Zehn Jahre SOG-Kennzeichen: Als ein Stück Identität zurückkehrte

Von: Theresa Kuchler

Ob für Auto oder Motorrad: Die SOG-Schilder gibt Alexander Maier, Leiter der Schongauer Kfz-Zulassungsstelle, seit deren Wiedereinführung regelmäßig aus. © Hans-Helmut Herold

Mit der Gebietsreform vor über 50 Jahren fühlten sich viele Landkreisbürger ein Stück weit ihrer Identität beraubt. Etwas gelindert wurde der Schmerz, als vor zehn Jahren die ehemaligen Nummernschilder wieder eingeführt wurden. Über die Liebe zum neuen, alten SOG-Kennzeichen.

Landkreis – Das Kennzeichen war’s ihm wert. Schon gegen fünf Uhr morgens schwang sich Peter Gagel aus dem Bett, setzte sich ins Auto und fuhr in die Schongauer Altstadt. Mit einer Thermoskanne Kaffee ausgestattet, machte er es sich in einen Holzstuhl bequem und wartete geduldig darauf, dass die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamts endlich ihre Tür aufsperrte. Kurze Zeit später konnte der Peitinger dann drei neue Schilder-Sets in den Händen halten, auf denen die drei großen Buchstaben prangten: SOG. Gagel hatte ein Stück Identität zurück.

Das ist mittlerweile genau zehn Jahre her, und neben Peter Gagel haben Tausende weitere Bürger aus dem Altlandkreis Schongau ihre Weilheimer Nummern gegen SOG-Kennzeichen ausgetauscht. Schon 2012 hatte der damalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) angekündigt, die alten Kennzeichen-Kürzel wiederbeleben zu wollen, die mit der Gebietsreform 1972 von den Autos verschwinden mussten. Eine Idee, die auf riesigen Zuspruch stieß.

„Die Leute haben da richtig drauf gewartet“

Als diese im Sommer 2013 dann ihre Renaissance erlebten, war der Andrang auf die Kfz-Zulassungsstellen bayernweit hoch. Auch in Schongau, wo man sich im Vergleich zu anderen Landkreisen ein paar Wochen mehr Zeit ließ, um am Stichtag einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Alexander Maier, der seit fast 40 Jahren für die Kfz-Zulassungsstelle in Schongau arbeitet, erinnert sich noch gut an die lange Schlange, die sich am ersten Tag vor der Behörde gebildet hatte. Er erzählt, dass schon wenige Sekunden, nachdem die Online-Reservierung für die Kennzeichen freigeschaltet worden war, die ersten Einträge eingingen. „Die Leute haben da richtig drauf gewartet.“

Auch noch Wochen später habe die Kfz-Zulassungsstelle ihre Öffnungszeiten verlängert und Mitarbeiter aus Weilheim nach Schongau geholt, um den Andrang zu bewältigen, erzählt Maier. Der 57-Jährige, selbst Weilheimer, kann den Ansturm auf die Bleche bis heute nicht richtig nachvollziehen. „Autoschild ist für mich Autoschild“, sagt er schulterzuckend und lacht.

Als einer der Ersten sicherte sich Peter Gagel (sitzend) damals seine personalisierten SOG-Kennzeichen. © Hans-Helmut Herold

Für viele Menschen ist das eigene Kennzeichen aber nunmal viel mehr. Ein Ausdruck, wer man ist. So erzählt Peter Gagel, der bis heute zwei der drei SOG-Nummern von vor zehn Jahren besitzt, dass er immer einen Bezug zu seinem Schild hatte. „Seit ich mit 18 meinen Führerschein gemacht hab, hatte ich immer mein SOG-Kennzeichen. Auch in den 30 Jahren, in denen wir in München gelebt haben“, erzählt der Peitinger. So stand es für ihn außer Frage, die WM-Kennzeichen von ihm, seiner Frau und seinem Sohn auszutauschen, als es möglich war. Freilich mit individueller Buchstaben- und Zahlenkombi: die Anfangsbuchstaben der Namen und die 66. „Die Nummer hatte damals schon mein Fahrschulauto“, schwelgt der Peitinger in Erinnerungen.

Über 15.000 Fahrzeuge mit SOG-Kennzeichen unterwegs

Ganz günstig kommt es Autofahrern übrigens nicht, wenn sie ihr Weilheimer Schild in ein Schongauer „umkennzeichnen“ lassen. „Das kostet pro Fahrzeug 60 Euro“, sagt Maier. Hinzu kommen 10,20 Euro, wenn sie ein Sonderkennzeichen wünschen – etwa, um die Initialen und das Geburtsjahr auf dem Schild stehen zu haben. Dass auf diese Kombination einige Menschen sogar mehr Wert legen als auf die großen Buchstaben mit der Abkürzung des Herkunftsorts, beweisen einige Bürger aus dem Altlandkreis Weilheim, die mit SOG-Nummern durch die Gegend fahren. Laut Maier sind das rund fünf Prozent – darunter auch Penzberger.

Insgesamt sind von den über 143 200 Fahrzeugen, die im Landkreis Weilheim-Schongau unterwegs sind, rund 15 000 (10,5 Prozent) mit einem SOG-Kennzeichen ausgestattet. Dazu gehören laut Maier neben Autos auch Motorräder, Busse und Lastwagen. Die Nachfrage nach den SOG-Schildern sei durchgehend hoch. „Auch junge Leute holen sich das gern“, sagt Maier. Eine einzige „Delle“ habe es im Jahr 2014 gegeben, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. „Da wollten mehr das Weltmeister-WM haben.“

Wenn der Kfz-Zulassungsstellen-Leiter bei all den Kennzeichen-Bemühungen an andere Länder denkt, die weitaus weniger personalisierte Autoschilder haben, kann er nur den Kopf schütteln. Schmunzelnd fasst er zusammen: „Das Auto ist und bleibt des Deutschen liebstes Kind.“

