauses im Dezember 2002.

Für den Pressetermin trifft man sich im Hof des Heiliggeist-Spitals. Die „Barfüßer-Karmeliter“ haben dort ab 1729 ihr eigenes Bier gebraut, eigentlich für den Eigenbedarf, aber offenbar muss es recht gut gemundet haben, wie Funke erzählt. Das Klosterbier muss sich verkauft haben wie flüssiges Gold. Die Stadtbrauer dagegen waren vor den Klostertoren tätig, 13, teils auch 14 müssen es in den besten Zeiten gewesen sein, und das in dieser noch kleinen Stadt.

Bier wurde gar nicht in Bayern erfunden

Erwähnt wurde das Bierbrauen in Schongau im 14. Jahrhundert, nach den Recherchen Schmidbauers wurde aber sicherlich schon vorher gebraut. Der erste namentlich bekannte Bierbrauer Schongaus taucht im Jahr 1531 auf, er hieß Baltasar Karl Walthauserer – „ausgerechnet ein zugewanderter Weilheimer“, wie Schmidbauer feststellt. Und eine weitere bittere Nachricht müssen die hiesigen Bierfreunde auch schlucken: Erfunden wurde das Bier nicht etwa in Bayern, sondern in Norddeutschland, so Siegl.

Quer durch die Altstadt wandern die beiden Stadtführerinnen mit ihren Gästen. Beispielsweise geht es in den Keller der Musikschule, wo die Temperaturen so konstant kühl sind, dass man keinen Kühlschrank braucht – „da sind die Teilnehmer immer ganz perplex“, erinnert sich Funke an eine Bierführung vor Corona zurück. Weil es auch eine Verkostung gibt, durfte diese nun aber längere Zeit nicht mehr stattfinden.

In der Stadt gibt es allerlei zu sehen, was auf die Brauerei-Geschichte hinweist

Allerlei zu sehen gibt es in Schongau, was an die Brauereien der Stadt erinnert: In der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt etwa ist die Zunftstange der Bierbrauerei zu finden: Das Brauereisymbol, ein überschäumender Maßkrug, den zwei gekreuzte Schöpfkellen krönen, eingerahmt von frischen Hopfenranken.

Die Stadtführung startet aber, wie jede andere auch, am Rathaus, das in einem seiner Vorgängerbauten „Das Bräuwirtshaus zu den drei Fischen“ beheimatete. 1759 muss dort Sebastian Bartl der Brauwirt gewesen sein, 1814 ein Josef Schmidmahr, die Wirtschaft wurde jedoch später aufgelassen.

Met und Wein wurden vom Bier verdrängt

Bis ins 12. Jahrhundert hießen die Wirtschaften in Bayern „Metstuben“, Met und Wein wurden jedoch vom Bier verdrängt, auch strenge Regelungen wurden eingeführt, damit niemand das Gebräu streckte. Schankmaß und Preis waren ebenfalls genau festgelegt: 20 bis 25 Pfennig musste man pro Eimer hinlegen, stärkeres Bier kostete 36 bis 40 Pfennig, heißt es in „Geschichte, Denkwürdigkeit der Stadt Schongau“ von 1891, das in einem Faksimiledruck 1969 bei den Schongauer Nachrichten erschienen ist.

Die Teilnehmer kommen an vielen Plätzen vorbei, wo einst Bräuwirtschaften standen oder deren Gebäude noch heute existieren. Die Bräuwirtschaft „Zum Bären“ (danach „Kasselbräu“) gehört ebenso dazu wie das „Sonnenbräu“ (die Posthalterstation „Zur Sonne“). In der Christophstraße war das Rössle-Bräu, am Marienplatz erzählen die Schrimpfhäuser eine lange Geschichte über das Bierbrauen und die Beherbergung in Schongau. Geführt wurde das Haus unter diversen Namen, darunter „Zum grünen Baum“.

Bier verhinderte eine Brandkatastrophe

Nicht fehlen darf bei der Stadtführung auch die ein oder andere Stammtischgeschichte. Und nicht zuletzt jene, dass im 18. Jahrhundert sogar eine Brandkatastrophe durch Bier verhindert wurde, das in jeder eisigkalten Nacht als Löschmittel diente, da es im Gegensatz zum Wasser eben nicht tiefgefroren war.

Info zur Führung: Zwei fixe Bierführungen sind geplant, die erste am Samstag, 27. August, eine weitere am Sonntag, 18. September. Beginn jeweils um 17 Uhr. Wer außerhalb dieser Termine Interesse hat, kann die Tour buchen etwa für eine Gruppe. Kontakt über die Tourist Information (08861/214-181).

