Zwei Unfälle binnen 24 Stunden auf der B17

Zwei mal binnen 24 Stunden hat es am Montag und Dienstag auf der B17 zwischen Schongau und Hohenfurch gekracht. Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 12 500 Euro sind zu beklagen.

Hohenfurch – Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der erste Unfall am Montag gegen 13 Uhr. Eine 22-jährige Augsburgerin war mit ihrem Auto auf der B17 in südlicher Richtung unterwegs. Laut Zeugenaussagen geriet ihr Wagen langsam aber stetig nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines entgegenkommenden Sattelzuges bemerkte das zwar noch rechtzeitig und versuchte nach rechts auszuweichen. Den Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern. Die Augsburgerin stieß mit ihrem Pkw seitlich gegen den hinteren Teil des Aufliegers. Das Auto wurde massiv beschädigt, die 22-Jährige zum Glück nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Schongauer Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt laut Polizei bei rund 4500 Euro. Die Feuerwehr Schongau leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

+ Unfall Nummer zwei: Ein Lkw hatte das Auto gerammt, das kurz zuvor in die B17 eingefahren war. © Hans-Helmut Herold

Glücklicherweise ohne jeglichen Verletzten endete der Unfall tags darauf. Wie die Polizei berichtet, waren ein Peitinger (79) und seine Beifahrerin (75) gegen 10.30 Uhr mit ihrem Wagen von Schongau kommend auf der Augsburger Straße unterwegs, bevor sie nach rechts in die B17 einbogen. Von links näherte sich ein Lkw, der offenbar etwas schneller unterwegs war als die an der Stelle erlaubten 70 Stundenkilometer. Obwohl der 79-Jährige seinen Wagen bereits auf 60 bis 70 Stundenkilometer beschleunigt und schon 50 Meter zurückgelegt hatte, krachte der Lkw in das Heck des Autos. Am Steuer saß ein 43-jähriger Rumäne. Die 75-jährige Peitingerin erlitt einen leichten Schock, berichtet die Polizei. An dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, die Reparatur des Autos wird rund 5000 Euro kosten. Es musste abgeschleppt werden.

