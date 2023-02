„Richtigen Kurs eingeschlagen“: Schongauer Marienplatz ist mit Plakette ausgezeichnet

Von: Elke Robert

Teilen

Plakette für den „Wohlfühlplatz“: Darüber freuen sich (von links) Stadtbaumeister Sebastian Dietrich, Bürgermeister Falk Sluyterman und Martin Blockhaus, der den Umbau federführend geleitet hatte. © Hans-Helmut Herold

Schongaus Marienplatz ist im vergangenen Jahr in der ersten Preiskategorie als „Wohlfühlplatz 2022“ ausgezeichnet worden, jetzt freute sich Bürgermeister Falk Sluyterman über Urkunde und Plakette. „Es ist eine Bestätigung, dass wir in Schongau den richtigen Kurs eingeschlagen haben.“

Schongau – Die Nachricht über den ersten Preis bei dem Wettbewerb für Kommunen in Bayern war bereits im vergangenen Sommer im Schongauer Rathaus eingetroffen, die Auszeichnung selbst ist in den vergangenen Tagen persönlich in Markt Erlbach überreicht worden. Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman war mit dem Zug dorthin gereist, wie er beim Pressetermin am Marienplatz berichtete. Der Markt hatte ebenfalls einen ersten Preis erhalten unter dem Stichwort „Upcycling“. Ein weiterer erster Platz dieses Wettbewerbs geht in die unmittelbare Nähe – die Jury würdigte den Umbau der Ortsmitte in Denklingen.

Die Umgestaltung des Marienplatzes sei „ein großer Kraftakt“ gewesen, weshalb man sich bei der Stadt umso mehr über die Auszeichnung gefreut habe. Sluyterman erinnerte an die vielen Diskussionen rund um den verkehrsberuhigten Bereich, die kleine Schongauer Fußgängerzone. „Leider war das Konzept Nummer 5 des damaligen Stadtbaumeisters Ulrich Knecht mit knapper Mehrheit abgelehnt worden“, bedauert Sluyterman. Während viele Bürger gerne eine größere Fußgängerzone gehabt hätten, standen Argumente der Geschäftsleute dagegen.

Marienplatz in Schongau: Viele Ideen aus Bürgerbeiteiligung flossen in Konzept ein

Das aktuelle Konzept, Parkraum wieder zugänglich zu machen, überzeugte dennoch. Viele Ideen aus der damaligen Bürgerbeteiligung seien eingeflossen, wie Martin Blockhaus vom Stadtbauamt erinnert: „Fast alle Wunschthemen wurden umgesetzt, wir nehmen unsere Bürger wahr.“ Das Wasserspiel am Marienbrunnen zählte er ebenso auf wie die Beschattung oder den Trinkbrunnen – „man kann bestes Trinkwasser kostenlos abzapfen, das ist toll“, so Blockhaus, der darauf verwies, dass noch in diesem Jahr ein zweiter Brunnen gebaut wird. Geplant ist dieser beim Polizeidienerturm (wir berichteten).

Auch auf das Grün sei wertgelegt worden, so Blockhaus, von den Baumpflanzungen über Pflanzkübel bis hin zu Blumenampeln. „Die Stadtgärtnerei macht da immer tolle Sachen.“ Stadtbaumeister Sebastian Dietrich fügte hinzu, dass auch die kleine Eisfläche, die derzeit noch am Marienplatz steht, ein expliziter Wunsch der Bürgerschaft gewesen sei, ein weiterer Baustein der Winterbelebung, den man habe umsetzen können. Eine Aufwertung seien zudem die mittlerweile am Marienplatz angesiedelten Cafés inklusive Gastronomie im Ballenhaus.

„Großen Mehrwert“ geschaffen für „vergleichsweise geringen Mitteleinsatz“

Fertiggestellt worden war der Marienplatz im Juni 2021 bei Kosten von 315 000 Euro. Gerade der „vergleichsweise geringe Mitteleinsatz“ wurde von der Jury gelobt, mit dem „auf effektive Art und Weise für den gesamten Ort ein großer Mehrwert geschaffen wurde“. Entwickelt hatte man den Umbau gemeinsam mit Jochen Baur vom Planungsbüro SEP – der gleiche Stadtplaner, der schon vor zig Jahren Vorschläge für die Aufwertung der Münz- und Weinstraße ausgearbeitet hatte. „Die Pläne liegen fertig in der Schublade“, so der Stadtbaumeister auf die Frage nach der konkreten Umsetzung. Die Konzeption sei mit dem Stadtrat abgestimmt, aber man habe noch große Projekte wie die Mittelschule vor der Brust.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Sicherlich wäre das nun städtebaulich absolut wünschenswert, aber es gehört zur Ehrlichkeit dazu zu sagen: Wir können das als Stadt einfach nicht leisten“, betonte es auch der Bürgermeister. „In der laufenden Amtszeit des aktuellen Stadtrats werden wir das nicht mehr angehen können.“ Es sei denn, es gebe wieder ein passendes Förderprogramm, ergänzte der Stadtbaumeister. „Das ist immer unsere Hoffnung – dann sind wir vorbereitet.“

Kein Preisgeld, aber eine Plakette für Schongau

Zur Erinnerung: Auch die Hauptachse der Altstadt soll ansprechend umgestaltet werden, der Verkehr reduziert, durch breite Fußgängerbereiche mehr Aufenthaltsqualität für Besucher geschaffen werden. 1999 hatte Baur erste Entwürfe vorgelegt zur Neugestaltung, ein weiteres Mal 2013, erneut diskutiert worden war dies 2015/2016.

Ausgelobt hatten den Wettbewerb „Wohlfühlplätze – Fußgänger*innenfreundliche Stadt- und Dorfplätze“ die Verbände „FUSS“ (der Fachverband für den Fußverkehr in Deutschland), „SRL“ (die Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung) sowie der „VCD“ Bayern, ein ökologischer Verkehrsclub. 29 Kommunen aus ganz Bayern hatten sich beworben. Ein Preisgeld gab es für Schongau nicht, aber eine Plakette. Diese soll im Frühjahr angebracht werden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.