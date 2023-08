Craftbeer aus Schwabsoien: Fernsehen begleitet ukrainisches Brauerpaar bei Verkostung

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Boris und Maryna Rozdobudko haben sich nach ihrer Flucht mit Craftbeer in Schwabsoien selbstständig gemacht. Im Schäferwirt gab es die Sorten zu probieren. © Privat

Das Craftbeer von Maryna und Boris Rozdobudko hat es ins Fernsehen geschafft: Der Bayerische Rundfunk begleitete einen Menüabend, an dem das Bier des Brauer-Paars ausgeschenkt wurde.

Schwabbruck/Schwabsoien – Sogar ein Fernsehteam hat das fruchtig-süße Bier von Maryna und Boris Rozdobudko inzwischen in die Region gelockt. Die Braumeister aus der Ukraine, die nach Kriegsbeginn aus ihrer Heimat fliehen mussten und sich in Schwabsoien mit einer eigenen Craftbeer-Marke selbstständig gemacht haben, wurden von der BR-Sendung „Schwaben und Altbayern“ im Schwabbrucker Schäferwirt begleitet.

„Etwas nervös waren wir schon, weil das Fernsehen da war“, erzählt Maryna. Doch die Aufregung habe sich schnell gelegt. „Das Team war sehr nett, da haben wir uns gleich wohl gefühlt.“ Insgesamt fand das Paar den Abend sehr spannend: „Es war eine interessante Erfahrung, gefilmt zu werden und gleich die Reaktionen auf unser Bier zu sehen.“

Der BR hatte einen Menüabend begleitet, bei dem vier Sorten der „Liberty Craft Brewery“ ausgeschenkt wurden. Neben Tomatenbier, das in der Ukraine beliebt ist, kamen zwei fruchtig-süße Craftbeere sowie das „Schwabsoier Hell“ auf die Tische.

„Food-Pairing“ im Gasthaus Schäferwirt: Menü und Bier-Sorten ergänzen sich geschmacklich

Schäferwirt-Betreiber Stephan Kögl, der das Paar schon seit einiger Zeit unterstützt, hatte sich genau überlegt, welches Essen zu welchem Getränk passen könnte: So bekamen die Gäste Tomatenbier zum geräucherten Reh als Vorspeise, das Rind in Portweinsauce wurde mit „Schwabsoier Hell“ serviert, und zum süßen Nachtisch gab es „Nice Peach“, das mit Pfirsich-Püree gebraut wird. „Food-Pairing“ nennt man dieses Aufeinanderabstimmen verschiedener Geschmackskomponenten. „Wenn das gelingt, profitiert am Ende beides“, erzählt Kögl.

Den Gästen hat der Abend offenbar gefallen. „Die Leute waren durchweg begeistert“, freut sich der Wirt, der von der Qualität des Bieres selbst überzeugt ist: „Maryna und Boris wissen genau, was sie tun.“ Zudem sei es ein Erlebnis gewesen, dass die Brauer bei der Verköstigung selbst vor Ort waren.

Dabei habe die emotionale Komponente eine große Rolle gespielt. „Durch die Geschichte der beiden bekommen die Menschen einen ganz neuen Bezug zur Brutalität des Ukrainekriegs“, sagt Kögl. Außerdem konnten die Gäste aus erster Hand erfahren, was hinter ihrer Marke „Liberty Craft Brewery“ steckt und wie sich die ungewöhnlichen neuen Geschmacksrichtungen zusammensetzen.

Gäste reagieren unterschiedlich auf die Biersorten - Eine Sorte kommt am besten an

Craftbeer ist hierzulande immer noch eher ein Nischenprodukt – das kann man laut Kögl nicht mit dem Feierabendbier vergleichen, an das der bayerische Gaumen gewöhnt ist. Die Reaktionen einiger Gäste, die vor laufender Kamera von dem Tomaten-, Frucht- und Pfirsich-Craftbeer probiert haben, bewiesen das einmal mehr: Vor allem Ersteres schien vielen zu exotisch zu sein.

„Die Reaktionen auf unser Bier waren sehr unterschiedlich“, erinnert sich Maryna. Manchen Gästen hätten alle vier Sorten gut geschmeckt, während andere wenig mit den süßen Craftbeersorten anzufangen wussten. Das „Schwabsoier Hell“, das das Paar extra für den Schwabsoiener Mühlentag entwickelt hatte und klassisch nach Bier schmeckt, sei dagegen durchweg gut angekommen. „Wir sind eben in Bayern“, erklärt die Braumeisterin schulterzuckend. „Hier trinkt man vor allem Helles.“

Schäferwirt Stephan Kögl schenkt Helles am Stammtisch aus - „Ist ein gutes Bier“

Dass sich Craftbeer in Deutschland erst noch etablieren muss, merken die Rozdobudkos auch, wenn sie ihr Bier verkaufen. Wie berichtet, richten sich die Brauer mit ihren Sorten, die sie in einer Brauerei in Holzhausen herstellen, gezielt an Händler in der ganzen Republik. Während das süßliche Craftbeer vor allem in den Städten, bei Bierotheken, unter Branchen-Kennern sowie ihren Landsleuten angenommen werde, sei das „Schwabsoier Hell“ so etwas wie ein Selbstläufer, das überall funktioniert.

Auch Stephan Kögl schenkt das Helle regelmäßig am Schäferwirt-Stammtisch aus. „In diesem Punkt scheint sogar die Fehde zwischen Schwabbruck und Schwabsoien kurz zu ruhen“, erzählt der Wirt lachend. „Es ist eben ein tolles Bier.“

Den Fernseh-Beitrag zur Verkostung im Schäferwirt gibt es in der BR-Mediathek im Reiter „Schwaben und Altbayern“ unter dem Stichwort „Tomatenbier aus Schwabsoien“ zum Nachschauen.

Lesen Sie auch: Schweren Herzens haben sich Maryna und Boris Rozdobudko dazu entschlossen, Deutschland zu verlassen. Das Paar geht mit seinen Kindern zurück in die ukrainische Heimat.