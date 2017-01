Schüler angefahren - Zeugen gesucht

Autofahrer soll sich melden

Schongau - Ein Autofahrer hat einen Radler übersehen und angefahren. Zunächst schien es dem Schüler gut zu gehen, nach dem Schock hat er aber Schmerzen. Wer ist der Unfallverursacher?

Was für ein Schock: Am vergangenen Freitag um 7.30 Uhr fuhr ein Schüler mit seinem Fahrrad auf der Augsburger Straße in Richtung Schulzentrum. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte von der Jakob-Pfeiffer-Straße in die Augsburger Straße einbiegen und übersah dabei offensichtlich den auf dem Gehsteig fahrenden Schüler. Der Wagen touchierte dabei den Vorderreifen des Fahrrads und der Junge stürzte.

Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des gestürzten Radlers. Nachdem der zuerst keine Schmerzen verspürte, fuhr der Autofahrer weiter - ohne seine Personalien hinterlassen zu haben.

In der Schule bekam der 14-jährige Schüler dann doch Schmerzen am Oberschenkel.

Bei dem Wagen handelt es sich vermutlich um einen silbernen VW. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schongau in Verbindung zu setzen.

