Verkehr in der Marktoberdorfer Straße rollt wieder

Die Bauarbeiter waren schnell: Die Marktoberdorfer Straße in Schongau ist wieder befahrbar. Und auch die Zufahrten im Bereich des Schulzentrums sollen bald fertiggestellt sein.

Schongau – Na, zuviel versprochen? Nein, keineswegs. Die Männer der Baufirmen Hubert und Xaver Schmid haben Wort gehalten. Pünktlich am Samstagvormittag wurden alle Absperrungen auf der Marktoberdorfer Straße in Schongau aufgehoben. Der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen. Und das in beide Richtungen.

Die Neuerung: Am Schulzentrum wird jetzt in den neuen Kreisel eingefahren. Die obere Deckschicht wurde in den letzten beiden Tagen problemlos fertiggestellt, die Markierungen konnten am Freitag noch aufgetragen werden.

Marktoberdorfer Straße in Schongau: Bauarbeiter haben Sonderschicht eingelegt

Dass alles so gut im Zeitplan abgelaufen ist, das ist neben der trockenen Wetterphase vor allem dem gut eingespielten Team zu verdanken. Es hat so manche Sonderschicht an Samstagen eingelegt.

Dafür durften die Bauarbeiter an dem Tag der Eröffnung ihre Brotzeit an einem besonderen Platz einnehmen. Auf dem freien Teilstück an der Verkehrsinsel wurde aufgetischt. Und die Autofahrer? Die zollten ihre Anerkennung für die Bauarbeiter mit Winken und Hupen.

Bauarbeiten am Kreisel gehen weiter

In den nächsten Tagen und Wochen wird trotz aller Freude wieder kräftig in die Hände gespuckt. Die Arbeiten an den Zufahrten zum Gartenweg und natürlich dem Bereich des Schulzentrums sollen zum Schulbeginn fertig sein.

Hans-Helmut Herold

