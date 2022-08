„Wir praktizieren richtiges Lagerleben“: Mittelalter-Freunde gehen in Schongau auf Zeitreise

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Die Speisen sind angerichtet: Auf dem Lagerleben in Schongau taucht Sven Patermann-Nuscheler (Mitte) mit Familie und Freunden in die Welt des Mittelalters ein. © Hans-Helmut Herold

Auf dem Historischen Markt in Schongau geht es für hartgesottene Mittelalter-Freunde zurück in die Vergangenheit: Beim Lagerleben lassen sie tagelang das moderne Leben hinter sich.

Schongau – Eine Zeitreise ins Mittelalter: Auf dieses Abenteuer freut sich Sven Patermann-Nuscheler seit mehr als 20 Jahren jedes Mal aufs Neue. Gemeinsam mit seiner Familie und geschichtsbegeisterten Freunden lässt er regelmäßig das moderne Leben hinter sich und schlägt für einige Tage sein Lager auf Mittelaltermärkten auf. Freilich lässt sich Patermann-Nuscheler auch das Lagerleben auf dem Historischen Markt in Schongau nicht entgehen. In diesem Jahr ist es bereits der dritte Mittelaltermarkt, den der Lagerleben-Gänger besucht.

Anders als so mancher Freund des Mittelalters, der über Wochen hinweg aus dem geregelten Alltag in die Vergangenheit eintaucht, bleibt die Familie von Patermann-Nuscheler allerdings nur für vier Tage auf dem Lagerleben. Angereist seien sie am Freitag, am Montagabend wurde das Lager schließlich wieder abgebaut. Er verbringe hier gerne seine Freizeit, erzählt der Familienvater. Aber seinen Jahresurlaub wolle er für das Hobby auch nicht aufopfern.

Lagerleben auf Historischem Markt: „Wir möchten den Menschen auch die Geschichte näher bringen“

Insgesamt sind sieben Erwachsene und ein Kind, Patermann-Nuschelers siebenjährige Tochter, auf dem Lagerleben in Schongau. Geschlafen wird im Zelt auf dem Markt, gegessen und gekocht ebenfalls. „Wir praktizieren richtiges Lagerleben.“

In historischer Kleidung ziehen die Familien über den Markt und bringen den Besuchern ein Stück Geschichte näher. © Hans-Helmut Herold

Dazu gehört auch, in traditioneller Kluft über den Markt zu ziehen – und die anderen Besucher des Schongauer Sommers über das Leben in Zeiten des Mittelalters aufzuklären. „Wir möchten den Menschen auch die Geschichte näher bringen“, erklärt Patermann-Nuscheler seine Motivation für das Hobby. Dafür habe er beispielsweise historische Helme und Waffen dabei, an denen sich die Geschichte bildhaft erzählen lasse. Besonders die Kinder würden reges Interesse zeigen. „Die wollen die Helme immer aufziehen.“

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ein deftiges Spanferkel darf auf dem Lagerleben als Hauptspeise freilich nicht fehlen. © Hans-Helmut Herold

Mindestens einer Person konnte Sven Patermann-Nuscheler seine Begeisterung für das Mittelalter schon längst weitergeben: seiner Tochter. „Die war das erste Mal mit einem halben Jahr mit dabei“, sagt der Vater stolz. Heute ist sie sieben Jahre alt und begeistert die Besucher des Schongauer Sommers auf ihre eigene Art: Sie zieht mit ihrer Flöte über das Lagerleben und spielt historische Musik auf.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.