Yannik Mayers langer Weg zu einem selbst bestimmten Leben

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Im Landhaus Pfaffenwinkel werden Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen Problemen behandelt. Yannik Mayer war 20, als er hier als Patient einzog. © Herold

Wie muss es sich anfühlen, täglich Tabletten zu nehmen, die Körper und Psyche verändern – ohne dass es nötig wäre? Yannik Mayer weiß es.

Schongau – Yannik Mayer war gerade 20 geworden, als er in das Landhaus Pfaffenwinkel nach Schongau kam. Das ärztlich geleitete Psychotherapiezentrum für Jugendliche und junge Erwachsene an der Hermann-Ranz-Straße hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Patienten nicht nur zu behandeln, sondern sie auch beruflich, schulisch und sozial wieder einzugliedern. Mayer zog hier ein, weil ihm das sein gesetzlicher Vertreter nahelegte. Und weil er jemanden brauchte, der ihm im Alltag half. Die Vergangenheit hatte zu viel Schaden angerichtet, als dass der junge Mann ein eigenständiges Leben hätte führen können.

Heute ist Yannik Mayer 29 Jahre alt. Aus dem Landhaus Pfaffenwinkel ist er längst ausgezogen – doch die Erfahrungen, die er dort machte, lassen ihn nicht los. Nach seinen Angaben ist sein seelisches Befinden in der Einrichtung nie wirklich ernstgenommen worden. Und: Man behandelte ihn jahrelang unter der falschen Diagnose. „Sie dachten, ich habe eine paranoide Schizophrenie“, sagt Mayer in einem langen Gespräch mit unserer Zeitung. Dass er wohl nie unter dieser Krankheit litt, sollte sich erst viel später herausstellen.



Kritik ist dort unerwünscht

Bis dahin nahm der gebürtige Augsburger jahrelang die Tabletten, die ihm im Landhaus Pfaffenwinkel verabreicht wurden – wohl auch unter Druck. Mayer sagt, die Pillen hätten ihn ruhig stellen sollen und starke Nebenwirkungen ausgelöst. Hinterfragt sei die medikamentöse Behandlung nie worden, und eine neutrale Anlaufstelle bei Sorgen und Beschwerden habe es nicht gegeben. Kritik sei dort unerwünscht, so Mayer.



Bei der Einrichtung will man inhaltlich nicht auf die Vorwürfe des ehemaligen Patienten eingehen. Dr. Andreas Wöller, ärztlicher Leiter des Landhaus Pfaffenwinkel, verweist auf die Verschwiegenheitspflicht, als ihn unsere Redaktion um eine Stellungnahme bittet. Auf eine Aufhebung dieser möchte er sich nicht einlassen. Die „hochsensiblen und jeweils spezifischen Behandlungs- und Betreuungsfälle unserer Einrichtung“ wolle man „nicht mit und in der Presse diskutieren“, heißt es.



Yannik Mayer aber will seine Geschichte an die Öffentlichkeit bringen – in der Hoffnung, dass er damit für jene spricht, die es selbst nicht können.



Um seine Geschichte zu verstehen, muss man einige Jahre zurückschauen: in Yannik Mayers Kindheit und Jugend. Schon als siebenjähriger Bub kam er in ein Augsburger Kinderheim. Seine Mutter habe mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen gehabt und sich nicht ausreichend um den Jungen kümmern können, erzählt der 29-Jährige. Sie sei in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen, unter anderem wegen ihres Ex-Freunds. „Der Erziehungsauftrag war nicht mehr gewährleistet.“



Medikamente mit starken Nebenwirkungen verabreicht

In dem Kinderheim, in dem Mayer lebte, bis er 16 war, wurden ihm Medikamente verabreicht. Weil man bei ihm eine beginnende Psychose vermutet hatte, bekam Mayer im Alter von 14 Jahren Zyprexa verschrieben – ein atypisches Arzneimittel, das den Wirkstoff Olanzapin enthält und zur Behandlung schizophrener Psychosen eingesetzt wird. Später sollte er auf das atypische Antipsychotikum Risperidon wechseln, das unter anderem bei der Behandlung von Schizophrenien zum Einsatz kommt.



