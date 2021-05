„O’zapft is“ im Schongauer Brauhaus: Online und mit einer Bierkönigin-Kandidatin

Maibock-Anstich

von Rafael Sala schließen

Es war nicht ganz einfach, mehrere Schläge benötigte Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman. Doch dann war der Zapfen im Fass versenkt, der weiße Schaum quoll in die Krüge. O’zapft war‘s.

Schongau - Stolz verkündete Falk Sluyterman „O´zapft is“ in die Kameras. Dabei handelte es sich an diesem Abend beim Starkbieranstich im Brauhaus in Schongau nicht um irgendeinen, sondern um ein ganz besonderes Bier: den „Prinzessinnen-Bock“. Entstanden ist der gediegene Gerstensaft aus einer Kooperation zwischen dem Brauhaus und Anna Bader, die darauf brennt, am 20. Mai zur bayerischen Bierkönigin gekrönt zu werden. Keine leichte Aufgabe, denn es gilt, sich gegen fünf andere Finalistinnen durchzusetzen. 800 Flaschen dieses Getränks mit dem fein-würzigen Aroma und einem Alkoholgehalt von satten sieben Prozent seien abgefüllt worden, „so gut wie alle sind schon verschenkt oder verkauft“, schilderte die 24-Jährige studierte Lebensmitteltechnologin lachend.

Wahl zur Bierkönigin: Online-Voting noch bis Mittwoch

Eine fröhliche Stimmung herrschte vergangenen Samstag in Brauhaus an der Altenstadter Straße – trotz oder vielleicht gerade wegen der Corona-Pandemie, die seit Ausbruch der Krise alle öffentlichen Veranstaltungen auf Eis gelegt hat und dazu zwingt, sämtliche kreativen Hebel in Bewegung zu setzen, um Online-Übertragungen so perfekt wie möglich zu machen. Das Team um Jungbraumeister Stephan Albrecht und der Veranstaltungsleiterin Sophia Albrecht jedenfalls hat mit Know-How und technischem Equipment nicht gespart, um die digitale Fehlerquote auf Null zu bringen und möglichst Tausende von Anna Bader-Fans zu Hause vor die Bildschirme zu bringen. Es geht auch um PR: Jeder einzelne Zuschauer ist eine potenzielle Stimme für das Online-Voting, das noch bis morgen, Mittwoch, 12. Mai, unter www.bayerische-bierkönigin.de läuft. „Jetzt ist Endspurt, unterstützt mich so zahlreich wie möglich“, gab die sympathische Schongauerin am Mikrofon die Marschrichtung vor. Stubenmusik mit dem bekannten Duo Theresa und Franz Kriesmair, Derblecken mit der Kabarettistin Martina Ottmann (zugeschaltet), virtuelle Bierproben, ein Kneipen-Online-Quiz und natürlich der Anstich des hellen, süffigen Prinzessinnen-Bocks: Schwungvoll, vielfältig und gut gelaunt ging’s in den Abend hinein, die Zeichen, dass Bader zumindest hier in der Region ordentlich absahnen wird, stehen gut.

„Bayerisches Bier ist ein tolles Produkt“

Was möchte Bader, die ihr Handwerk in Weihenstephan gelernt hat, eigentlich als Bayerische Bierkönigin bewirken? Ganz einfach: den königlich-bayerischen Gerstensaft nicht nur hierzulande weiter unters Volk zu bringen, sondern weltweit die Werbetrommel zu rühren. „Bayerisches Bier ist ein tolles Produkt, die Vielfalt an Sorten hier ist einfach unschlagbar.“

Brauhaus TV

Wer den Starkbieranstich verpasst hat, findet den kompletten Stream des Abends auf der Youtube-Seite des Brauhauses zum Abruf. Dort zu sehen ist auch das politische Kasperltheater zur Schongauer Kommunalpolitik und ein Interview mit Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Anna Bader.