„Will ein offenes Ohr für alle haben“ - Tina Birke über ihren Start als Standortförderin in Schongau

Von: Elena Siegl

Teilen

Tina Birke ist Standortförderin in Schongau. © Stadt Schongau

Ein Schmuckstück mit viel Potenzial, das teilweise nur noch aus einem Dornröschenschlaf geweckt werden muss, so beschreibt Tina Birke (45) Schongau, ihre neuen Wirkungsstätte.

Wie sahen Ihre ersten Tage als Standortförderin aus?

Ich habe mich bei vielen vorgestellt und erste Gespräche geführt. Meine Intention ist es, dass ich alle Namen und Gesichter im Haus kenne. Einfach als Basis, um zu wissen, mit wem man es zu tun hat und wichtige Ansprechstellen zu kennen. Natürlich habe ich mich auch außerhalb des Rathauses schon bei einigen vorgestellt. Zum Beispiel in Geschäften. Und manche sind von sich aus auf mich zugekommen, seit sich herumgesprochen hat, dass die Stelle wieder besetzt ist. Es gab schon ein paar kleine Probleme zu lösen.

Also waren sie gleich von Anfang an gefordert?

Ja, aber so mag ich das! Ich will ein offenes Ohr für alle Stellen haben. Ich freue mich, wenn Menschen mich ansprechen. Zum Beispiel auch, wenn sie mich bei meiner Mittagspause in der Stadt sehen. Ich mag es, zu vermitteln. Die Standortförderung soll keine verschlossene Stelle sein. Ich denke, nur in Gesprächen entwickeln sich Sachen, und es ist wichtig, für mich zu sehen, wo es hapert, wo es hingehen könnte. Stillstand ist nichts für mich.

Sind Sie aus Schongau?

Ich wohne schon lange in Uffing. Nach Schongau brauche ich eine knappe halbe Stunde, pendeln ist gar kein Problem. Die Stadt war mir auch vor meinem Start als Standortförderin ein Begriff. Ich würde mir gerne den Blick von extern auf die Stadt erhalten. Man sieht manche Dinge anders und entdeckt Sachen, die sonst nicht so im Fokus stehen. Aber es passiert natürlich ganz automatisch, dass ich auch ins Stadtgeschehen reinkomme.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Sie haben Kunstgeschichte in München studiert. Der Schritt in die Wirtschaftsförderung ist nicht unbedingt der naheliegendste, oder?

Nicht unbedingt (lacht). Aber ich habe sehr viel Gefallen daran gefunden. In Murnau habe ich schon in der Wirtschaftsförderung gearbeitet. Unter anderem habe ich mich um überregionale Ausschreibungen und Förderprogramme gekümmert. Ich habe das Innovationsquartier mitgestaltet, ein Gebäude, in dem sich verschiedene Start-Ups kostengünstig ansiedeln können. Vielleicht wäre das auch etwas für Schongau. Oder Coworking-Spaces – Büros, die kurzzeitig angemietet werden können, um gemeinsam zu arbeiten. Aber das sind nur erste Ideen, das wird sich alles noch zeigen. Die letzten Jahre habe ich als Regionalmanagerin im Förderprogramm der Kultur- und Kreativwirtschaft für die Zugspitz Region gearbeitet.

Kunst und Kultur – ist das auch etwas, das Sie in Schongau vorantreiben möchten?

Ja, unbedingt. Es ist eine Branche, die sehr kleinteilig strukturiert ist und deshalb oft nicht als Wirtschaftszweig wahrgenommen wird. In Schongau kommen viele meiner Interessensgebiete auf einer Stelle zusammen. Das sind auch Tourismus- und Leerstandsmanagement, für die man tolle, unkonventionelle Konzepte entwickeln kann. Ich bin auch begeistert, wie viele Initiativen es in Schongau gibt – was an der Basis an Ideen vorhanden ist. Diese Initiativen würde ich gerne weiter ausbauen bzw. betreuen.

Sie sehen in den Leerständen also eher ein Potenzial als ein Problem?

Oft fehlen sogenannte „white cubes“ – Räume, die mit Ideen gefüllt werden können. Hier sind sie wunderbarerweise vorhanden und geben viel Potenzial zum Gestalten und für neue Ideen. Viele Gebäude in der Altstadt sind geschmackvoll renoviert. Es herrscht ein toller Flair. Und es wäre natürlich schön, wenn die Altstadt weiter belebt wird. Das ist mein Ziel.

Haben Sie sich auch außerhalb der Altstadt schon umgeschaut?

Die verschiedenen Gebiete der Stadt sind spannend. In Schongau-West war ich beispielsweise in meiner ersten Woche als Standortförderin schon unterwegs. Ein großer Punkt wird es natürlich auch sein, die großen Industriebetriebe kennenzulernen und mich zu vernetzen. Aber ich bitte hier um etwas Geduld. Es wird ein bisschen dauern, bis ich mich überall vorgestellt habe.

Ihr erstes großes Projekt wird die EU-Innenstadt-Förderinitiative sein.

Da arbeite ich mich gerade ein, die Unterlagen stapeln sich mittlerweile auf meinem Tisch. Auch mit dem ISEK beschäftige ich mich schon, das ist auch sehr umfangreich. Ich muss mir jetzt in den ersten Tagen einen Überblick über den aktuellen Stand verschaffen. Auch mit Material aus dem Tourismus habe ich mich schon eingedeckt.

Ist Schongau für Urlauber schon attraktiv?

Es gibt noch Luft nach oben. Aber Schongau ist als Stadt unwahrscheinlich ansprechend. Nach Corona ergeben sich – wie in allen anderen Bereichen auch – neue Fragestellungen: Werden zum Beispiel mehr Fahrradtouren gemacht? Welche Anfragen kommen rein? Mit den Kollegen im Haus bin ich im Austausch, und ich beobachte viel. Was den Mittelalteraspekt angeht, ist Schongau unter anderem mit Führungen und den Floßfahrten sehr gut aufgestellt. Aber vielleicht lassen sich auch noch neue Aspekte finden. Das ist auch eine meiner Zielsetzungen.

Ihre Vorgänger haben der Stadt relativ schnell den Rücken gekehrt – was sagen Sie dazu?

Das weiß ich gar nicht so genau, spielt für mich aber auch keine Rolle. Es ist zwar die gleiche Stelle, aber jeder Mensch ist ja verschieden, das kann man nicht vergleichen. Ich habe die Stelle unbefangen neu angetreten und hoffe, dass auch die Menschen unbefangen auf mich zugehen. Ein Neustart eben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.