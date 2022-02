Ein altes Klärbecken zum Schlittschuhlaufen? Jugendliche wenden sich mit Idee an Gemeinderat

Von: Elena Siegl

Die drei Klärteiche in Schwabbruck werden nicht mehr gebraucht. Der hinterste wird zum Biotop umfunktioniert, der erste (quadratische) verschüttet. Das sollte eigentlich auch mit dem mittleren passieren. Jetzt wird noch einmal darüber nachgedacht. © Hans-Helmut Herold

Eine Idee von zwei jungen Schwabbruckerinnen wurde jüngst im Gemeinderat vorgestellt: nämlich eines der alten Klärbecken künftig als Eisfläche zu nutzen.

Schwabbruck – „Ist das verrückt? Oder ziemlich cool?“, wollte Christian Huber von seinen Gemeinderatskollegen wissen und schilderte im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Idee, mit der zwei junge Schwabbruckerinnen in den vergangenen Tagen auf ihn zugekommen waren: Nämlich, eines der alten Klärbecken nicht wie geplant zu verschütten, sondern künftig als Eislauffläche zu nutzen.

Je länger er darüber nachdenke, desto mehr Gefallen finde er an dem Vorschlag, erklärte Huber. „Inwieweit das tatsächlich möglich ist, sei jetzt mal dahingestellt“, das müsse natürlich noch geklärt werden, räumte er ein.

Klärbecken zum Schlittschuhlaufen? „Simple Sache“ aber rechtliche Fragen müssen geklärt werden

Auch bei anderen Gemeinderatsmitgliedern stieß die Idee der Teenager auf Wohlwollen. Für sein Dafürhalten handele es sich um „eine simple Sache, die testbar wäre“, so Norbert Schreiber. Er sehe das ganz pragmatisch und unaufwendig: „Wasser. Kalt. Eis.“

Auch müsse die Gemeinde nicht viel Geld in die Hand nehmen, die Becken existieren schließlich schon. Allerdings müsse geklärt werden, wer etwa im Falle eines Unfalls haftet. Aber nachdem beispielsweise auch auf dem Haslacher See Schlittschuh gefahren werde, müsse das zu handhaben sein, zeigte sich Schreiber optimistisch.

Und, so eine Überlegung im Gemeinderat, es reiche eine geringe Wassermenge, etwa eine Höhe von 20 Zentimetern, sodass selbst ein Einbruch kein Problem darstellen sollte.

Erster Klärteich soll zugeschüttet werden

Eigentlich hatte Huber für die Eisfläche das erste der drei Becken, das quadratischere, im Visier. „Da ist genug Platz zum Eishockeyspielen und gleichzeitig zum Schlittschuhlaufen“, hatte er zu Anfang der Diskussion erklärt. Bürgermeister Norbert Essich gab allerdings bekannt, dass er in der vergangenen Woche mit dem Wasserwirtschaftsamt gesprochen hätte und die Verschüttung des ersten Klärbeckens bereits in die Wege geleitet ist.

Noch ist das Betreten verboten, künftig könnten auf einem der Schwabbrucker Klärteiche aber Schlittschuhläufer ihre Runden drehen – zumindest, wenn es nach zwei Jugendlichen geht. © Hans-Helmut Herold

Geplant sei aber ohnehin, dass erst, wenn dieser erste Teich verfüllt ist, der zweite, etwas länglichere in der Mitte, in Angriff genommen wird. Statt diesen zu verschütten, könne eventuell die Idee der Schwabbruckerinnen dort umgesetzt werden. „Wir haben also noch genug Zeit, Haftungs- und Umsetzungsfragen für eine mögliche Eislauffläche zu klären“, so Essich.

Schreiber sah sogar einen Vorteil darin, gegebenenfalls nicht den ersten, sondern den zweiten Teich zu nutzen: „Wenn der erste verfüllt ist, hätten wir da noch einen perfekten Parkplatz“, sodass nicht Straßen zugeparkt werden müssten. Das dritte Becken wird bekanntlich in ein Biotop umgewandelt.

Jugendliche wünschten sich Skateplatz für Schwabbruck - Förderung wird geprüft

Ob es in Schwabbruck künftig einen Eislaufplatz geben wird, steht nach diesem ersten Austausch im Gemeinderat freilich noch ganz weit in den Sternen. Ein anderer Vorschlag, mit dem ebenfalls zwei junge Schwabbrucker vor einiger Zeit an Bürgermeister Norbert Essich herangetreten waren, ist dagegen schon weiter: Die Buben hatten sich einen Skaterplatz gewünscht. Dass ihnen ein solcher Platz wichtig ist, machten sie auch klar, indem sie der Bitte des Rathauschefs, doch Musterbeispiele und eine Preisliste vorzulegen, rasch nachkamen. Circa 15 000 Euro würden für die Rampen, die sie für einen Schwabbrucker Skaterplatz ausgewählt hatten, fällig werden.

Über Auerbergland soll die Anschaffung über 50 Prozent gefördert werden, erklärte Essich. „Der Zuschuss ist gerade in der Prüfung. Es schaut gut aus.“ Der TSV Schwabbruck würde eine Eisstock-Bahn für die Skateranlage zur Verfügung stellen.