Sowohl Zyprexa als auch Risperidon bergen die Gefahr starker Nebenwirkungen. Mayer musste am eigenen Leib erfahren, wie schlimm diese ausfallen können. Denn die Tabletten führten dazu, dass er deutlich an Gewicht zunahm – und vor allem, dass sein Drüsengewebe im Brustbereich zu wachsen begann. Dem 14-Jährigen wuchsen Brüste. Mitten in der Pubertät, und ohne, dass ihm in dem Kinderheim seelischer Beistand geleistet worden sei – das kritisiert Mayer heute scharf. Im Oktober hat der BR in der Sendung „Kontrovers“ über diesen Fall berichtet.



Gynäkomastie heißt es im Fachjargon, wenn Männern Brüste wachsen. Wirkstoffe wie Olanzapin oder Risperidon können so ein Gewebewachstum auslösen. Es ist eine Nebenwirkung, die nicht so einfach verschwindet, wenn die Pillen abgesetzt werden. Sie bleibt. Jahrelang kämpfte Mayer um eine operative Behandlung seiner Gynäkomastie. Erst im Januar 2013, also sechs Jahre nach Auftretens der Nebenwirkungen, kam es zur Operation. Eine Erlösung.



Keiner wollte ihm zuhören

Zwei Jahre zuvor war Mayer zum ersten Mal im Landhaus Pfaffenwinkel vorstellig geworden. Wegen der Gynäkomastie war er nicht fähig, ein eigenständiges, „normales“ Leben zu führen, und auch sein gesetzlicher Vertreter setzte sich dafür ein, dass der junge Mann in einer entsprechenden Anstalt unterkommt. „Ich war damals für fünf Tage im Landhaus“, blickt Mayer zurück. Dann habe er den ersten Aufenthalt auf eigenen Wunsch abgebrochen: „Zuerst sollte die Gynäkomastie behoben werden. Das war die Bedingung von meiner Seite.“



Der Einrichtung war Mayers Gynäkomastie also bekannt. Umso mehr wundert es den 29-Jährigen, wie mit ihm umgegangen wurde, als er im August 2013 dauerhaft in das Psychotherapiezentrum zog. Laut seiner Aussage ging man dort nie ernsthaft auf seine Vergangenheit ein. „Ich hab in den Anfangsmonaten immer wieder versucht, den Psychologen auf meine Situation anzusprechen“, sagt Mayer. Immerhin habe seine psychische Gesundheit extrem unter der Gynäkomastie gelitten, und er hatte erwartet, dass das in der Einrichtung aufgearbeitete werde.



Doch das sei nicht der Fall gewesen: Anstatt dass man ihm zuhörte, habe man ihm Medikamente verschrieben und ihn unter Druck gesetzt, diese auch zu nehmen. „Mein Größter Fehler war zu denken, dass man im Landhaus das Ziel hat, den Patienten zu helfen“, formuliert es Mayer drastisch.Mayers Befürchtungen nicht ernst genommen

Mayers Befürchtungen nicht ernst genommen

2015 stellten Ärzte im Klinikum rechts der Isar in München Mayer die Diagnose, dass er an einer paranoiden Schizophrenie leide. Warum die Mediziner zu diesem Schluss kamen, kann Mayer nicht ganz nachvollziehen. Er habe damals wohl Befürchtungen geäußert, dass sich andere über ihn lächerlich gemacht hätten. „Sie dachten, ich höre Stimmen.“ Im Landhaus Pfaffenwinkel sei diese Diagnose übernommen worden.



Mayer wurden Psychopharmaka verschrieben. Wie einem Medikamentenplan von 2019 zu entnehmen ist, verschrieb Dr. Wöller dem Patienten unter anderem das atypische Antipsychotikum Aripripazol, das zur Behandlung von Schizophrenien angewendet wird. Bei Mayer lösten die Pillen starke Nebenwirkungen aus. „Ich habe enorm zu zittern begonnen. Das war so schlimm, dass ich im Supermarkt an der Kasse nicht einmal mehr das Geld aus dem Geldbeutel holen konnte“, schildert der 29-Jährige eine seiner Erfahrungen. Auch das Sättigungsgefühl setzten die Medikamente aus, was zu einer starken Gewichtszunahme führte. Als er Sorgen geäußert habe, dass er die Tabletten nicht vertrage, sei ihm lediglich empfohlen worden, „mehr Sport zu machen“.



