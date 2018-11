Familiärer Abend trotz vollem Schwabbrucker Kuhstall

Sie sind authentisch in ihrer bayerisch-lechrainer Art, sie reden auf der Bühne ganz ungeniert mit so manchem Schalk im Nacken und sie sind drei außergewöhnliche Musiker. Die Dreieckmusi stellte im Schwabbrucker Schäferwirt ihre neue CD „Aufbrezlt“ vor.

Schwabbruck – Der Kuhstall des Schäferwirts war proppenvoll mit Zuhörern, die sich an dieser frechen, aber dennoch traditionellen Volksmusik erfreuten. „Ich habe eigentlich mit einem familiären Abend gerechnet“, zeigte sich der Wirt Stefan Kögl begeistert über die große Resonanz. Familiär blieb es trotzdem, denn die drei Musiker suchten immer wieder den Kontakt zum Publikum oder erzählten auch so Gschichteln, wie sie beim Schnitzel-Essen bei der Völk-Oma (die auch anwesend war) auf den Titel eines neuen Liedes kamen.

Eröffnet haben sie ihr Programm mit dem „Triumphator de Luxe“, einem Stück, das nach der eingesetzten Gitarre benannt wurde. Dann folgte gleich der „Aufbrezl-Marsch“, der auch als Namensgeber für die zweite CD diente. Fabian Eglhofer aus Epfach, Ulrich Linder aus Apfeldorf und Daniel Schmid aus Reichling spielen erst seit vier Jahren zusammen, seitdem „sind mir zamgwachsen, musikalisch und auch menschlich“.

Einmal kam Verstärkung mit auf die Bühne, beim „Flößer Lied“ sorgte Philip Graf am Hackbrett für die besondere Stimmung am Lech. Die neue CD beinhaltet ausschließlich Eigenkompositionen, überwiegend aus der Feder von Fabian Eglhofer, oder nein – aus dem Kopf des Ziachspielers, denn Noten gibt es nicht. Uli Linder an der Tuba und Daniel Schmid an der Gitarre müssen sich ihre Begleitung selber dazu suchen, deshalb hat Daniel bei schwierigeren Stückln wenigstens einen Spickzettel mit den Akkorden.

Ihre Landler, Polkas oder Boarische sind virtuos und oftmals gespickt mit überraschenden Klangwendungen, es wird auch mal ein „Mango-Tango“ oder ein „Dampfnudelblues“ präsentiert. „Den ham mir tatsächlich no nia gleich gspielt“, gesteht Daniel Schmid zu diesem jazzigen Blues.

Am Ende gab es globale Dankesworte an alle Unterstützer und auch die bis zum Schluss aufmerksamen Zuhörer. „Dass der Saal so voll is wega ins drei Gischbl“, zeigte sich Schmid immer noch überrascht. Mehr als zwei Stunden spielten die drei ihre ganz eigene, modern interpretierte Volksmusik und erklärten dazu, wie sie zu den lustigen Titeln kamen. Erst nach der zweiten Zugabe erwähnten sie in ihrer selbstverständlichen Art, dass sie die neue CD auch dabei haben und hinterher zum Kauf anbieten.

Wer die Dreieckmusi nochmal erleben möchte, hat dazu am heutigen Freitag, 2. November, um 20 Uhr im Happerger in Ludenhausen Gelegenheit. Die neue CD „Aufbrezlt“ kann auch über der Internetseite des Trios unter www.dreieckmusi.de bestellt werden.

Rosi Geiger