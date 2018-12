Weihnachtslied mit Schlagzeugsolo

Ein etwas anderes Weihnachtskonzert bereiteten Max Kinker und seine Band am Freitagabend den Besuchern im Ballenhaus. „Winter Wonderland“ nannte sich das Konzert mit den berühmtesten Weihnachtsklassikern der Pop- und Rockgeschichte.

Schongau –„Driving Home for Christmas“, „Rudolph the red nosed Reindeer“, „Santa Claus is coming to the Town“ – wer jetzt an die Ohrwürmer denkt, mit denen Kaufhäuser in der Vorweihnachtszeit mit Vorliebe beschallt werden, hat nicht ganz unrecht. Wer aber denkt, Max Kinker & Band würden nichts anderes abliefern, tut den Musikern unrecht. Die vier Allgäuer mit „Vokalengel“ Raphaela Lutz sind sozusagen musikalische Überzeugungstäter, die mit ganzem Herzen bei der Sache sind und auf den Spuren Max Gregers die beliebten Songs kunstvoll neu interpretieren.

Rund 120 Besucher hatten den Weg ins Ballenhaus gefunden und erlebten ein Konzert, das keinen kalt ließ. „Es wäre langweilig, wenn wir den ganzen Abend nur in dieser Formation spielen würden“, beschied Moderator Robert Maul das Publikum. Und wirklich wechselten sich die Musiker ab, sangen und spielten in verschiedenen Formationen und lieferten einige beeindruckende Soli. Allen voran „Chef“ und Drummer Max Kinker, der zu einer groovigen Version von „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ die Schlagstöcke wirbeln ließ und eine fast zehnminütige Schlagzeugeinlage vom Feinsten lieferte. „Das war melodisch, leise, warmherzig und dann komm ich daher und weck’ Sie alle wieder auf“, grinste er, nachdem ihn die Besucher teilweise mit stehenden Ovationen gefeiert hatten.

Wesentlich lieblichere Töne hatte Sängerin Raphaela Lutz auf Lager. Anfangs in einem bezaubernden langen, roten Kleid, später in elegantem Weiß, war sie nicht nur der Blickfang auf der Bühne, sondern begeisterte mit gefühlvollen Balladen, wie „Someday at Christmas“ (Stevie Wonder) oder auch einem Ausflug in die Klassik mit „Adeste fidelis“. Die „Kinker-Family“, sprich Max Kinker am Cajon und sein Sohn Moritz am E-Bass, ließen mit dem Elvis-Hit „Blue Christmas“ die Besucher mitswingen. Und auch wenn keiner von dem Angebot zu tanzen Gebrauch machte, saß doch auch niemand ruhig auf seinem Stuhl. Da wurde mitgewippt, geschnippt oder geklatscht. Und wenn das Lied „Leise rieselt der Schnee“ plötzlich Calypso-Rhythmen bekommt und in einem „funky“ Arrangement ausklingt, dann hatten wieder einmal Max Kinker & Band ihre Finger im Spiel.

Egal ob Reinhold Ohmeier am Piano und mit Gesang, Moritz Kinker am Kontrabass oder E-Bass und Gesang, Robert Maul an Saxophon und Querflöte oder Max Kinker am Schlagzeug – hier haben sich vier virtuose Musiker zusammengefunden, die das was sie auf der Bühne tun, gerne tun und mit ihrer Begeisterung für moderne Weihnachtsklänge das Publikum ansteckten. Dazu führte Robert Maul, der zwar nicht singen, aber dafür umso mehr sprechen durfte, amüsant und unterhaltsam durchs Programm. Kein Wunder, dass diese musikalische Reise durchs Winter Wonderland bei den Besuchern so gut ankam, dass sie noch mehrere Zugaben forderten.

Ursula Fröhlich