Angesichts seiner Vergangenheit, in der Mayer schlimme Erfahrungen mit Nebenwirkungen von Medikamenten machen musste, versetzte ihn die erneuten Veränderungen seines Körpers in Panik. „Ich hatte Angst, dass die Nebenwirkungen (die Gynäkomastie – Anm. d. Red.) wieder auftreten.“ Den Verantwortlichen im Landhaus Pfaffenwinkel wirft er vor, dass sie seine Befürchtungen nicht ernst nahmen – sondern dass sie Nebenwirkungen und gesundheitliche Schäden durch Medikamente gar in Kauf nehmen würden.



Im Februar 2021 zog Yannik Mayer aus der Einrichtung in ein ambulant betreutes Wohnen der Diakonie Herzogsägmühle nach Weilheim. Zum einen, weil er allmählich zu alt für die Jugend--Einrichtung wurde – und, weil er sich mit der Wohnsituation zunehmend unwohl fühlte. Mayer schildert beispielsweise, dass im Landhaus Pfaffenwinkel bestimmte „Erziehungsmaßnahmen“ an der Tagesordnung stünden. So gebe es ein Punktesystem: Wer etwa zu spät zu einer Therapiesitzung komme, erhalte Minuspunkte. „Dann darf man am Wochenende zum Beispiel nicht zu seiner Familie fahren.“ Um wieder in den Plusbereich zu kommen, habe man sich im Haushalt einzubringen.



Landhaus schweigt zu den Vorwürfen

Auch die Bedingungen in der Unterkunft kritisiert Mayer. „Am Wochenende und in den Sommerferien mussten sich die Bewohner oft Zimmer teilen. Da wurden einfach Klappbetten dazu gestellt, die für große Menschen wie mich viel zu klein waren.“ Zu diesen Punkten will sich die Einrichtung ebenfalls nicht äußern.



Drei Monate, bevor Mayer aus dem Landhaus Pfaffenwinkel auszog, setzte er die ihm verschriebenen Psychopharmaka auf eigene Faust ab. „Es gab nie die Empfehlung, dass ich die Medikamente absetzen sollte“, sagt der 29-Jährige. Er tat es trotzdem und stellte fest, dass es ihm ohne der Pillen deutlich besser ging.

Um sich eine zweite Meinung zu seiner Diagnose einzuholen, war Mayer im Sommer 2021 zweieinhalb Wochen lang in stationär-psychiatrischer Behandlung im Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dort zeigten sich „keine Hinweise auf eine schizoide oder schizotype Persönlichkeitsstörung“, wie aus dem Arztbrief hervorgeht, der unserer Zeitung vorliegt. Von einer Wiederaufnahme der Medikamente wurde abgesehen und stattdessen eine langfristige psychiatrische und psychotherapeutische Anbindung empfohlen – wegen depressiver Symptome.



„Ich bin heute sehr stolz auf mich.“

Im Juli suchte Mayer eine neue Psychotherapeutin in München auf, die die Diagnose „paranoide Schizophrenie“ ebenfalls in Frage stellte. Mayers Symptome hätten ihr zufolge eher auf eine Depression hingedeutet, sagt Mayer. Das habe auch eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Augsburg bestätigt, die Mayer im November 2021 aufsuchte.



Seit die Fehldiagnose feststeht, geht er regelmäßig zum Psychologen, Medikamente braucht er keine mehr. Mayer lebt bei seinem Vater in Augsburg und geht zur Arbeit. Sein Traum ist es, Straßenbahnfahrer zu werden. Den Führerschein dafür hat er bereits bestanden. Zum ersten Mal führt Yannik Mayer ein selbst bestimmtes Leben – etwas, das man für ihn im Landhaus Pfaffenwinkel immer ausgeschlossen habe. „Ich bin heute sehr stolz auf mich.“