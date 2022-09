Fernwärme: Satte Erhöhung, aber „im Vergleich günstig“

Von: Elke Robert

Teilen

Die Versorgungsbrücke mit der Fernwärmeleitung der Schongauer Firma UPM verläuft direkt über den Lech (im Bild vorne links). Kunden müssen für das vierte Quartal noch einmal eine deutliche Preiserhöhung verkraften. © Hans-Helmut Herold

Dass es im vierten Quartal zu einer Anhebung des Fernwärmepreises kommt, dürfte die Schongauer Kunden kaum überraschen. Angekündigt ist ein Wärmepreis von 130 Euro/MWh netto statt 70 Euro in den ersten drei Quartalen. Der Stadtrat muss am Dienstag noch zustimmen.

Schongau – Wie berichtet, hatten die Stadtwerke dieses Mal die Kunden im Voraus ausführlich über Neuerungen in den Verträgen, die Berechnung des Fernwärmepreises und die notwendige Erhöhung des Wärmepreises informiert.Der Sprung von 70 Euro netto pro Megawattstunde für die ersten drei Quartale auf voraussichtlich 130 Euro/MWhist fast eine Preisverdoppelung, hatte sich aber so abgezeichnet.

Neuerungen anhand von Beispielrechnungen erläutert

Werner Hefele als kaufmännischer Leiter der Stadtwerke und Florian Hiemer als technischer Leiter erläuterten den Mitgliedern des Werkausschusses die Neuerungen anhand von Beispielrechnungen. Bei einem angenommenen Jahresverbrauch von zwölf MWh eines Schongauer Durchschnittshaushalts musste man bisher für das ganze Jahr mit knapp 1000 Euro brutto rechnen. Die Nachzahlung für das letzte Quartal, für das ein Verbrauch von vier MWh angenommen wird, beläuft sich auf 286 Euro, das sind rund 29 Prozent der bereits geleisteten Jahresvorauszahlung.

Hiemer betonte, dass die Stadtwerke ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeiten würden, der über die Formel eigentlich errechnete Betrag von 133,64 Euro stelle die Preisobergrenze dar und man bleibe beim Wärmeverkaufspreis um 3,64 Euro darunter. Alle umliegenden Fernwärmeversorger lägen im Preis dagegen deutlich höher. Die Stadtwerke München etwa hätten bereits für das zweite Quartal auf 208 Euro pro MWh netto erhöht, die Anpassung für das vierte Quartal stehe noch aus. Im Schnitt sei der Wärmepreis Bayern immer höher. 2021 zahlten die Fernwärmekunden in Schongau noch 40,50 Euro pro MWh netto im Jahresdurchschnitt, in Bayern lag der Schnitt damals schon bei 83 Euro/MWh.

Klausel ist aufgesplittet in Grundpreis und Arbeitspreis

Änderungen gibt es in den Verträgen. Die Preisgleitklausel soll nun aufgeteilt werden in eine Berechnung des Grundpreises (z.B. Kosten fürs Personal, Netzunterhalt, Abschreibungen) und in eine Formel für den Arbeitspreis, der die Kosten des Wärmebezugs zusammenfasst. Auch der neue Brennstoffmix bei der Energieerzeugung des Fernwärmelieferanten UPM ist mit eingearbeitet, jetzt kommt auch die Verwendung von Biomasse in Form von Energieholz zum Tragen.

Alle Änderungen sollen öffentlich bekannt gemacht werden, und zwar abrufbar über die Homepage der Stadt. Ob dies denn ausreiche, meldete Michael Eberle (CSU) Bedenken an. Die Anpassungen einer Preisänderungsklausel dürfe nicht einseitig durch öffentliche Bekanntgabe erfolgen, die aktuelle Regierung habe dem einen Riegel vorgeschoben. „Herr Eberle vertritt eine Einzelmeinung, die sich nicht mit unserer Rechtsauffassung deckt“, kommentierte es Bürgermeister Falk Sluyterman im Nachgang gegenüber der Heimatzeitung. Nach nochmaliger Beratung mit Vertretern des Energieeffizienzverbandes AGFW sei das Vorgehen der Stadtwerke korrekt und werde in der Stadtratssitzung noch einmal erläutert, betonten Hiemer und Hefele am Mittwoch.

Hätte man den Fernwärmepreis früher erhöhen müssen?

Eberle hinterfragte auch, ob man den Fernwärmepreis nicht hätte früher erhöhen müssen, dann wäre nach seiner Rechnung die Erhöhung zum 4. Quartal nun moderater ausgefallen. „Wir sollten unsere Spielräume auch ausreizen“, so seine Forderung. Einen Konsens fand er für seinen Vorschlag nicht, im Gegenteil wurde Eberle von den übrigen Werkausschuss-Mitgliedern gerügt, bitte in der Diskussion keine Parteipolitik zu betreiben. Sein Wortbeitrag sei „ein Versuch, die Verwaltung bloßzustellen und kein Einwand, der uns in der Sache weiterbringt“, so Gregor Schuppe (ALS).

„Die hohen Preise sind dem Umstand geschuldet, dass der Energiemarkt aus den Fugen geraten ist“, fasste es Sluyterman zusammen, „aber Fernwärme ist in Schongau immer noch günstig.“ Schuppe sah dies genauso. „Jede Erhöhung ist bitter, aber ich als Gaskunde wäre außerordentlich froh, an die Fernwärme angeschlossen zu sein.“ Auch die Versorgungssicherheit sei eine ganz andere, er wisse nicht, ob er im März überhaupt noch Gas bekomme. Nicht zuletzt sei die Umweltfreundlichkeit ein Plus.

Einstimmig beschloss der Werkausschuss auf den Verzicht von Einnahmen, wenn Privatleute weniger als 700 Volllaststunden verbrauchen

Jeweils gegen eine Stimme beschloss der Werkausschuss die Anpassung der Verträge und Preise. Einstimmig einigte man sich darauf, bis Ende 2023 bei Kunden mit kleinem Anschluss auf Einnahmen zu verzichten, nämlich bei jenen, die die Mindestabnahme von 700 Volllaststunden für Warmwasser und Heizwasser jährlich nicht erreichen. Dies sei auch ein Anreiz zum Einsparen von Energie.

Im Frühjahr war die Information der Bürger nicht so optimal verlaufen wie dieses Mal, sie waren erst spät informiert worden.

Wo steht Schongau in Sachen Energiewende, und wo ist noch mehr Potenzial? Das fragten wir im Frühjahr Energiemanager Andreas Scharli .

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.