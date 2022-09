Zentralkrankenhaus im Landkreis Weilheim-Schongau? Wohl „genug Unterschriften“ für Bürgerentscheid

Von: Elke Robert

Seit Anfang August hatten die Mitglieder des Aktionsbündnisses „Pro Krankenhaus Schongau“ landkreisweit Unterschriften gesammelt. © AKTIONSBÜNDNIS

Sollen die Krankenhäuser in Schongau und Weilheim erhalten bleiben? Beim Bürgerbegehren des Aktionsbündnisses haben offenbar sehr viele Bürger unterschrieben.

Schongau – Das Bürgerbegehren zum Erhalt beider Krankenhäuser in Schongau und Weilheim war am 3. August gestartet worden. Das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau hatte sich selbst die Frist bis diesen Donnerstag gesetzt – und die notwendigen Unterschriften von mindestens 5500 Landkreisbürgern nach eigenen Angaben leicht erreicht. „Wir haben mindestens 25 Prozent mehr Unterschriften, sind wahrscheinlich sogar weit drüber“, meldet Daniela Puzzovio. „Wir sind glücklich, aber auch erschöpft.“

Bis es die genauen Zahlen gibt, wird es auch noch etwas dauern, und übers Wochenende wird auch noch fleißig weitergesammelt. Listen können auch noch an das Aktionsbündnis geschickt werden. „Bis Montag wollen wir die Höchstzahl an Unterschriften erreicht haben, dann übergeben wir die Listen persönlich an Landrätin Andrea Jochner-Weiß.“ Der Eingangsstempel vom Landratsamt sei wichtig, denn ab dann laufen sämtliche weitere Fristen, die für den nun – voraussichtlich – möglichen Bürgerentscheid nötig sind.

Bürgerentscheid zu Zentralkrankenhaus? Kommunalaufsicht im Landratsamt muss Zulassung prüfen

Binnen vier Wochen müsse die Kommunalaufsicht im Landratsamt die Zulassung des Bürgerentscheids prüfen. Einerseits geht es um die Fragestellung des Bürgerbegehrens, andererseits darum, ob irgendwelche Formfehler begangen wurden, was Puzzovio für „eher unwahrscheinlich“ hält. Bis die genauen Zahlen vorliegen, wird es noch eine Weile dauern. Schon bis hierher sei es eine Heidenarbeit gewesen, wie Puzzovio beschreibt. Jeden Abend habe man die Namen der Listen verglichen, damit sich keine Fehler einschleichen. Sobald die Unterschriften übergeben seien, würden diese dann auch von den jeweiligen Gemeinden überprüft, bei denen die Unterzeichner gemeldet seien – innerhalb von vier Wochen soll auch dieses Prozedere beendet sein.

So der Bürgerentscheid zulässig ist, werden die Bürger innerhalb von drei Monaten an die Wahlurne gerufen. Was bedeutet dies nun aber für die Kreistagssitzung am 23. September? In dieser sollen die Kreisräte nämlich bereits über den Standort eines möglichen Zentralkrankenhauses entscheiden. Die Auswertung der Bewerberunterlagen im Auswahlverfahren für einen Standort müsste mittlerweile abgeschlossen sein. Auch Schongau hatte sich, als Plan B, für den Standort eines Zentralkrankenhauses im Landkreis beworben.

„Sobald die Überprüfung gelaufen ist, wird alles gestoppt, dann muss der Entscheid abgewartet werden“, ist sich Puzzovio sicher. „Wenn ich Kreisrat wäre, würde ich zum derzeitigen Zeitpunkt keine Standortentscheidung für ein Zentralkrankenhaus treffen.“

Darum geht es dem Aktionsbündnis Pro Krankenhaus

Inhaltlich geht es dem Aktionsbündnis weiter darum, mitzuentscheiden, dass kein Zentralkrankenhaus gebaut wird, sondern dass die beiden Krankenhäuser langfristig weiterbetrieben werden, die Grund- und Regelversorgung in beiden Orten, Schongau und Weilheim, gesichert bleibt sowie eine Notfallversorgung an sieben Tagen pro Woche und 24 Stunden am Tag. Auch die Geburtenstation war Thema, die in Schongau nach dem Willen des Aktionsbündnisses unbedingt weiterbetrieben werden soll. Einen Termin für ein klärendes Gespräch hatte Landrätin Jochner-Weiß den Vertretern des Aktionsbündnisses schon vor Wochen angeboten. Dieses ist ebenfalls für den kommenden Montag geplant – nichtöffentlich.

