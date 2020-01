Trotz Erfolgen: Für wirkliche Teilhabe besteht noch viel Nachholbedarf

Der Behindertenbeirat im Landkreis blickt auf zehn Jahre zurück. Sein Fazit: Es gibt Erfolge – aber für wirkliche Teilhabe herrscht noch viel Nachholbedarf. Und zwar in allen Lebensbereichen. Gerade bei Baumaßnahmen möchte der Beirat mitreden können – damit Fehler vermieden werden.

Landkreis–Seit zehn Jahren gibt es die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen und die Teilhabeplanung im Landkreis Weilheim-Schongau. Am Tag der Behinderten, der 1993 eingeführt wurde, und seither am 3. Dezember die Probleme ins Bewusstsein rufen soll, die Menschen mit Behinderungen im Alltag haben, blickte der Beirat für Menschen mit Behinderungen im Landkreis auf das Jahrzehnt zurück. Das Gremium stellte seine Ziele für das kommende Jahrzehnt vor.

Peter Pabst, der seit 26 Jahren in der Behinderten-Arbeit tätig und jetzt Geschäftsführer des Beirats ist, hält es für wichtig, dass sich Menschen mit Behinderungen selbst vertreten, denn sie wüssten am besten, was sie brauchen. Sie könnten auch am besten verschiedene Aspekte von Behinderung zusammenbringen. Sie würden etwa die Probleme eines Blinden kennen, der einen Rollator benutzt. Um die Situation der Betroffenen zu verbessern, habe sich der Beirat anfangs „als Motor der Entwicklung verstanden“ und eine neue Sehweise etabliert. Es heiße jetzt: „Ich bin nicht behindert – ich werde behindert.“

Teilhabe muss alle Lebensbereiche umfassen

Damit wirkliche Teilhabe möglich werde, müssten aber nicht nur die Menschen mit Behinderungen, sondern alle etwas tun. Wirkliche Teilhabe müsse zudem alle Lebensbereiche umfassen. So habe die Teilhabeplanung des Landkreises, die von Experten der Uni Siegen begleitet wurde, die Bereiche Arbeit, Kultur, Freizeit und Wohnen in Kombination untersucht.

Laut seiner Vorsitzenden Christine Kuisel hat der Beirat schon mehrere konkrete Erfolge erzielt. Die Arbeitszeit des Behindertenbeauftragten sei auf eine halbe Stelle verdoppelt worden, und die landkreiseigenen Gebäude seien jetzt barrierefrei. Zudem gebe es ein großes Netzwerk an kommunalen Behindertenbeauftragten.

Wichtig ist Kuisel auch der Bau von barrierefreien Gebäuden im privaten Bereich. Dafür wurde ein Merkblatt für Bauherren und Sanierer verfasst, das bewilligten Bauanträgen beigelegt wird. Bei dessen Vorstellung zu einem früheren Zeitpunkt wurde allerdings schon festgestellt, dass es den Empfängern beim Erhalt der Baugenehmigung nichts mehr nützt, da die Planung bereits abgeschlossen ist.

Kreisel in Peiting hat sich für Behinderte als unbrauchbar herausgestellt

Pabst stellt fest, dass in den zehn Jahren „nicht alles in die richtige Richtung gegangen“, manche Sachen seien „auch wirklich in den Graben gegangen“. Ein Beispiel ist laut Kuisel der Bau eines Kreisverkehr in Peiting, der sich als unbrauchbar für Menschen mit Behinderungen herausgestellt hätte und geändert werden musste. Der Beirat sollte vor Baumaßnahmen beteiligt werden, damit kostspielige Fehler vermieden werden. So müssten etwa Leistsysteme für Blinde überall einheitlich sein, damit die Betroffenen sich überall orientieren können.

Für das kommende Jahrzehnt hat sich der Beirat laut Pabst vorgenommen, wieder aktiver zu werden und als Ideengeber zu fungieren. Pabst: „Wer Inklusion will, der sucht einen Weg. Wer keine Inklusion will, der sucht Begründungen.“ In diesem Punkt soll den Kandidaten für das Amt des Landrats bei einer Podiumsdiskussion auf den Zahn gefühlt werden. Diese ist für Ende Februar – der genaue Termin steht noch nicht fest – in der Weilheimer Stadthalle geplant.

