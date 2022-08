Samuel Graf aus Schwabbruck: Von der Alm in die Schule und als Bester zurück zu Hochland

Von: Jörg von Rohland

Glücklich als Senn auf der Alm: Samuel Graf im Sommer 2019 in der Schweiz. 2020 hängte er noch eine Saison dran. © Privat

Halbe Sachen sind nicht das Seine: Samuel Graf aus Schwabbruck hat als jahrgangsbester Techniker die Ausbildung am Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Molkereiwirtschaft in Kempten abgeschlossen. Statt auf der Alm in der Schweiz, startet der 24-jährige Schwabbrucker jetzt beruflich bei seinem Arbeitgeber Hochland durch, der ihm eine Stelle freigehalten hat.

Schwabbruck/Kempten – Die Geduld, die das Schongauer Unternehmen für seinen Milchtechnologen aufgebracht hatte, hat sich ausgezahlt. Er ist zurück. Zweimal hatte sich Samuel Graf den Wunsch erfüllt, auf einer Alm in der Schweiz als Senn zu arbeiten, zweimal stellte ihn Hochland dafür frei. Auch die vergangenen zwei Jahre musste der Käsehersteller auf den fleißigen jungen Mann verzichten.

Er feilte in Kempten an seiner beruflichen Karriere und drückte die Schulbank. Jetzt ist der 24-Jährige Techniker für Milchwirtschaft und Molkereiwesen. Die Abschlussnote: 1,2. So gut war kein anderer der 19 Absolventen aus ganz Deutschland in diesem Jahr.

Alle in Schwabbruck gefeiert

Klar sei er stolz auf seine Leistung, sagt Samuel Graf, der aus den zwei Jahren aber viel mehr mitgenommen hat als eine gute Note. „Die Klasse war super“, freut sich der Schwabbrucker über viele neue Bekanntschaften. Alle seien sie nach Schwabbruck gekommen, um mit ihm ihre Abschlüsse gemeinsam gebührend zu feiern.

Karrieresprung: Als Bester hat Samuel Graf die Techniker-Schule abgeschlossen. Peter Bermanseder (Milchwirtschaftlicher Verein) gratulierte. © Privat

Der 24-Jährige wirkt genauso glücklich wie nach seiner Rückkehr von der Alm im Herbst 2019. Die Arbeit als Senn hatte ihm damals so gut gefallen, dass er 2020 gleich noch eine Saison in den Schweizer Alpen dranhängte. Von der Alm ging es dann im Herbst 2020 direkt in die Schule, in der der Schwabbrucker zum Beispiel lernte, Ressourcen rentabel einzusetzen und Mitarbeiter zu führen.

Nach getaner Arbeit ließ der Schwabbrucker auf der Alm die Seele baumeln und genoss die traumhafte Aussicht. © Privat

Jetzt hat Hochland den 24-Jährigen wieder, der mit seinem Abschluss natürlich etwas höher einsteigen darf: Er ist vom Facharbeiter zum Planer aufgestiegen. Statt selbst Käse zu produzieren, sitzt der 24-Jährige nun häufiger am Computer. „Aber ich habe immer noch die weißen Klamotten an, darüber bin ich sehr froh“, sagt der Schwabbrucker. „Und das Betriebsklima ist top“, freut er sich.

Zuhause eigenen Tilsiter produzieren

Seiner Liebe zum Beruf will der 24-Jährigen demnächst auch wieder in seinem Elternhaus in Schwabbruck frönen, in dem er schon früher seine eigenen Tilsiter-Käse produzierte – mit frischer Milch vom Bauern aus Huttenried.

