Erfolg für „Team Radverkehr“: Schongauer Alpenstraße künftig für Autos gesperrt

Von: Elke Robert

Freuen sich, dass die Alpenstraße nun für Spaziergänger und Fahrradfahrer attraktiver wird: (v.li.) Gregor Schuppe, Walter Schmidt, Oliver Koch und Bettina Buresch sowie Ilona Böse und Mona Maucher. © Hans-Helmut Herold

Die Alpenstraße zwischen dem Stadtgebiet Schongau bis zur Gemeindegrenze Altenstadt wird für Autofahrer gesperrt. Diesen Erfolg können engagierte Bürger und das „Team Radweg“ für sich verbuchen.

Schongau – Oliver Koch ist zufrieden. Der Schongauer war es, der vor rund drei Jahren den Vorstoß gemacht hatte, den sogenannten „Bruckenweg“ in Schongau für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen. Der asphaltierte Feldweg von der Gemarkungsgrenze Schongau/Altenstadt auf Höhe des Emter-Hofes endet zwar an der Umgehungsstraße, wird aber gerne von Spaziergängern genutzt.

Bisher dürfen dort noch Autofahrer fahren – obwohl das Sträßchen sehr schmal ist. Weil nun aber diverse weitere Wege parallel dazu verlaufen und es damit genug Alternativen für Kraftfahrzeuge gibt, wünschte er sich die Sperrung für den motorisierten Verkehr.

Weit kam Koch mit seinem Anliegen zunächst nicht. Er fand aber Unterstützung beim „Team Radverkehr“. Diesem gehören Stadträte aller Schongauer Fraktionen an, derzeit Ilona Böse (SPD), Bettina Buresch (Grüne), Mona Maucher (UWV), Hans Rehbehn (CSU) und Gregor Schuppe (ALS). Gemeinsam brachte man den Antrag ein, den Feldweg zu sperren – außer für Fahrradfahrer und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge.

Polizei, Landratsamt und Altenstadter Gemeinderat hatten keine Einwände

Mit seinen Ruhebänken sowohl auf Schongauer als auch Altenstadter Seite könne der Bereich schon als „ortsnahes Naherholungsgebiet“ bezeichnet werden, heißt es im Antrag, der jüngst im Bauausschuss behandelt wurde. Derzeit werde noch, weil es auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung gebe, „viel zu schnell und rücksichtslos gefahren“.

Jetzt können die entsprechenden Schilder aufgestellt werden. Weder Polizei noch Landratsamt hatten Einwände gehabt, auch der Gemeinderat Altenstadt stimmte zu. Stadtbaumeister Sebastian Dietrich betonte allerdings, dass es keine Weiterführung des Weges über die Bundesstraße gebe, weil eine sichere Querung der B 472 nicht möglich sei. An dieser Stelle müssten gleich drei Fahrbahnen überquert werden.

Schilder „sollen zügig bestellt werden“ - Diverse Projekte stehen noch an

Ein eigener neuer Radweg solle auch nicht entstehen, das sei gar nicht das Ansinnen gewesen, lediglich den bestehenden Weg sicherer zu machen. Sehr wohl freut sich Koch aber darüber, dass außerparlamentarisches bürgerschaftliches Engagement durchaus erfolgreich sein könne. „Auch wenn es wie in diesem Fall meist einen verdammt langen Atem braucht, und noch stehen die Schilder ja nicht.“

„Diese sollen nun zügig bestellt werden“, wusste Stadtrat Schuppe beim Ortstermin mit dem „Team Radverkehr“ und Bürgern zu berichten. Diverse Vorschläge zur Verbesserung des innerstädtischen Radverkehrs lägen noch auf dem Tisch. „Einiges ist in der Pipeline, wie etwa die Fahrradstraße an der Schule“, so Böse. Allerdings hapere es noch an der Umsetzung, bedauerte Buresch. Gerade beim Schulzentrum müsse man aber die Baustelle abwarten. „Das größte Projekt wird der Rösslekellerberg und wie Fahrradfahrer dort sicher runterkommen“, so Schuppe.

Und Koch hat schon einen weiteren Vorschlag: Die Schaffung eines Fußgänger- und Radweges zwischen Dornauer Feld beim Ressle-Hof Richtung Martina-Hoerbiger-Straße und Greifenstraße. „Das sind nur 150 Meter, die aber vielen Schongauern etwas bringen würden.“