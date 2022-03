Eine Kappe, die sich der Sonne anpasst: Junger Schwabbrucker Tüftler gewinnt bei Wettbewerb

Teilen

Den ersten Preis bei „Schüler experimentieren“ holte Daniel mit einer Kappe, an der durch Lichtsensoren und Motor das Schild in einer Schiene ausgerichtet wird. © Ursula Gallmetzer

Daniel Siegl war einer von 58 Teilnehmenden, die mit ihren Projekten beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ antraten. Er holte den ersten Platz.

Schwabbruck – Bei einer Autofahrt blendete die Sonne ins Gesicht, hinten störte die Krempe vom Sonnenhut: Da kam Daniel Siegl eine Idee. Er wollte das Problem durch eine Kappe mit beweglichem Schirm lösen. Ein paar Wochen später hatte er den Einfall, damit bei „Schüler experimentieren“ anzutreten. Die Eltern waren allerdings erst nicht begeistert.

„Daniel hat viele tolle Ideen und große Projekte“, denkt Gerald Siegl an zahlreiche Einfälle seines jüngsten Kindes zurück. „Ich wollte trotzdem nicht, dass er am Wettbewerb teilnimmt“, gesteht der Elektroniker und Softwareentwickler. Denn bereits bei der Teilnahme von Daniels Bruder Johannes vor zwei Jahren merkten die Eltern, wie aufwendig ein gutes Projekt ist. „Und es ist schwierig, einen Zehnjährigen über so eine lange Zeit zu motivieren.“

Elektroschrott wird für Projekt verwendet: Mit motorisiertem Kettcar geht‘s auf Schatzsuche

Doch wenn Daniel sich etwas in den Kopf setzt, will er es durchziehen. Er wandte sich zunächst an seine Lehrerin. Diese kannte sich bei der Anmeldung aber nicht aus. So ließen Mama und Papa sich doch dazu breitschlagen. „Ich kann dir helfen, aber du musst es selber machen“, verdeutlichte Papa Gerald. Er erklärte seinem Sohn, wie man am Laptop Modelle für den 3-D-Drucker erstellt. „Das hat schnell alleine geklappt“, lobt der Vater.

Neben den Plastikteilen für die Kappe musste auch die Elektronik stimmen. Ein Glück, dass der Technikfundus der Siegls nahezu unerschöpflich ist. Auf Daniels Werkbank, die das halbe Kinderzimmer in Anspruch nimmt, stapeln sich allerhand technische Kleinteile.

Bei einer örtlichen Firma darf sich Daniel am Elektroschrott bedienen und fährt täglich mit seinem selbst motorisierten Kettcar auf Schatzsuche. Mit zwei Lichtsensoren und YouTube-Anleitungen baute Daniel an seinem Prototyp. Schließlich klappte es, dass der angeschlossene Motor sich bewegte.

Nun galt es, eine Möglichkeit zu finden, dass er das Schild an der Kappe verschiebt. Mehrere Versuche scheiterten. Verschiedene Schnüre und Spulen funktionierten nicht. Doch der junge Tüftler ließ sich nicht entmutigen: „Man darf einfach nicht aufgeben.“ Als er beim Spielen in der Scheune eine Waschbeckenkette aus Metall fand, hatte Daniel schließlich die zündende Idee. Mit Zahnrad und den passenden Einkerbungen für die Perlen der Kette klappte es endlich: Das Schild wanderte je nach Lichteinstrahlung in der Plastikschiene hin und her.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Lesen Sie auch „Warum sollte man sich noch impfen lassen?“ - Nachfrage sinkt weiter Während die Nachfrage nach Corona-Impfungen weiter sinkt, bereitet sich das Impfzentrum in Peißenberg darauf vor, allen Flüchtlingen aus der Ukraine ein Impfangebot zu unterbreiten. „Warum sollte man sich noch impfen lassen?“ - Nachfrage sinkt weiter

„Schüler experimentieren“: Online-Vortrag als weitere Herausforderung

Nach vier Monaten Praxis war nun der theoretische Teil in Form eines Vortrags dran. Nach einem Testdurchlauf mit einer offiziellen Probejury dann die Ernüchterung: Die Präsentation kam nicht gut an. Hier unterstützte Mama Birgitta. Sie hörte sich alles immer wieder an, fragte nach und half Kameraeinstellungen und die gezeigten Bilder zu optimieren. Denn pandemiebedingt fand der gesamte Wettbewerb nur online statt. „Am Abend davor dachten wir, es wird nix“, erinnert sich Gerald Siegl. Seine Frau versprach dem Sohn eine Torte, sollte er doch etwas gewinnen.

Bei der Präsentation musste Daniel alleine im Raum sein. Verstöße hätten zum Ausschluss geführt. An der Tür lauschten die Eltern gespannt von draußen. „Er hat das so sauber hingebracht – ganz strukturiert“, sind sie noch immer beeindruckt. Und tatsächlich: Der Viertklässler ließ seine Konkurrenz hinter sich und holte im Fachgebiet „Technik“ den ersten Platz. Nun geht es am 7. und 8. April mit dem Landeswettbewerb von „Schüler experimentieren“ weiter, bei dem Daniel seine Schirmmütze präsentiert. Erweiterungen sind zwar nicht zugelassen, dennoch bastelt er abseits des Wettbewerbs weiter an seiner Erfindung. Die Technik soll schrumpfen, damit sie für unterwegs taugt.

Und die Belohnung? „Ich habe mir eine Pfirsich-Maracuja-Torte gewünscht“, erzählt Daniel mit seinem breitesten Grinsen und ergänzt: „Die habe ich ganz alleine aufgegessen.“

Ursula Gallmetzer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.