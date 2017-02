Jimi Hendrix, Paul Breitner und König Ludwig II. im Ruhestand

Von einer ganz anderen Seite lernten die 100 Ehrengäste gestern den scheidenden Leiter des Schongauer-Welfen-Gymnasiums, Wolfgang Gebler, kennen. Sie erfuhren von der Leidenschaft für Auslands-Reisen, Pferde, Kajakfahren, dazu die vielen anderen Identitäten: Jimi Hendrix, Paul Breitner, James Bond und König Ludwig II. – „mit wem ich heute alles verglichen wurde“, wunderte sich Gebler selbst.

Schongau – Die Begrüßung übernahm Geblers Stellvertreter Hubert Orthuber, der über die große Lücke klagte, die der Abgang des Direktors nach 16 Jahren reiße. „Aber so, wie Du das Haus geführt hast, blicke ich zuversichtlich in die Zukunft“, sagte Orthuber. Landrätin Andrea Jochner-Weiß gab zu, die abgenutzte Floskel „eine Ära geht zu Ende“ ungern zu benutzen. „Aber hier trifft sie zu.“ Gebler sei ein Schulleiter aus Leidenschaft gewesen, und in dem Job müsse man mittlerweile nicht nur ein außergewöhnlicher Pädagoge sein, sondern ein „Alleskönner mit Managerqualitäten. Sie können mit Stolz auf das erreichte zurückblicken.“ Den Stolz erwähnte auch Bürgermeister Falk Sluyterman, nämlich den Stolz der Stadt auf das Welfen-Gymnasium. Dass man die Abiturfeier wieder zurückgeholt habe, sei ein schöner gemeinsamer Erfolg gewesen, sagte Sluyterman.

+ Bekam 16 Rosen, für jedes Schulleiter-Jahr eine: Lilo Gebler an der Seite ihres Mannes. © Hans-Helmut Herold



Stephan Zahlhaas, der Ministerialbeauftragte des Kultusministeriums, sorgte für die ersten Lacher. „Jimi Hendrix geht in Ruhestand“, fing er seinen Vortrag an und betonte, den Titel würde er gerne in den Schongauer Nachrichten lesen (was zumindest teilweise geklappt hat). Doch warum der Vergleich von Gebler und dem legendären Gitarristen? Ganz einfach: „Ich habe ausführlich den Personalakt gelesen und bin auf ein Schülerzeitungs-Interview gestoßen, in dem Gebler seinen Spitznamen Jimi Hendrix verraten hat.“ Zahlhaas fabulierte witzig weiter, ob der Spitzname von Geblers Hang zur chronischen Zerstörungswut oder dem exzessiven Genuss von Rauschmitteln stammte. Ziemlich sicher dürfte Gebler Grundschule und Gymnasium besucht haben, auch wenn im Akt keine Nachweise erhalten seien. „Möglicherweise hat er alle alten Schulzeugnisse verbrannt, aber ich will hier keine alternativen Fakten verbreiten“, sagte Zahlhaas schelmisch mit Blick auf die Trump-Diskussion. Und zur neuerlichen G8/9-Debatte meinte er: „Die kann Gebler aus dem Schaukelstuhl des Pensionisten betrachten.“

Für Lacher sorgte anschließend die Vorführung der drei anderen Leiter am Schulzentrum Schongau, Ulla Heitmeier (Grundschule), Frank Pfaffenberger (Mittelschule und Armin Eder (Realschule). Sie setzten, verkleidet als Dressurreiter, Gebler auf einen Sattel und ließen ihn Fragen beantworten. Dabei wurde daran erinnert, dass Gebler beim Abschied von Realschulleiter Karl-Heinz Kröniger (der auch anwesend war) den König Ludwig II. gegeben hat. „Du bist so kreativ und kannst gut in andere Rollen schlüpfen“, lobte Heitmeier. Am Schluss wurden noch lustige Gstanzl über Gebler gesungen, bei dem das Publikum kräftig mitsang.

Nach weiteren reden der Schülersprecher, Sarah Erhard vom Elternbeirat und Manfred Berchtold vom Personalrat, der schließlich den Paul-Breitner-Vergleich wegen der damals ähnlichen Frisur brachte („er war ein starker Spielführer, wir wünschen ihm eine entspannte Nachspielzeit“), schritt Gebler selbst zur Abschlussrede.

+ Landrätin Andrea Jochner-Weiß war eine der vielen Redner auf der Verabschiedung. © Hans-Helmut Herold

Er habe zuletzt viele Abschiedsfeiern besucht, um sich Inspirationen zu holen, was er selber sagen solle, gab er zu. Doch weil nichts zu ihm passte, ging er doch seinen eigenen Weg und sprach über sein Leben, seine Karriere und langjährige Begleiter, die er als Karikatur an die Wand warf. Gebler erzählte von seiner Zeit als Junglehrer, als er mit Schülern noch Wildnis-Ausflüge mit Zelt-Übernachtung unternahm. „Das hat unheimlich Spaß gemacht“, sagte er. Auch die Erfolge in Schongau mit der Einrichtung des sozialen Zweigs, den Schüleraustausch, dem erfolgreichen Theater und Konzerten, von denen Schulchor und Orchester wieder hervorragende Kostproben lieferten, seien toll. Aber er wolle auch die negativen Dinge nicht verschweigen, wie den Rückgang der Schülerzahlen, das geringe Interesse der Schüler an naturwissenschaftlichen Fächern, die viele Bürokratie und natürlich die ermüdende G8/9-Diskussion. „Aber toll war der Geist des Welfen-Gymnasiums“, sagte Gebler. „Danke, dass ich der Chef dieser Schule sein durfte“, sagte er unter dem Applaus der Gäste.