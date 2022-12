Zuschuss für Menschen in Not - Spenden kommen zu denen, die sie wirklich dringend brauchen

Von: Boris Forstner

Die Summe des Vortags wurde durchgestrichen, drunter steht der letzte aktuelle Stand: Im Bild die Jury mit (v.l.) Jost Herrmann, Elisabeth Wagner, Boris Forstner, Martin Schleier und Bernhard Schöner. © herold

Es war ein Versuch – und letztlich ein voller Erfolg: Die Idee, die dieses Jahr pausierende Boneberger-Spende mit Geld von Senioren zu ersetzen, die die 300 Euro Energiepauschale nicht unbedingt benötigen, hat fast 23000 Euro eingebracht. Die Dankbarkeit bei den Spendenempfängern ist enorm.

Landkreis – Der Schongauer Martin Schleier, Ideengeber der Aktion, hatte große Ziele: 100 Spender wollte er erreichen, das wären 30 000 Euro, wenn alle 300 Euro spenden. Der Schongauer evangelische Pfarrer Jost Herrmann, der die Aktion unterstützt und das Spendenkonto zur Verfügung gestellt hat, war vorsichtiger: Wenn die 15 000 Euro, die sonst immer Michael Walk von der Metzgerei Boneberger zur Verfügung gestellt hat, zusammenkommen, wäre es für ihn schon ein riesiger Erfolg gewesen. Das Ergebnis waren jetzt 92 Spender, von denen manche weniger, aber manche auch mehr gespendet haben, und überragende 22 890 Euro. Die Initiatoren, darunter auch die Heimatzeitung, wollen allen Spendern von ganzem Herzen „Danke“ sagen!

Bernhard Schöner aus Altenstadt, Bildungsreferent der Katholischen Landvolkbewegung Augsburg, der ebenso wie die Schongauer Seniorenbeiratsvorsitzende Elisabeth Wagner mit in der Jury saß, fand die Aktion ebenfalls sehr gelungen. „Meine Mutter hatte noch gesagt, was sie denn mit den 300 Euro machen soll, die sie nicht unbedingt braucht“, sagt Schöner. „Und zwei Tage später stand die Aktion in der Zeitung, das hat perfekt gepasst.“

Die Empfänger ahnten oft nicht, dass sie bedacht werden

Die Besonderheit: Leser wurden aufgefordert, mögliche Spendenempfänger zu melden, die manchmal gar nicht wussten, dass sie vorgeschlagen wurden. Da gab es große Überraschungen, wenn sie per Telefon oder E-Mail über den unerwarteten Geldsegen kurz vor Weihnachten erfuhren.

Die Jury hat sich die Arbeit nicht leicht gemacht und über jeden einzelnen Fall gesprochen. Anbei einige Fälle, die wir anonym halten – es gibt bei vielen immer noch eine große Scheu, Geld anzunehmen, obwohl es ihnen manchmal wirklich schlecht geht und sie finanzielle Hilfe dringend nötig haben:

1000 Euro gingen an das Haus Emmaus in Weilheim, wo gleich vier Personen in Notlagen unterstützt werden sollen: ein Mann, der vier Kinder hat und geschieden ist, sich aber viel um seine behinderte Tochter kümmert – und just jetzt ist sein Auto kaputt gegangen; ein 29-jähriger Afghanistan-Flüchtling, der keine Hilfe vom Jobcenter haben, sondern sein Leben aktiv gestalten will und derzeit seinen Führerschein macht; ein 28-Jähriger, der nach zwei Jahren im Hausausziehen und auf eigenen Beinen stehen will; und eine 29-Jährige aus Afghanistan, der von ihrer Familie verboten wurde, sich wie eine deutsche Frau zu benehmen und die eine Ausbildung zur Krankenschwester anstrebt.

Mit 300 Euro soll eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern in Penzberg unterstützt werden, bei der das Geld immer knapp ist.

500 Euro gehen an eine syrisch-kurdische Familie aus Weilheim mit sieben Kindern, die in finanziellen Schwierigkeiten steckt, weil der Vater sich ohne Erfahrung mit einem Lebensmittelladen selbstständig gemacht hatte. Weil vor allem die Kinder unter der Situation leiden, soll das Geld per Gutscheinen auch den Kindern zu Gute kommen.

300 Euro gehen an ein Ehepaar aus Schongau, bei dem der Mann krankheitsbedingt früh in Ruhestand gegen musste und die Frau an Krebs erkrankt ist.

500 Euro sind für die alleinerziehende Mutter eines behinderten Sohns in Altenstadt, bei der das Geld hinten und vorne nicht reicht und die Geld vor allem für Holz für ihre Öfen benötigt.

Ein ganz ähnlicher Fall in Schongau bekommt ebenfalls 500 Euro: Ältere Frau, gesundheitlich angeschlagen, wohnt in einem schlecht isolierten Anbau und braucht Geld, um sich Holz leisten zu können.

200 Euro gehen an eine Familie in Peißenberg, die ein autistisches Kind zuhause haben, weshalb der Vater nur Teilzeit arbeiten kann.

Eine Mutter mit fünf Kindern aus Schwabsoien, die aus dem Frauenhaus kam und feststellen musste, dass der ausgezogene Ehemann und Vater alle Möbel mitgenommen hatte, wird mit 1000 Euro unterstützt.

Einem Schongauer, der aus psychischen Gründen „abgestürzt“ ist, wie es eine Bekannte schildert, wird mit einem 200-Euro-Gutschein geholfen.

300 Euro gehen an eine Rottenbucherin, die krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten kann und hohe Stromkosten wegen ihrer Nachtspeicheröfen hat.

Ein Schongauer, der genau zu dem Zeitpunkt in einer Reha-Maßnahme war, als die Vergleichskosten für die Heizkosten-Unterstützung herangezogen wurde, erhält 300 Euro.

Eine junge alleinerziehende Mutter aus Schongau, deren Mann gestorben ist, erhält 700 Euro.

Je 1000 Euro gehen an den Sozialdienst für Flüchtlinge der Diakonie Herzogsägmühle und die Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas, die ihre Kunden unter anderem mit kleinen finanziellen Unterstützungen wie einem Fahrtkostenzuschuss oder Schulmaterialien helfen können.

Eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern erhält 250 Euro.

Eine Altenstadterin mit zwei Kindern, die von ihrem Ex-Mann keinen Unterhalt bekommt und neben ihrem Job noch als Putzhilfe arbeitet, wird mit 500 Euro unterstützt.

Eine alleinerziehende Frau, das Kind geht in die Grundschule, ist chronisch krank und deshalb arbeitsunfähig, sie muss wegen Eigenbedarf aus ihrer Wohnung und erhält als Unterstützung 500 Euro.

2000 Euro gehen gesammelt an fünf Fälle aus Altenstadt, darunter eine Familie in der Schuldenfalle, eine ältere Frau in finanzieller Not und eine alleinerziehende Mutter.

Insgesamt wurden damit rund 12 000 Euro vergeben, die Reaktionen der Empfänger waren zum Teil herzzerreißend. Da noch einige „Nachzügler“ eingetroffen sind, wird die Vergabe noch weitergehen – und mit dem Rest werden die Tafeln bzw. Gabentisch in Weilheim, Penzberg, Peißenberg und Schongau unterstützt. Darüber werden wir im neuen Jahr nachberichten.