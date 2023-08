Fernwärme-Leitung bis Schwabbruck verlegt und erstes Gebäude angeschlossen

Von: Elena Siegl

Das Sportheim in Schwabbruck ist das erste Gebäude, das an das Fernwärmenetz der Dorfenergie Schwabsoien angeschlossen wurde. © SIEGL

Das Schwabsoiener Fernwärmenetz der Dorfenergie wird auf Schwabbruck ausgeweitet. Dort wurde nun das erste Gebäude angeschlossen, viele weitere sollen folgen.

Schwabbruck – „Schneller als geplant hat es mit dem Verlegen der Fernwärmeleitung nach Schwabbruck geklappt“, freut sich Schwabbrucks Bürgermeister Norbert Essich. Das bestätigt Norbert Schreiber, der stellvertretend für ihn zum Pressetermin gekommen ist. Bis Ende des Jahres sollte die Leitung von Schwabsoien bis zum Schwabbrucker Ortsschild verlegt werden. Das hat man bereits jetzt geschafft, und sogar das erste Gebäude ist schon angeschlossen: das Sportheim.

Theoretisch könnten 80 bis 90 Haushalte in Schwabbruck ans Netz der Dorfenergie Schwabsoien angeschlossen werden, sagt Herbert Hefele, der mit Markus Eirenschmalz für die Leitung verantwortlich ist. „Die gelebte Nachbarschaft ist absolut positiv“, so Schreiber. Und dass es bereits 35 Schwabbrucker Vorverträge gibt, sei „schon eine Nummer“.

Auch Gebäude der Gemeinde sollen ans Fernwärme-Netz angeschlossen werden

Schließlich handle es sich nicht um einen Fernseher, den man mal schnell tauscht, sondern um eine Heizung, die ersetzt werden soll. Erwartet hätte Schreiber diesen Zuspruch nicht. „Vor einem halben Jahr haben wir uns die Technik angeschaut“, erklärt er. „Wahnsinn“, habe er sich gedacht. Aber auch, „das wird schwierig werden. Die Leute hauen nicht gleich ihre Heizung raus.“

Auch mindestens zwei gemeindliche Gebäude in Schwabbruck sollen bekanntlich an das Fernwärmenetz angeschlossen werden: Das Gemeindehaus mit Kindergarten sowie das Pfarrhaus mit neuer Gemeindeverwaltung. Dafür habe man vorherige Pläne sogar zweimal verworfen, schildert Schreiber.

Heuer soll zunächst in Schwabsoien am Fernwärmenetz weitergearbeitet werden. Etwa einen Kilometer lang soll noch gegraben werden. Im Frühjahr wollen Hefele und Eirenschmalz dann damit beginnen, nach dem Sportheim weitere Häuser in Schwabbruck ans Netz anzuschließen. „Wir werden am Ortsrand zu Schwabsoien anfangen und zur Ortsmitte hin graben“, so Hefele. Vor allem auf den nördlichen Teil werde man sich konzentrieren. Im südlichen Bereich Schwabbrucks gebe es ebenfalls einen Nahwärmeerzeuger, die Firma Heiland, erklärt Schreiber. „Es soll ein Miteinander und kein Verdrängungsmarkt sein“, so Hefele.

Sportverein trifft zukunftsträchtige Entscheidung

Schwer diskutiert habe man im Sportverein Schwabbruck, ob man das Gebäude ans Fernwärmenetz anschließen soll, sagt dessen Vorstand Martin Leier. Letztendlich sei die Entscheidung aber sogar einstimmig gefallen. Es sei eine zukunftsträchtige Heizform, so Leier. „Letztes Jahr haben wir auf LEDs umgerüstet. Da ist das jetzt sozusagen der nächste Energie-Schritt.“ Und nachdem es ohnehin immer weniger Ehrenamtliche gebe, sei es gut, wenn zumindest niemand mehr das Öl für die Heizung nachfüllen müsse.

Für den Anschluss gebe es Zuschüsse vom Bayerischer Landes-Sportverband (BLSV) und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle „BAFA).

Das Schwabsoiener Fernwärmeangebot hat auch für die Gemeinden Vorteile, sind Hefele und Eirenschmalz überzeugt. Schließlich sollen alle Kommunen in Deutschland nach dem Willen der Bundesregierung in den kommenden Jahren Pläne für klimafreundliches Heizen vorlegen. Mit der Fernwärme sei dahingehend ein großer Schritt gemacht.