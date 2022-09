Schongau: Schulweghelfer bitte dringend melden

Von: Elke Robert

Die Stadt Schongau sucht dringend Schulweghelfer, vor allem für die Fanschuhstraße und den Lechuferweg. © dpa

Eltern von Schulanfängern übten vielleicht in den letzten Ferientagen mit ihren Schützlingen den Schulweg, doch ohne Schulweghelfer gibt es immer kritische Überwege. Noch können die Stellen nicht einmal alle einfach besetzt werden, bei Krankheit wären die Schüler dann gleich ganz auf sich gestellt.

Schongau – Eine gute Nachricht hat Esther Laue, die bei der Stadt unter anderem für die Schulweghelfer zuständig ist, gleich vorab: Dieses Jahr gab es nicht einen so großen Wechsel bei den Schulweghelfern wie im vergangenen Jahr. Aber dennoch sind es nicht genug. Andreas Lüttgau, der Koordinator der Schongauer Schulweghelfer, hat bereits einen Brief aufgesetzt, der in der ersten Schulwoche an die Eltern der Schongauer Grundschüler rausgehen soll. Aber nicht nur Eltern, Großeltern und Angehörige, alle engagierten Bürger möchte er ansprechen, mitzuhelfen, „damit alle Kinder täglich sicher auf ihrem Schulweg durch den Berufsverkehr kommen“.

Drei wichtige Übergänge gibt es in Schongau: Die Colmarer Straße, die Fanschuhstraße und den Lechuferweg

Drei neuralgische Verkehrspunkte zählt Lüttgau auf: Die Colmarer Straße, die Fanschuhstraße und den Lechuferweg. Jeweils für knapp eine halbe Stunde werden dort an den Überwegen Helfer benötigt. „Der Straßenverkehr in Schongau wird nicht weniger und unsere Straßen nicht übersichtlicher, aber leider können wir die Schulweghelferübergänge auch in diesem Schuljahr momentan nicht komplett besetzen und Ausfälle nicht adäquat abfangen“, so Lüttgau im Elternbrief.

Dringend freiwillige Helfer gesucht, damit sich die Arbeit auf viele Schultern verteilt

Ganz wichtig seien Freiwillige für die Fanschuhstraße und den Lechuferweg: Damit wenigstens jeden Tag jemand morgens dort steht, fehlen noch drei Helfer. Für die Colmarer Straße ist zwar täglich ein Helfer gemeldet, aber nur theoretisch. Bei Krankheit oder Urlaub bekommt der Plan gleich Lücken, auch wünschen sich manche Schulweghelfer, nicht jede Woche eingesetzt zu werden, sondern nur alle 14 Tage. „Wir brauchen so viele Schulweghelfer wie möglich, am besten wären etwa zehn“, rechnet Lüttgau vor. Das wäre auch Esther Laue wichtig: „Es ist schön, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann und nicht immer alles so auf Kante genäht ist.“ Der Zeitaufwand sei ohnehin relativ gering, weiß Lüttgau. „Das lässt sich oft mit dem Arbeitsweg verbinden.“ Rund eine halbe Stunde sollen die Schulweghelfer jeweils an den Übergängen stehen.

Die Ausrüstung für die Schulweghelfer wird gestellt

Was laut Lüttgau gar nicht in allen Gemeinden und Städten selbstverständlich sei: Die Ausrüstung für die Schulweghelfer wird gestellt. Dies übernimmt die Gebietsverkehrswacht. Die Helfer sind außerdem als ehrenamtliche Mitarbeiter der Stadt Schongau unfall- und haftpflichtversichert. „Das ist ganz wichtig, denn oft fragen mich Interessenten, was passiert, sollten sie mal in einen Unfall verwickelt sein.“ Und für die Ausbildung bzw. eine Einweisung sorgt dann die Polizei. Lüttgau: „Das gibt zusätzliche Sicherheit.“ Auch dafür ist kein großer Zeitaufwand notwendig, weiß Laue.

Info: Wer sich dafür interessiert, als Schulweghelfer tätig zu werden, erreicht Esther Laue im Rathaus der Stadt Schongau unter Telefon 08861/214-138 oder per E-Mail (laue.esther@schongau.de). Der Koordinator der Schulweghelfer, Andreas Lüttgau, ist via E-Mail (a.luettgau@gmail.com) oder unter der Handynummer 0160/6744620 erreichbar (auch via Whatsapp).

