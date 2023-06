Wohnungsmarkt wie leergefegt - Kündigungen wegen Eigenbedarfs nehmen stark zu

Seltenes Angebot: In der Altstadt Schongau wird in diesem historischen Gebäude eine Wohnung vermietet.

Eine Anzeige, 400 Interessenten

Von Johannes Thoma schließen

Die Wohnungsnot in Weilheim-Schongau ist beinahe so alt wie der 1972 ins Leben gerufene Landkreis selbst. In jüngster Zeit hat sich die Lage allerdings noch verschärft: Für eine Wohnung in Weilheim gab es 400 Interessenten.

Landkreis – „So viele waren es bei uns noch nicht, aber 300 Interessenten haben wir auch schon gehabt“, so Andrea Köbler, eine von zwei Geschäftsführerinnen von „Immobilien Köbler und Leiss“ in Penzberg. Um dem Ansturm Herr zu werden, gehe man die einzelnen Bewerbungen durch und nehme jene heraus, die von Haus aus nicht in Frage kommen: Menschen ohne Arbeitsstelle oder Interessenten mit Haustieren, wenn diese beispielsweise nicht erlaubt seien, so Köbler, die seit fast vier Jahrzehnten als Maklerin tätig ist. „Es sind sehr, sehr viele, die nicht in Frage kommen.“

Für die letzten zehn bis fünfzehn Bewerber gibt es dann eine Wohnungsbesichtigung

Am Schluss bleiben meist zwischen zehn und 15 Bewerber übrig; für diese gibt es dann eine individuelle Wohnungsbesichtigung. Derzeit hat die Firma sechs Wohnungen im Angebot, die Zahl der Interessenten ist entsprechend hoch – so um die 150 im Schnitt. „Es sind einfach zu wenig Wohnungen auf dem Markt, und je weniger es sind, desto mehr stürzen sich die Menschen drauf“, so Köbler. Verschärft werde das Problem dadurch, dass derzeit wegen hoher Immobilienpreise und gestiegener Zinsen Menschen auf den Kauf einer Immobilie verzichteten und sich ebenfalls auf dem Mietmarkt umsähen.

Köblers Einschätzung bestätigt auch Christian Müller-Kittnau von „Remax Müller-Kittnau Immobilien“ in Seeshaupt, wie Köbler eher auf den Verkauf von Immobilien spezialisiert. Auf eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Tutzing im Souterrain hätten sich bei ihm rasch über 100 Bewerber gemeldet, ehe er das Online-Angebot wieder herausgenommen habe. Auch hochpreisige Mietangebote stießen auf großes Interesse. Jüngst habe er eine Doppelhaushälfte für 3500 Euro Kaltmiete vermittelt. „Die Preisvorstellungen sind mitunter hoch, aber auch das wird bezahlt“, so Müller-Kittnau. Meist seien es große Firmen, die für leitende Mitarbeiter Unterkünfte suchten.

Viele Leerstände in der Region um den Starnberger See verknappen das Angebot zusätzlich

Ihn ärgern die vielen Leerstände gerade in der Region um den Starnberger See. Die verknappten das Angebot zusätzlich. Aber auch beim Verkauf von Immobilien sei das Interesse groß, so Müller-Kittnau. Für den Kauf einer Doppelhaushälfte in Bernried meldeten sich bei ihm innerhalb kürzester Zeit 150 Interessenten.

Im Westen des Landkreises ist der Wohnungsmarkt nicht ganz so angespannt wie im Osten. Allerdings ist die Nachfrage auch dort deutlich höher als noch vor einem Jahrzehnt, sagt Jürgen Ruf, Inhaber von „Ruf Immobilien“ in Schongau. 50 Interessenten für eine Wohnung seien keine Seltenheit. Er vermittle 40 bis 50 Wohnungen und Häuser zur Miete pro Jahr. Die Lage habe sich jüngst noch verschärft, weil nun auch vermehrt Kriegsgeflüchtete und anerkannte Asylbewerber auf Wohnungssuche seien. Hinzu komme, dass immer mehr Menschen, die im Osten des Landkreises wohnen, nach einer Wohnung oder einem Haus im Raum Schongau/Peiting Ausschau hielten.

Viele Menschen suchen nun im Raum Schongau/Peiting

Das liege an den günstigeren Preisen dort. Für neue Objekte liege die Kaltmiete bei bis zu 12,50 Euro für den Quadratmeter, es gebe aber auch Angebote um oder unter zehn Euro – im Osten kaum noch vorstellbar.

Die hohe Nachfrage nach Mietwohnungen bestätigt auch Angelika Lieb, die mit ihrem Mann Günther das Makler-Büro „Lieb Immobilien“ in Weilheim führt. Ihr sei aufgefallen, dass es in jüngster Zeit sehr viele Kündigungen wegen Eigenbedarfs gegeben habe. Das liege vermutlich an Corona und der verstärkten Nachfrage nach Homeoffice-Arbeitsplätzen, für die dann häufig eine größere Wohnung nötig ist. „Wir hatten noch nie so viele Nachfragen nach Wohnungen wie derzeit.“ Auch bei ihr hätten sich schon einmal an die 400 Bewerber für eine Wohnung gemeldet.

Auch im Sozialen Wohnungsbau: Nachfrage groß, Angebot gering

Auch im Sozialen Wohnungsbau ist die Nachfrage groß, das Angebot gering. Allein bei der Stadt Weilheim, Mitgliedskommune bei der Wohnbau GmbH im Landkreis, ist die Warteliste auf über 200 Bewerber angewachsen. „Und es wird nicht besser“, sagt Karin Letz vom Amt für soziale Angelegenheit bei der Stadt. Eine Entscheidung, wer eine der raren Wohnungen bekommt, trifft die Wohnbau GmbH.

