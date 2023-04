Bürgerversammlung in Schwabbruck: Kindergarten-Erweiterung als zentrales Thema

Teilen

Gut 100 Besucher erhielten auf der Bürgerversammlung in Schwabbruck eine Fülle an Infos zur Gemeinde und zum Schwerpunktthema Kindergarten. © Johannes Jais

Bei der jüngsten Bürgerversammlung in Schwabbruck dominierte ein Thema deutlich: die Erweiterung des Kindergartens. Erzieherinnen und Eltern fordern eine schnelle räumliche Lösung.

Schwabbruck – Was haben Schwabbruck, die kleinste Gemeinde in der VG, und Nachbar Altenstadt, die größte Kommune in der VG, gemein? Es ist das zentrale Thema des Jahres 2023, nämlich das Erweitern des Kindergartens. In Schwabbruck wird dafür im Rathaus umgebaut. Erzieherinnen und Eltern mahnen an: Bis September muss eine räumliche Lösung her.

Die Pläne zur Erweiterung des Kindergartens im bestehenden Gebäude waren in der breiten Palette der Themen, die auf der Bürgerversammlung im Schäferwirt-Saal zur Sprache kamen, das zentrale Thema. Aufmerksam verfolgten Erzieherinnen und Eltern, was Planer und Bürgermeister dazu sagten.

Kindergarten kann Sitzungssaal als Gruppenraum nutzen

Eine Erzieherin brachte das Stichwort der „Planungssicherheit“. Bürgermeister Norbert Essich entgegnete: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“ Zum neuen Kindergartenjahr im September könne der Kindergarten oben im ersten Stock den bisherigen Sitzungssaal als Gruppenraum nutzen.

Eine Mutter hinterfragte, ob es denn einen Plan B gebe. Im Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters habe sie von zehn leer stehenden Häusern in der Gemeinde gehört. Eventuell müsste da eine Übergangslösung gefunden werden. Dazu antwortete Essich, den Vorschlag, in ein leer stehendes Wohnhaus einzuziehen, empfinde er als „aus der Hüfte geschossen“.

Drei Männer, die zur Kindergarten-Erweiterung was zu sagen hatten: Bürgermeister Norbert Essich, Planer Robert Westermeier und zweiter Bürgermeister Norbert Schreiber. © Johannes Jais

Zweiter Bürgermeister Norbert Schreiber betonte, eine Neubaulösung könne nur außerhalb der Baugrenzen umgesetzt werden. Außerdem sei dann mit einer siebenstelligen Investition zu rechnen, „die wir nicht stemmen können“. Schreiber kommentierte: „Jetzt steht die Kuh auf dem Eis, und wir versuchen, sie herunterzubringen.

Kindergartenleiterin Uschi Hüttinger hakte nach: Wann nach der ersten Maßnahme denn der Bauabschnitt 2 folge, sprich der komplette Auszug des Rathauses und der Umzug in den früheren Pfarrhof. Essich sagte dazu nur: Erst werde der Bauabschnitt 1 angepackt, dann folge eine „Lagebeurteilung“, danach stünde der Bauabschnitt 2 mit dem Umzug der Gemeinde ins benachbarte Pfarrhaus auf der Agenda.

Momentan „noch im grünen Bereich“

Im kirchlichen Kindergarten St. Walburga in Schwabbruck sind es aktuell 50 Buben und Mädchen in den Regelgruppen; dazu kommen zwölf Kinder in der Krippe. Augenblicklich sei man „noch im grünen Bereich“, kommentierte Essich. Doch das werde sich ändern. Um die Betreuung kümmern sich vier Erzieherinnen und fünf Kinderpflegerinnen.

Während der Bürgerversammlung, zu der knapp 100 Besucher gekommen waren, wurden keine Zahlen zu den Kosten genannt. Die SN-Redaktion hat nach der Versammlung nachgefragt. Bauabschnitt 1 sei mit einer Viertelmillion Euro veranschlagt, erklärten Rathauschef Essich und Planer Robert Westermeier vom Architekturbüro Ullmann. Die Gesamtkosten summierten sich auf 890.000 Euro; da seien Honorare und die Einrichtung für die Gruppen (Möblierung) allerdings noch nicht dabei.

Kurze Diskussion wegen Vorschlag zu Tempo-30-Beschilderung

Robert Westermeier, der seit Anfang 2021 mit dem Thema Kindergarten in Schwabbruck befasst ist, schilderte die Maßnahmen, die bis zum September verwirklicht werden. Der bisherige Sitzungssaal im Obergeschoss werde zum Gruppenraum. Die Räte werden ab Herbst unterm Dach tagen. Außerdem wird eine Treppe eingezogen, damit zwei Fluchtwege vorhanden sind.

Zum Bauabschnitt 2 müsse man der Forderung des Landratsamtes nach Barrierefreiheit gerecht werden. Der bisherige Musikraum werde dann für eine zweite Gruppe hergerichtet. Zudem müsse das Dach am Gebäude neu gemacht werden. Auf der Ostseite werde dann eine Fluchttreppe im Freien angebaut. Dies sei bei all den Maßnahmen „die einzige Veränderung an der Fassade“.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

In der kurzen Diskussion brachte Herbert Leier den Vorschlag, dass vor dem Pfarrhof und vor dem Rathaus Tempo 30 beschildert werden soll. Das bedeute für Eltern und Kinder Sicherheit; außerdem könnten Autos vorm Rathaus leichter auf die Straße gelangen. Ob es dazu kommt, ist fraglich. Denn es handelt sich dabei um eine Kreisstraße, worüber nicht die Gemeinde befindet, sondern das Landratsamt Weilheim-Schongau.