„Die Zukunft unseres Lechs“ im Fokus: Verein Lebensraum Lechtal lädt zu Veranstaltungsreihe

Von: Elena Siegl

Teilen

Chancen und Möglichkeiten der Renaturierung des Lechs werden bei der Veranstaltungsreihe unter anderem aufgezeigt. © Patrizia Majowski

Den Lech besser kennenlernen: Dazu lädt der Verein Lebensraum Lechtal ein. Bei einer Veranstaltungsreihe soll nicht nur über den Zustand des Lechs informiert werden, sondern auch über Chancen und Möglichkeiten der Renaturierung.

Schongau – Der Lech ist einzigartig und „die bedeutendste Biotopbrücke“ im nördlichen Voralpenraum – „immer noch“. Diese zwei Worte betont der Verein Lebensraum Lechtal mit Sitz in Augsburg und Niederlassung in Schongau in einer Pressemitteilung. Denn die Bedeutung des Flusses und die Vielfalt, die er bietet, würden immer weiter schwinden. Der „Zukunft unseres Lechs“ widmet sich der Verein deshalb heuer mit einer Veranstaltungsreihe. Bei dieser soll über den Zustand des Lechs informiert werden. Und es sollen bei allen Aktionen Chancen und Möglichkeiten der Renaturierung aufgezeigt werden.

„Intakte Gewässer können die Auswirkung des Klimawandels abmildern oder bremsen, sie sind Voraussetzung für eine hohe Arten- und Lebensraumvielfalt, sichern unsere Trinkwasserversorgung und unseren natürlichen Hochwasserschutz“, heißt es vom Verein Lebensraum Lechtal. Die Themen wolle man „in die Gesellschaft hinein transportieren“ und Verständnis für die Notwendigkeit der Renaturierung vermitteln. Nicht zuletzt, weil auslaufende Konzessionen für Wasserkraftwerke neue Chancen darstellen würden, die Nutzung des Lechs an aktuelle Auflagen zu knüpfen.

Zwei Veranstaltungen zum Lech im Schongauer Land

Viele der Veranstaltungen finden in Augsburg und Landsberg statt. Zum Beispiel ein Workshop dazu, wie der Lech in 50 Jahren aussehen soll, oder ein Vortrag zur Artenvielfalt des Flusses. Im Schongauer Land werden zwei Veranstaltungen angeboten.

In Kooperation mit dem Schongauer Alpenverein wird für Dienstag, 4. Juli, zu einer gemütlichen Feierabendrunde im Forchet eingeladen. Bei der Wanderung will Lechrangerin Patrizia Majowski Wissenswertes über die Natur erzählen. Anmeldungen nimmt Robert Zimmermann per E-Mail an zimmermann_robert@yahoo.de entgegen.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Außerdem auf dem Programm: Eine kurze Wanderung rund um die Kinsauer Staustufe, die als „(fast) gutes Beispiel für den Lech der Zukunft“ gezeigt wird. Sie stehe exemplarisch dafür, wie ein erster Kompromiss zwischen Stromerzeugung und Naturschutz gelingen könnte, heißt es in der Ankündigung.

Programm soll „erweiterten, fachlichen und organisationsübergreifenden Einblick“ geben

Es soll auch darüber diskutiert werden, welche Probleme andere Staustufen verursachen. Es sei nötig, Auen anzubinden, Geschiebedurchgängigkeit herzustellen, Biotope zu vernetzen und eine echte Durchgängigkeit zu schaffen, fordert Lebensraum Lechtal in der Mitteilung. Der Besuch der Staustufe am 13. September wird in Kooperation mit dem Bund Naturschutz angeboten, der Anmeldungen unter landsberg@bund-naturschutz.de entgegennimmt.

Tatsächlich legt man bei der Veranstaltungsreihe Wert darauf, „einen erweiterten, fachlichen und organisationsübergreifenden Einblick“ geben zu können. An dem Programm sind verschiedene Akteure beteiligt. Organisationen, die sich bereits um den Lech kümmern und Maßnahmen, die zur Verbesserung des Zustands ergriffen werden, sollen vorgestellt werden. Seien es die Flussmeisterei des Wasserwirtschaftsamts, Fischereivereine oder Unternehmen am Lech (auch Kraftwerksbetreiber), die Ökologen engagieren, um ihnen unter die Arme zu greifen.

Info: Das Programm der Veranstaltungsreihe ist unter lebensraumlechtal.de/lech-veranstaltungsreihe zu finden.