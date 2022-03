Taubenplage in Schongau - Was die Stadt unternehmen will

Von: Elke Robert

Die Zahl der Tauben in der Schongauer Altstadt ist stark angewachsen, die Stadt möchte nun eingreifen. Die Bürger sollen auch gezielt darüber aufgeklärt werden, dass das Füttern für die Tiere schädlich ist. Bürger gut informieren © Herold

Die Stadt will nun aktiv die Tauben aus der Altstadt vertreiben. Die rund 150 Tiere sollen beim Kasselturm oder am Sonnengraben angefüttert werden, ein Taubenhaus ist angedacht. Geldstrafen zu verhängen für das Füttern wäre möglich, man will aber die Bürger durch Information davon abhalten.

Schongau – Bereits im vergangen Sommer war das Problem im Stadtrat thematisiert worden: In Schongau ist die Taubenpopulation derart angewachsen, dass die Vögel als Belästigung wahrgenommen werden. Regelmäßig werden Passanten beobachtet, die die Tiere füttern. Vorgeschlagen worden war damals bereits, die Tauben umzusiedeln. Auch der Bau eines Taubenhauses stand schon im Raum. Darüber kann man die Zahl der Tiere reduzieren, in dem man die Eier gegen Attrappen austauscht.

Population hat rund 150 Tiere, und es werden mehr

Im Hintergrund hat zwischenzeitlich eine Untersuchung stattgefunden. Unter Mithilfe der Bürger hatte man die Anzahl der Tiere gezählt und kommt auf eine Population von rund 150 Tieren, wie Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt. „Und die Tiere werden sich jetzt nach dem Winter weiter vermehren.“ Nach Hinweisen von Bürgern sind in der Altstadt mittlerweile auch einige Nistplätze identifiziert worden: In Dachstühlen, aber auch in Mauernischen. „Leider sind das alles Nistplätze, die man nicht betreuen kann, sondern die wir verschließen müssen“, bedauert die ALS-Stadträtin.

Nun wird es konkret: Der Bauausschuss hat gegen eine Stimme die Umsetzung eines kommunalen Taubenmanagements beschlossen mit dem Ziel, einen gesunden Taubenbestand durch artgerechte Versorgung in Taubenunterkünften zu erhalten, wie Till Penski vom städtischen Bauamt in der jüngsten Sitzung erläuterte. In diesem Zuge solle durch Geburtenkontrolle die Taubenpopulation auf ein verträgliches Maß reduziert werden. Aber auch auf die Akzeptanz der Bevölkerung will man setzen und entsprechende Aufklärungsarbeit leisten. Notfalls greift auch das Taubenfütterungsverbot, das bereits 2019 eingeführt wurde.

„Es besteht Handlungsbedarf für Mensch und Tier“

„Wir haben Handlungsbedarf für Mensch und Tier“, war Kornelia Funke (CSU) überzeugt. Sie verwies auf einen Leitfaden der Stadt München, darin gebe es gute Hinweise. Sie wollte jedoch wissen, wer fürs Füttern und die Betreuung der Tiere zuständig sei. Angedacht ist, dass der Bauhof das Taubenhaus errichtet, betrieben werden soll es von Freiwilligen.

Man habe gemeinsam mit dem Tierschutz einen Flyer erarbeitet, der nun in den Druck gehe, so die Vizebürgermeisterin, die auch die Bauausschusssitzung leitete. „Wir suchen Ehrenamtliche“ (siehe Kasten), Hilfe sei schon angeboten worden, auch die Bereitschaft für Spenden sei da. „Aber es muss uns klar sein, dass das auf uns zurückfällt, wenn bei Ehrenamtlichen eventuell die Luft raus ist.“

Ohne freiwillige Helfer muss die Stadt einspringen

Die Tauben an anderer Stelle außerhalb der Stadt anzufüttern, von diesem Vorschlag wenig begeistert zeigte sich Bettina Buresch (Grüne), das sei eher kontraproduktiv. „Wenn Tauben sich wohlfühlen, brüten sie rund ums Jahr, was sie sonst nicht machen“, dieser Meinung sei man beim Landesbund für Vogelschutz. „Wir schaffen uns einen Teufelskreis, das Gelege muss unbedingt ausgetauscht werden.“

Buresch schlug vor, lieber auf das Fütterungsverbot zu setzen und dieses stark zu überwachen. Die Eier der Tauben zu entfernen sei wichtig, bestätigte Puzzovio. Die Bürger zur Kasse zu bitten, wenn sie Tauben füttern, davon hielt sie dagegen nichts: „Mir wäre es lieber, Infotafeln aufzustellen die darauf hinweisen, dass die Fütterung die Tiere auch gesundheitlich schädigt.“ Überzeugt war die Umweltreferentin dadurch nicht. Ihr sei das Vorhaben „zu aufgeblasen, es würde mich wurmen, wenn wir da viel Geld reinstecken, das Geld sollten wir lieber für den Insektenschutz bei unserer Beleuchtung verwenden“. Wenn ein Taubenhaus gebaut werde, dann aber im Stadtmauerumfeld, es könne gleichzeitig eine Attraktion sein, wenn dort Tauben gefüttert würden.

So bald wie möglich soll die Aktion starten

Was passiert nun also? So bald wie möglich wolle man versuchen, die Tauben aus der Altstadt zu locken, so Puzzovio. Hierzu könnten die Tiere etwa am Kasselturm oder weiter südwestlich am Sonnengraben angefüttert werden. Ob sich diese beiden Plätze eignen, müsse man erst überprüfen.

Hilfe der Bürger ist gefragt „Straßenhunde der Lüfte“ werden sie auch genannt, die Stadttauben. Um dem Taubenproblem in der Altstadt tiergerecht Herr zu werden, werden viele freiwillige Helfer gesucht, melden kann man sich unter stadttauben.sog@gmail.com. Unterstützung kommt seitens des Tierschutzvereins. Auch mit anderen Städten, die ein ähnliches Problem haben, habe man Kontakt aufgenommen, so Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio: „Wir haben viel gelernt.“ Einen Tierarzt zu finden, der sich mit Vögeln auskennt, gestalte sich zwar schwierig, aber man wolle versuchen, über das Veterinäramt einen Ansprechpartner zu finden.

Hilfe sei auch von der Auffangstation Halblech angeboten worden. Gerne würden auch Spenden angenommen (Konto Tierschutzverein WM-SOG bei der VR Bank Augsburg-Ostallgäu, IBAN DE86 7209 0000 0006 7058 80, Verwendungszweck: Stadttauben Schongau). Kosten für den Bau einer Taubenunterkunft wurden noch nicht genannt, aber allein für das Futter werden monatlich 100 bis 150 Euro fällig. Wer sich einlesen möchte: Der Tierschutzverein München hat ein Exposé zusammengestellt über Stadttauben und Taubenschläge (www.tierschutzverein-muenchen.de).

