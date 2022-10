Zwischen Schongau und Peiting: Staatsstraße wird bis Mitte Dezember zur Großbaustelle

Von: Christoph Peters

Die Peitinger Straße zwischen Schongau und Peiting wird im Bereich östlich der Mühlkanalbrücke bis zur Einmündung Dießener Straße zur Baustelle. © Staatliches Bauamt Weilheim

Das nächste große Straßenbauprojekt in Schongau nimmt Fahrt auf: Bereits am morgigen Dienstag beginnen die Vorarbeiten für den Ausbau der Peitinger Straße. Autofahrer müssen sich bis Mitte Dezember auf Behinderungen einstellen.

Schongau - Seit langem laufen die Planungen für den Ausbau der Peitinger Straße, nun nimmt das Vorhaben endlich Fahrt auf. Schon im August hatte sich das Staatliche Bauamt optimistisch gezeigt, dass der Startschuss für den ersten Abschnitt zwischen Mühlkanalbrücke und Dießener Straße nach den Sommerferien fallen könnte - vorausgesetzt, auf die kurzfristige Ausschreibung hin würden sich geeignete Firmen melden.

Neuer Belag, neue Ampel, neue Querungshilfe

Die sind zwischenzeitlich gefunden. Wie das Bauamt am heutigen Montag mitteilte, haben das Bad Wörishofer Unternehmen Kutter und Swarco Traffic Systems aus München den Auftrag mit einem Gesamtvolumen von 810.000 Euro erhalten. Ersteres zeichnet dabei für den Straßenbau verantwortlich. So soll, wie berichtet, nicht nur die Fahrbahndecke erneuert, sondern auch der Radweg verbreitert und eine Querungshilfe an der Mühlkanalbrücke errichtet werden. Zweitere Firma ist für den Bau der Ampelanlage an der Abzweigung Dießener Straße zuständig, die die Kreuzung für alle Verkehrsteilnehmer sicherer machen soll.

Schon am morgigen Dienstag beginnt laut Staatlichem Bauamt die Einrichtung der Baustelle, der Startschuss für die Straßenbauarbeiten fällt am Montag, 17. Oktober. Je nachdem, ob die Witterung mitspielt, geht man bei der Behörde davon aus, dass die Maßnahme bis Mitte Dezember abgeschlossen sein wird.

Verkehr wird per Ampelanlage geregelt

Bis dahin müssen sich vor allem Autofahrer, aber auch Fußgänger und Radfahrer auf Behinderungen einstellen. Weil der Verkehr per Ampelanlage einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet wird, dürfte bei der Fahrt nach Peiting oder Schongau in den nächsten Wochen Geduld gefragt sein. Das Staatliche Bauamt bittet Autofahrer deshalb, nach Möglichkeit die Umgehung zu nutzen.

