Geschäftsbeziehungen zu Russland - Wie Unternehmen im Landkreis Weilheim-Schongau jetzt damit umgehen

Von: Boris Forstner

Drei Werke hat der Käsehersteller Hochland in Russland, im Bild die Produktionsstätte in Prokhorovka nahe der ukrainischen Grenze. © Hochland

Es gibt auch im Landkreis Weilheim-Schongau einige Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen zu Russland haben und durch den Ukraine-Krieg betroffen sind.

Landkreis – Der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Weilheim sind bislang keine Probleme von Firmen aus der Region gemeldet worden. Doch eine Recherche bei der IHK hat durchaus einige Firmen ergeben, die Geschäftsbeziehungen mit Russland haben – oder hatten. Dazu zählt zum Beispiel die Firma Gustav Klein aus Schongau, die seit 70 Jahren weltweit Stromversorgungsanlagen errichtet. „Tatsächlich hatten wir im Jahr 2012 ein größeres Projekt in Russland, damals haben wir die Stromversorgung für alle möglichen industriellen Anlagen gebaut. Aber derzeit gibt es keinerlei Geschäftsbeziehungen“, sagt Geschäftsführer Günther Stensitzki. Auch Zulieferer, zum Beispiel aus der Blechherstellung, die oft aus diesen Ländern kommen, habe man nicht, so Stensitzki erleichtert.

Bei der Firma Roche in Penzberg legt man wert darauf, dass man „Patienten beliefert, nicht Märkte. Es gibt einen guten Grund dafür, dass lebensrettende und unentbehrliche Medikamente sowie bestimmte diagnostische Lösungen in der Regel und nun auch für Russland von Sanktionen ausgenommen sind“, sagt Sprecherin Barbara von Schnurbein.

Roche verurteilt „den gewaltsamen Einmarsch in die Ukraine aufs Schärfste“

Man sei seit jeher bestrebt, alle Patienten mit Medikamenten und diagnostischen Tests „in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht“ zu versorgen. „Unsere rund 800 Kolleginnen und Kollegen in Russland spielen eine wichtige Rolle dabei, Patienten in Russland weiterhin Zugang zu den lebensrettenden und unentbehrlichen Medikamenten und Diagnostika zu ermöglichen. Deshalb halten wir unsere Aktivitäten in Russland aufrecht“, so von Schnurbein.

Roche habe keine Produktionsstätten in Russland. „Wir verurteilen den gewaltsamen Einmarsch in die Ukraine auf das Schärfste. Wir setzen alles daran, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Familien in der Ukraine zu schützen und zu unterstützen und gleichzeitig die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit unseren Medikamenten und Diagnostika aufrechtzuerhalten“, sagte die Sprecherin. Als Teil der Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine habe Roche eine erste Spende eines Antibiotikums für die Ukraine angekündigt. „Unsere Gedanken sind bei der ukrainischen Bevölkerung“, so von Schnurbein.

Hochland hat drei Werke in Russland

Schwer zu schaffen dürfte der Ukraine-Krieg dem Allgäuer Käsehersteller Hochland machen, der in Schongau ein großes Werk besitzt. Das Unternehmen, einer der größten privaten Käsehersteller Europas, war schon immer stark in Osteuropa vertreten, hat Werke in Polen, Rumänien – und in Russland. Im Reich Putins, das eine wenig ausgeprägte Käsekultur hat, ist Hochland sogar Marktführer. Gleich drei Werke hat das Unternehmen dort: Seit 2003 wird in Raos bei Moskau Schmelzkäse produziert, in Prokhorovka, nahe der ukrainischen Grenze, wird seit Mitte 2012 Frischkäse hergestellt. 2017 kam noch die Produktionsstätte in Belinsky, rund 500 Kilometer südöstlich von Moskau, dazu. Dort stellt Hochland nach eigener Aussage Schnittkäse her, sowohl Markenprodukte für den Handel als auch Rohware für die Schmelzkäseproduktion in Raos.

Auf Nachfrage sagte Hochland-Sprecherin Sabrina Braun, man bewerte derzeit die Situation und werde sich deshalb momentan nicht zu dem Thema äußern. Erst bei der Bilanz-Pressekonferenz am 26. April werde es Infos zu dem Thema geben.

Doch wie wichtig das russische Standbein ist, lässt sich aus den Geschäftsberichten der vergangenen Jahre herauslesen. Für 2019 wird von „starkem Wachstum vor allem in Russland“ gesprochen, auch 2020 wurde vom absolut größten Wachstum neben Deutschland von Russland gesprochen. Insgesamt setzte Hochland im Jahr 2020 394 000 Tonnen Käse ab. „Russland ist für Hochland ein strategischer Markt“, wird Hochland-Vorstandschef Peter Stahl 2017 in einem Interview mit dem Internet-Portal „Ostexperte.de“ zitiert. Man sehe weiterhin Potenzial für eine positive Entwicklung., deshalb investiere man weiter in die Werke und künftiges Wachstum.

Geschäftsbeziehungen zu Russland: Zarges zieht vorübergehenden Schlussstrich

Einen vorübergehenden Schlussstrich gezogen hat dagegen bereits die Firma Zarges mit Sitz in Weilheim. Aufgrund der „geopolitischen Gesamtlage“, wie es Geschäftsführer Maximilian Treptow nennt, habe man sich schon früh nach Ausbruch des Krieges entschlossen, keine Produkte mehr nach Russland zu liefern.

Die Zarges-Kisten werden nicht mehr nach Russland geliefert. © GRONAU

„Wir sind in Osteuropa recht gut vertreten, etwa in Polen und Ungarn, und hatten auch Geschäftsbeziehungen zu Russland“, sagt Treptow. Geliefert wurden die klassischen Alukisten sowie Leitern, die bis vor einigen Jahren noch in Peiting gefertigt wurden – jetzt ist die Produktion in Ungarn. „Das Volumen des Russlandsgeschäft lag zuletzt bei rund 800 000 Euro“, sagt Treptow auskunftsfreudig über die Folgen für Zarges.

Ein weiteres Problem sei jedoch auch der Verfall des Rubel gewesen. So hätten sich die Kunden die Kisten und Leitern immer weniger leisten können.

